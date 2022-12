Así es como las 'fintech' nos facilitan la vida La inteligencia artificial ayuda a reducir el riesgo de cualquier error financiero o señal de alarma, algo especialmente útil para los inversionistas principiantes Redacción

jueves, 29 de diciembre de 2022, 08:58 h (CET)

La tecnología financiera, llamada también fintech, se refiere a la forma en que las instituciones financieras incorporan la tecnología para prestar servicios de forma diferente a la banca tradicional. Las fintech emplean inteligencia artificial para facilitar las transacciones financieras, ofrecer mejores servicios, atender a una base de clientes más amplia y maximizar la eficiencia, ¿cómo lo logran?

Ya no es necesario ir siempre al banco

Hace unos años, para realizar transacciones, era necesario dirigirse a un cajero automático o a un banco y hacer una fila de horas antes de ser atendido.

Con las nuevas tecnologías y la banca móvil, ahora resulta muy sencillo realizar transacciones desde la comodidad del hogar a través del teléfono o la computadora. Ahora es posible retirar e ingresar dinero del banco en el teléfono sin la molestia de rellenar múltiples formularios, presentar el documento de identidad y esperar en una fila.

Facilidad de pagos

No es necesario ser un experto en tecnología para realizar tareas sencillas como comprar, pagar facturas, gestionar suscripciones y otros servicios en línea gracias a la tecnología financiera.

El dinero digital permite pagar cualquier cosa: desde artículos cotidianos, como alimentos, hasta experiencias de ocio, como avatares en juegos. Incluso es posible hacer un seguimiento de las facturas, los saldos y los gastos sin tener que visitar físicamente un banco o consultar varios extractos bancarios.

Menos costos por transacción

El ahorro es un aspecto muy importante para cualquier empresa naciente y su objetivo suele ser minimizar los gastos, en especial durante los primeros años, y gracias a la banca móvil y a plataformas como PayPal, Skrill y Square, los empresarios pueden ahorrar algo de dinero a largo plazo gracias a la reducción de los costos asociados a las transacciones.

La mayoría de estas plataformas cobran únicamente una fracción del precio que cobran los bancos por las transacciones; incluso algunas plataformas ofrecen transacciones gratuitas hasta un determinado límite y son cada vez más las empresas que están empezando a cambiar a este modelo.

Igualdad y oportunidades

Las empresas fintech son audaces y están abiertas a aceptar clientes que algunas instituciones financieras no aceptarían. Esto incluye a personas con una puntuación crediticia más baja, con bajos ingresos o sin activos.

De este modo, más personas pueden acceder a la financiación y a las oportunidades de crecimiento que de otro modo no podrían. Esta forma de inclusión contribuye en gran medida a garantizar la libertad financiera y el crecimiento económico a largo plazo.



El auge de las monedas digitales

Con el creciente uso de la tecnología blockchain, las criptomonedas se están convirtiendo en una forma fiable de moneda que cada vez más personas están adoptando. Desde los criptocasinos hasta los criptoseguros, los usos de las criptodivisas siguen en aumento. Esto ofrece una oportunidad de crecimiento en términos de tecnología y de la forma en que percibimos la moneda fiduciaria. Con el tiempo, a medida que más personas adopten las criptomonedas, tendremos acceso a nuevas vías de crecimiento y de negocio.

Seguridad

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, cada vez más personas evitan las transacciones en efectivo para reducir el riesgo de propagación del virus, y las empresas fintech ofrecen soluciones muy necesarias ante este tipo de adversidades. Además, es más seguro llevar tarjetas de débito y crédito en lugar de dinero en efectivo.



Fácil elaboración de presupuestos

El uso de las aplicaciones bancarias permite a las personas tener una visión más clara de sus gastos. Por tanto, resulta más fácil elaborar un presupuesto y planificar las finanzas con anterioridad gracias a la transparencia que ofrecen estas aplicaciones. Gracias a ellas, se pueden identificar las áreas en las que se gasta más dinero y realizar los ajustes necesarios para beneficiar el ahorro.

Préstamos en línea

Las empresas fintech han establecido un sistema que permite a las personas pedir dinero prestado a las instituciones financieras en línea.

En el pasado, para obtener un préstamo era necesario acudir al banco, mostrar activos y tener garantes. Las empresas de tecnología financiera eliminan todos estos pasos del proceso y facilitan el acceso a la financiación, permitiendo a los clientes disfrutar de una rápida tramitación y unos términos crediticios favorables al consumidor, como la no exigencia de avales y un menor interés.

Inversiones más seguras

Gracias a la tecnología, las decisiones financieras de los inversores son más acertadas y evitan pérdidas; además, los usuarios tienen acceso a oportunidades de inversión, como operaciones bursátiles y de divisas. La tecnología financiera simplifica todo el proceso, por ejemplo, si hay un error o una mala decisión de inversión, el usuario recibirá una alerta en su teléfono que le permitirá realizar cambios en su inversión o retirar sus fondos de la cuenta.



La inteligencia artificial ayuda a reducir el riesgo de cualquier error financiero o señal de alarma, algo especialmente útil para los inversionistas principiantes.

