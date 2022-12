Un planeta más limpio y sostenible con el diseño de peluches ecológicos de Peluches Cel Emprendedores de Hoy

Desde los años 60, Peluches Cel ha llevado alegría y bienestar a niños y jóvenes, fabricando juguetes inspirados en los Teddy Bear tradicionales y en personajes de ficción de programas de televisión, como Los Angelosos, Los Temblors o los Monos Saltarines.

Esta tradicional fábrica de muñecos ha sabido reinventarse y mejorar sus procesos de cara a los cambios sociales y culturales de los que ha sido testigo a lo largo de 6 décadas. Es por esto que, con el ánimo de crear juguetes más amigables con el medioambiente, Peluches Cel ha desarrollado una línea de peluches ecológicos, elaborados con materiales reciclados.

Relleno ecológico para peluches Peluches Cel incorpora a su fabricación una fibra Floca 7/32 plus eco para elaborar el relleno de sus peluches, la cual recicla y reutiliza como materia prima el plástico de botellas extraídas del lecho marino. Cada kilo de relleno equivale a 50 botellas de plástico rescatadas del mar, lo que contribuye a la protección de la vida marina amenazada por la acción de la industria, la pesca extensiva y la crisis de disposición de residuos no biodegradables.

Esta fórmula cuenta con una validación UL Ocean-Bound Polyester Staple Fiber, que cerífica que las fibras plásticas utilizadas en el relleno de estos peluches cumplen con los estándares de calidad y seguridad para productos de uso infantil.

Este relleno no sacrifica suavidad y esponjosidad, por lo que los niños tendrán la posibilidad de jugar con sus peluches ecológicos como si estuviesen fabricados con el relleno tradicional. Además, también cuenta con el respaldo de la etiqueta ecológica OEKO-TEX STANDARD 100, la cual certifica que el relleno no está fabricado con materiales nocivos para a la salud.

Plan de cuidado ambiental integral Aunque el uso del relleno ecológico es, tal vez, la iniciativa más visible de los planes de trabajo sostenible de esta empresa, Peluches Cel ha implementado otras estrategias de cuidado medioambiental en sus procesos operacionales y administrativos. Entre ellos, destacan el reciclado total de su papelería corporativa, la optimización de sus procesos operativos para aprovechar mejor los recursos y disminuir su cantidad de desechos, la gestión eficiente de sus residuos orgánicos e inorgánicos, entre otras.

La suma de todas estas iniciativas ha permitido a esta compañía migrar su flujo de trabajo a una dinámica más sostenible, con la cual espera contribuir sustancialmente al cuidado del medioambiente a nivel local y nacional. Los peluches ecológicos que fabrica esta compañía se han posicionado como una alternativa para los padres que buscan un juguete sostenible para sus hijos, elaborados con los más altos estándares de calidad. Las personas interesadas en adquirir uno solo deben acceder a la tienda virtual de Peluches Cel y elegir el modelo que más les guste para obsequiar a sus niños.



