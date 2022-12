Kit Smarthings Videovigilancia, la promoción de Vodafone en Navidad con vodafonedistribuidor.es Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de diciembre de 2022, 11:41 h (CET)

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, llegan las promociones en la mayoría de las tiendas. Vodafone, el operador de telefonía, banda ancha y televisión, se une a esta iniciativa con una excelente promoción de Navidad que no se puede pasar por alto.

La promoción de Vodafone se trata de One Ilimitada Dúo, que por un pago mensual permite al cliente disfrutar de fibra óptica, líneas 5G y más de 60 canales de TV.

Por medio de vodafonedistribuidor.es es posible solicitar este paquete, con permanencia de 12 meses. Además, contratando esta promoción, los clientes podrán recibir de manera gratuita un Kit Videovigilancia de Samsung.

Promoción de Navidad de Vodafone Vodafone ofrece la posibilidad de disfrutar de conectividad en esta Navidad con su promoción One Ilimitada Dúo. Esta incluye 600 Mbps de velocidad de fibra óptica para el hogar, permitiendo ver vídeos o películas, revisar el correo electrónico, teletrabajar, etc. También podrán realizar llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y móviles nacionales.

La promoción incluye dos líneas 5G con datos y minutos ilimitados, además de un pack de TV a elegir que puede incluir HBO Max o Disney + con Amazon Prime, junto con más de 60 canales. Todo ello, por un coste de 70 €/mes, con permanencia de 12 meses.

Lo que incluye el Kit Smarthings Videovigilancia Adicionalmente, los clientes podrán recibir como regalo el Kit Smarthings Videovigilancia. Este se compone de 1 hub, 1 cámara, 1 sirena y 2 sensores multifunción.

Con el Samsung Smarthings Videovigilancia, los usuarios podrán vigilar su hogar. Ofrece la opción de automatizar el uso de los dispositivos para que el usuario pueda mantener el control en todo momento, enviando notificaciones a su dispositivo móvil en caso de ocurrir algún incidente. Además de ello, permite la grabación de vídeos en la nube para que pueda ver todo lo que ha ocurrido. Gracias a este sistema, se tendrá la tranquilidad de saber cómo se encuentra el hogar en todo momento y hasta se podrá activar la alarma de manera remota, en caso de ser necesario.

El sistema permite añadir cualquier otro dispositivo inteligente que sea compatible como, por ejemplo, bombillas, termostatos, enchufes, más cámaras, altavoces, sensores (de movimiento, agua o humo), etc. Para su autonomía, el dispositivo cuenta con conexión eléctrica. Por su parte, la conectividad se efectúa por vía wifi o cable Ethernet al router.

Para acceder a esta oferta navideña, es necesario acceder al sitio web de Vodafonedistribuidor.es y rellenar un contrato con los datos personales, dirección y la información de facturación. El personal de la compañía se pondrá en contacto para gestionar los servicios y hacer entrega del Kit Smarthings Videovigilancia.



