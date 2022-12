Jacobo Bazbaz: En 2023 el sector de seguros requiere de 4 elementos que permitan una innovación Comunicae

martes, 27 de diciembre de 2022, 14:42 h (CET) El ejecutivo Jacobo Bazbaz comenta la perspectiva del sector seguros en 2023 A nivel mundial el 2022 fue un año complicado para las distintas economías y sectores productivos, pero sobre todo para la población en general. A raíz de los diversos problemas, la población se ha enfrentado a situaciones a las que no estaban preparada, sin embargo, este periodo ha funcionado para que las personas tomen en cuenta los riesgos a los que se enfrentan día a día incentivando la cultura de la prevención.

Al respecto, Jacobo Bazbaz ejecutivo líder en el sector de seguros comentó "la cultura de la prevención entre las personas es muy importante, ya que ante un imprevisto puede cambiar drásticamente la estabilidad. Un seguro es un soporte financiero que permita hacer las actividades que más disfrutamos con la seguridad de estar respaldados". A continuación, un resumen de lo comentado:

Respecto a las principales reflexiones del entorno económico de 2022, el entrevistado comentó: "2022 fue el año de los fracasos en las proyecciones económicas. Casi todos, tanto en Wall Street como los bancos centrales se equivocaron en sus pronósticos. La inflación no fue transitoria, no fue un año sencillo. Hubo mucha volatilidad en alguna medida por los conflictos bélicos. Los bonos tuvieron su peor desempeño en muchos años. La gran lección del 2022 es que hay que estar preparados para imprevistos".

Sobre las características que debe considerar la industria de seguro en este 2023, el ejecutivo señaló: "es muy importante la Innovación de productos. Hay que crear productos que hagan una diferencia entre la población. Productos sencillos y específicos a las necesidades de cada individuo y que las empresas puedan apoyar a sus empleados con estos desarrollos. Desde protegerse de alguna enfermedad hasta proteger el patrimonio, con productos a precios asequibles".

Otro tema importante son las "Alianzas Estratégicas, el mundo es de colaboraciones. Es la forma adecuada de llegar a nuevos segmentos. Las alianzas han demostrado que son un vehículo para fomentar la prevención y por ende un factor primordial que puede salvar vidas".

"La cultura de prevención. En muchos países de Latinoamérica solo 1 persona de cada 10 cuenta con seguro de gastos médicos mayores y solo 3 autos de 10 contratan seguro de coches. Es necesario enfocarnos en enseñar cómo funcionan los seguros, independientemente del seguro que escojas o al agente que vayas".

Por último, adaptabilidad al cambio. "Muchos consideran que los seguros son caros y complicados, citas con agentes, mucho tiempo invertido. En esta época TikTok y Discord deben ser nuevos vehículos para fomentar la cultura de la prevención".

Finalmente enfatizó: "lo mejor es tener una política de la prevención y estructurar de forma acorde los presupuestos, Es de esperarse que la inflación tenga una desaceleración más marcada para fines de año, pero debate de la caída en el crecimiento del PIB".

Jacobo Bazbaz Sacal

Es un ejecutivo líder en el sector de seguros en Latinoamérica. Se desempeña en diversas empresas del sector privado entre ellas Interprotección.

