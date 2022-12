Comodidad y seguridad al viajar con el baúl y las maletas de Nilmoto Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 15:37 h (CET)

Contar con accesorios de excelente diseño, calidad y funcionalidad para llevar equipaje es clave al realizar óptimos viajes o traslados cortos en moto. Desde Murcia, la tienda online Nilmoto provee a toda España todo lo necesario para desplazarse con seguridad y comodidad. En el catálogo, los usuarios pueden elegir entre una gran variedad de baúles y maletas para moto, además de otras alternativas como bolsas y mochilas de las mejores marcas del mercado mundial, como la firma italiana Givi y la española Shad.

Múltiples opciones para el equipaje Al hablar de baúles y maletas para motos, es indispensable referirse a la fábrica Givi, especialista en este tipo de accesorios, por desarrollar una calidad que la ubica como marca líder en el ámbito internacional. La maleta de aluminio trasera modelo Alaska es una de las piezas que aportarán un plus de comodidad a la motocicleta, con sus 44 litros de capacidad (dos cascos modulares) y sistema monokey, basado en el uso de la misma llave para la cerradura, la apertura y el desenganche de la parrilla.

Tanto las maletas como los baúles se caracterizan por sus líneas elegantes de estética impecable. Asimismo, las dos asas situadas en el lado posterior del topcase facilitan la apertura completa sin usar cables de retención y los remaches sellados con silicona garantizan la estanqueidad necesaria en marcha.

Esta casa fabricante, cuya segunda marca de diseños más atrevidos, es Kappa, también ha alcanzado su prestigio por la gran durabilidad y resistencia de sus productos, así como la disponibilidad inmediata de recambios como sistemas de extracción, estabilizadores y demás.

Otra marca que asegura máxima calidad en recursos de almacenaje para motos es la firma española Shad. Los baúles de aluminio, como el Terra TR55, destacan por ser la maleta más ligera que existe, con 5,4 Kg. Shad cuenta con una sede en Barcelona, desde donde desarrolla soluciones para mejorar la eficiencia y la calidad de la producción.

Los nuevos diseños de baúles Shad se pueden encontrar en la tienda online de Nilmoto, así como muchos más accesorios. Con ambas marcas de maletas y baúles, resolver los problemas de espacio no solo implica practicidad sino estética en el vehículo.

Las bolsas sobredepósito para moto resultan ideales para los desplazamientos cortos o de fin de semana. Con adaptador al tapón, magnéticas, para depósitos metálicos o con correas de sujeción, se encuentran en múltiples modelos en la página web de Nilmoto. Adicionalmente, la tienda online ofrece las clásicas mochilas, riñoneras o bolsas para cascos para complementar un equipaje bien resguardado en desplazamientos cortos.

El equipo de expertos de Nilmoto también ofrece facilidades de financiamiento por cuotas para ponerlo fácil y que el espacio reducido de estos vehículos sea aprovechado al máximo y a la vez la moto se vea atractiva y moderna.



