SPI Tecnologías expone las claves para elegir un ERP Comunicae

jueves, 29 de diciembre de 2022, 10:42 h (CET) Cuando las empresas crecen, es importante tener todo bien controlado, además de intentar optimizar al máximo todos los procesos que ocurren en todas las áreas. De ello se encarga el ERP, por eso hacer una buena elección es clave para contribuir al crecimiento empresarial Los ERP se han convertido en los programas de gestión empresarial por excelencia. Tomar la mejor decisión en el momento de elegir un ERP hará que sea una buena inversión adaptada a las necesidades empresariales. Desde SPI Tecnologías, expertos en hardware y software enfocados a la mejora de los sistemas para empresas, ofrecen entre sus servicios y productos AHORA Enterprise ERP, un sistema de gestión completo y robusto que ha sido diseñado con el objetivo de ofrecer la mejor respuesta para los distintos procesos de gestión de las organizaciones.

Además, explican las claves para elegir un ERP y tomar la mejor decisión a la hora de contratar este servicio. Para ello, es clave conocer, entre otros, si se integra con soluciones corporativas externas o si se pueden generar reglas para ejecutar acciones de forma automática.

Claves para elegir un ERP

Integración en los departamentos por módulos. El objetivo del ERP es la automatización y mejora de la agilidad en los procesos productivos de los negocios. Debe ser capaz de sustituir todos los programas de contabilidad y finanzas, tesorería, compras, almacén, ventas, facturación, fabricación, proyectos, etc. Los módulos deben sustituir esos programas.

El objetivo del ERP es la automatización y mejora de la agilidad en los procesos productivos de los negocios. Debe ser capaz de sustituir todos los programas de contabilidad y finanzas, tesorería, compras, almacén, ventas, facturación, fabricación, proyectos, etc. Los módulos deben sustituir esos programas. Importación y exportación de datos. Debería ser un sistema abierto con el que poder integrar distintas funciones, como la conexión con un e-commerce o un TPV.

Debería ser un sistema abierto con el que poder integrar distintas funciones, como la conexión con un e-commerce o un TPV. Sistema de facturación avanzada. Los sistemas ERP más avanzados del mercado tienen la capacidad de detectar e integrar las facturas recibidas mediante una solución incorporada de escaneado y detección automatizada de las mismas. También presentan el módulo de eFactura y la firma electrónica.

Los sistemas ERP más avanzados del mercado tienen la capacidad de detectar e integrar las facturas recibidas mediante una solución incorporada de escaneado y detección automatizada de las mismas. También presentan el módulo de eFactura y la firma electrónica. Automatización a través de reglas y avisos . Quizás uno de los puntos más importantes, pues los ERP están concebidos para mejorar el sistema de gestión de las empresas, por lo que deberían ser capaces de trabajar solos. Debería poder generar reglas para ejecutar acciones de forma automática.

. Quizás uno de los puntos más importantes, pues los ERP están concebidos para mejorar el sistema de gestión de las empresas, por lo que deberían ser capaces de trabajar solos. Debería poder generar reglas para ejecutar acciones de forma automática. Fácil y seguro, además de personalizable. La satisfacción en su manejo dependerá de si es sencillo y adaptado a cada caso. Debe ser intuitivo y poder crear automatismos de forma sencilla. Así mismo, se deberían poder crear roles o perfiles para proteger accesos a datos y funciones.

La satisfacción en su manejo dependerá de si es sencillo y adaptado a cada caso. Debe ser intuitivo y poder crear automatismos de forma sencilla. Así mismo, se deberían poder crear roles o perfiles para proteger accesos a datos y funciones. El servicio post venta del proveedor. Si no se tiene un buen apoyo técnico en el momento que surja un problema, será como no tener nada. Es recomendable conocer el proveedor, que sea de confianza y ofrezca servicios post venta. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.