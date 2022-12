​Desde la plataforma antitaurina de Alfafar exigimos cambios para 2023 "Estamos casi en 2023 y utilizar a los animales para cualquier fin es, como poco, anacrónico" Diego Nevado Martínez

jueves, 29 de diciembre de 2022, 11:58 h (CET)

La plataforma antitaurina de Alfafar ha mandado un comunicado felicitando las fiestas a todas las vecinas y vecinos del municipio y en el mismo, adelantan que ya están preparando una concentración próxima a las elecciones a fin de informar a la ciudadanía de los partidos que permiten la tauromaquia.

"Els bous al carrer es una tradición obsoleta que implica un tremendo sufrimiento animal corroborado por un montón de veterinarios y que si no fuera por las subvenciones públicas constantes, hubiera desaparecido hace muchísimo tiempo y ahora, quieren también que asumamos con la sanidad pública los gastos derivados de la irresponsabilidad individual de cada persona que voluntariamente se expone a un festejo de máximo riesgo que no quieren cubrir al completo las aseguradoras", ha señalado Diego Nevado Martínez, portavoz y responsable de la plataforma antitaurina de Alfafar la cual tiene también como misión proteger a la infancia haciendo cumplir la ley de la Generalitat Valenciana que aleja a los menores de todo maltrato animal y las recomendaciones del comité de derechos del niño de la ONU que instó a España en 2018 a alejar a los menores de la violenta tauromaquia por su estabilidad emocional y mental. Consideran que la tauromaquia también se trata de un acto de machismo puesto que la mayoría son hombres que van sin camiseta mientras hacen sufrir a la víctima desde su superioridad.



Califican como lamentables todos los accidentes que ha habido durante este año especialmente implicando la propia seguridad del menor haciendo referencia al accidente de un niño de 12 años en Puzol que sufre secuelas psicológicas según la propia familia, un adolescente de 15 en Gilet, niños corriendo delante de un toro en Nules, otra adolescente atropellada en bonrepós y mirambell, niños de 8 y 10 años embolando a un toro en Náquera o aprendiendo a hacerlo en el propio Alfafar lo que supone un adoctrinamiento en las ansias violentas de los taurinos por encima de la propia seguridad de sus hijos a juicio de la plataforma antitaurina que exige el cumplimiento de la ley que proteja a toda la infancia por su propia seguridad y valores afeando la pasividad de todas las entidades de infancia en este aspecto.



Algunos de los festejos celebrados en Alfafar son los toros con fuego, cuerdas o la cagada del manso con un coste de 9.000€ más otros indirectos encabezados principalmente por la corporación municipal del Partido popular y las abstenciones constantes del PSOE que a juicio de la plataforma antitaurina son cómplices de mirar para otro lado en algo tan importante como los derechos de los animales y la protección de la infancia frente a espectáculos de máxima agresividad. Unidas podemos y Compromís, son los únicos partidos que acabarían con la tauromaquia en el pueblo y han participado en todas las concentraciones organizadas por dicha plataforma mientras que PACMA, se infiltró para mostrar la peor cara de estos festejos documentando atroces escenas de maltrato animal tanto en Alfafar como Museros en el que se oían los sollozos del Toro impactando que un animal tan grande llore de miedo.

La plataforma zanja: "Estamos casi en 2023 y utilizar a los animales para cualquier fin es como poco anacrónico ya que no hay ningún motivo para seguir acosando a los animales y todos para dejar de hacerlo por lo que haremos una impactante concentración en abril a fin de que la ciudadanía conozca que partidos son incapaces de evolucionar a la cultura que nos representa y sigan en la que nos enfrenta y avergüenza. En la plataforma antitaurina de Alfafar defendemos a todos los animales por igual y creemos que el veganismo es justicia puesto que es facilísimo dadas las espectaculares alternativas para disfrutar de una manera compasiva respetando a nuestros prójimos los animales y de paso, evitando el hambre en el mundo, cuidando nuestra propia salud y el medio ambiente por lo que en nuestras manos está hacer de este mundo algo justo y cambiar la angustia por la compasión".

Para participar en el grupo de activismo en WhatsApp se deberá escribir al 691093886 para estar de manera interna junto al grupo defensor de los animales. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

