​Los diez mejores lugares para bodas de invierno en Madrid Además de proporcionar ciertas ventajas, la celebración de bodas en esta estación del año es actualmente tendencia Redacción

martes, 27 de diciembre de 2022, 12:09 h (CET)

La celebración de una boda siempre es motivo de alegría e ilusión, pero también implica cierta dificultad a la hora de lograr una organización perfecta y a gusto de los contrayentes. Todo el mundo desea que este evento tan especial e importante en la vida de una persona sea un acontecimiento único y muy personal, repleto de detalles que fascinen a los invitados, con el fin de conseguir que la celebración se convierta en un recuerdo inolvidable.



En una boda cuentan muchos elementos y todos son fundamentales. Algunos de los más importantes son el vestido de la novia y el traje del novio, el banquete, la música, los detalles para los invitados o la decoración para crear ambientes especiales en la celebración. En este último sentido, no pueden faltar las flores, algo que saben muy bien en Flowwow, una plataforma en línea en la que puede encontrarse todo aquello que se necesite.



Actualmente, las bodas de invierno son tendencia. Suelen realizarse por la mañana, con el fin de aprovechar la luz solar. Proporcionan ciertas ventajas, como una mayor disponibilidad a la hora de escoger la iglesia o el lugar del enlace; el viaje de novios suele ser mucho más económico, ya que se reserva en temporada baja; y, en general, el fotógrafo, los músicos y otros elementos de animación ofertan en estas fechas unos precios más asequibles.

A la hora de pensar en detalles para una boda, sin lugar a dudas uno de los más importantes es el lugar de la celebración. Se ha de partir de la base de que no es lo mismo realizar el enlace en primavera o verano que en estos meses de invierno. El frío y los rigores de la temperatura actual son un factor determinante para escoger el marco del evento. Es por ello que cabe destacar que Madrid cuenta con algunos de los mejores lugares para celebrar bodas en invierno, espacios perfectamente adaptados que cuentan con chimeneas, jardines, invernaderos acristalados…

Con el fin de ayudar a los novios a lograr una celebración llena de encanto, y a modo de sugerencia, a continuación repasamos los diez mejores y más exclusivos lugares para celebrar una boda en Madrid en esta estación del año:

Antiguo Convento de Boadilla del Monte. Un convento fundado en 1674 y completamente restaurado a tan solo quince kilómetros del centro de Madrid.

Un convento fundado en 1674 y completamente restaurado a tan solo quince kilómetros del centro de Madrid. Parador de Chinchón. Un convento de monjes agustinos acoge este parador, un edificio del siglo XVII en pleno centro de esta villa medieval madrileña.

Un convento de monjes agustinos acoge este parador, un edificio del siglo XVII en pleno centro de esta villa medieval madrileña. Casino de Madrid. Situado en pleno centro de la capital, cuenta con un amplio espacio con capacidad para 1.200 personas que tiene el valor añadido de ser un edificio histórico.

Situado en pleno centro de la capital, cuenta con un amplio espacio con capacidad para 1.200 personas que tiene el valor añadido de ser un edificio histórico. Real Fábrica de Tapices. Elegante y mágico espacio, lleno de encanto, tradición e historia de España, considerado Patrimonio Nacional y ubicado en el mismo centro de Madrid.

Elegante y mágico espacio, lleno de encanto, tradición e historia de España, considerado Patrimonio Nacional y ubicado en el mismo centro de Madrid. Palacio de la Fresneda. A cuarenta minutos del centro de la capital, la Finca de la Granjilla alberga el Parque y Palacio de la Fresneda. La Granjilla fue ordenada construir por el rey Felipe II en el siglo XVI como su quinta de recreo y jardín familiar junto al Monasterio de El Escorial.

A cuarenta minutos del centro de la capital, la Finca de la Granjilla alberga el Parque y Palacio de la Fresneda. La Granjilla fue ordenada construir por el rey Felipe II en el siglo XVI como su quinta de recreo y jardín familiar junto al Monasterio de El Escorial. Aldea Santillana. A cuarenta minutos de Madrid, en la ribera del embalse del Atazar, se encuentra este importante conjunto palaciego del siglo XIX, hoy reconvertido en espacio de convenciones y eventos de carácter único.

A cuarenta minutos de Madrid, en la ribera del embalse del Atazar, se encuentra este importante conjunto palaciego del siglo XIX, hoy reconvertido en espacio de convenciones y eventos de carácter único. Castillo de Viñuelas. A lo largo de los últimos veinte años, se han posicionado como una de las opciones más exclusivas de la capital. Se encuentra a veinte kilómetros de la capital, en un entorno maravilloso respaldado por la innovación, la tradición y los servicios de Life Gourmet Catering.

A lo largo de los últimos veinte años, se han posicionado como una de las opciones más exclusivas de la capital. Se encuentra a veinte kilómetros de la capital, en un entorno maravilloso respaldado por la innovación, la tradición y los servicios de Life Gourmet Catering. Castillo de Batres. Castillo renacentista, declarado en 1970 Conjunto Histórico-Artístico, donde la historia y la alta cocina de cuatro empresas gastronómicas se funden para crear experiencias con una inigualable puesta en escena. Se encuentra a treinta minutos de Madrid.

Castillo renacentista, declarado en 1970 Conjunto Histórico-Artístico, donde la historia y la alta cocina de cuatro empresas gastronómicas se funden para crear experiencias con una inigualable puesta en escena. Se encuentra a treinta minutos de Madrid. Palacio del Negralejo. Gastronomía vasco-castellana en un señorial palacio de 1790 con salones y espacios exteriores para eventos. Esta antigua finca de recreo de la nobleza está ubicada en la Vega del Henares, a tan solo quince minutos del centro de la capital.

Gastronomía vasco-castellana en un señorial palacio de 1790 con salones y espacios exteriores para eventos. Esta antigua finca de recreo de la nobleza está ubicada en la Vega del Henares, a tan solo quince minutos del centro de la capital. Finca de San Antonio. Ubicada en plena sierra madrileña, la Finca de San Antonio es un espacio exclusivo con cuidados detalles. Los invitados podrán degustar un menú elaborado por el prestigioso chef Julio Reoyo, galardonado con tres estrellas Michelin.

FAQ. Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor lugar del mundo para casarse? Aunque tradicionalmente, y gracias a la influencia del cine, suele pensarse en Las Vegas (EE.UU.), grandes capitales como Madrid se encuentran en el top ten de las mejor valoradas. Barcelona, Sídney o Lisboa son otros destinos muy bien valorados para celebrar un enlace nupcial.

¿Qué es más barato, casarse por la iglesia o por lo civil? Una boda civil suele resultar algo más económica, especialmente porque los novios pueden ahorrarse los gastos que conlleva la ceremonia religiosa.

¿Dónde pasar la luna de miel? Las opciones son numerosas y muy atractivas. Sin embargo, tratándose de una boda celebrada en los meses de invierno, existen destinos especialmente adecuados para huir del frío y disfrutar rodeados de playas de arena blanca. Las islas Maldivas, por ejemplo, cuentan con el mejor clima en esta época del año. También pueden incluirse otros lugares como Cuba, México o Brasil. Por otra parte, algunos países del Sudeste Asiático, como Vietnam, son ideales en estas fechas debido a la ausencia de grandes masificaciones. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

