El editor jefe de Cambio 16, Jorge Neri, entrega los premios “You are my hope” Entre los galardonados, también fue premiado Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, reconocido con el premio al Mejor Político del Año Redacción

martes, 27 de diciembre de 2022, 09:20 h (CET)



El 29 de noviembre se entregaron los premios Cambio 16 en el hotel The Westin Palace de Madrid. El acto estuvo presidido por Jorge Neri Bonilla, director general de la revista. Además, este año se cumple el 50 aniversario de la publicación de la revista.

Anualmente, la editorial reconoce a un grupo de personas y organizaciones que se esfuerzan por construir un planeta más equitativo, humano y sostenible. Motivan la acción contra el calentamiento global y buscan oportunidades de colaborar y cooperar para promover la democracia y asegurar la libertad.

Para Jorge Neri Bonilla, editor jefe de Cambio 16, la sostenibilidad es un camino hacia un mundo mejor y más justo. “Hemos definido la sostenibilidad como la “capacidad de generar abundancia permanente para los seres humanos y para la naturaleza”. "La abundancia la vamos alcanzar y con ella probablemente la resolución de los grandes retos que enfrenta la humanidad, como las guerras, la pobreza, el hambre y el cambio climático, entre otros, solo si hacemos las cosas de otra manera y construimos un mundo más humano, justo y regenerativo.”, señaló Jorge Neri en su discurso.

Esta celebración se inspiró en la idea de la esperanza, y el premio recibió el apropiado nombre de "YOU ARE MY HOPE". El director general de Cambio 16 señaló que los galardonados encarnan el concepto de esperanza y sirven de fuente de inspiración para la transformación de muchos.

En el sector del arte y la educación Carmen Cervera, vicepresidenta del Patronato del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, fue reconocida con el premio Humanismo por sus acciones solidarias a través de los museos Carmen Thyssen.

Entre los galardonados que se encontraban en la lista también figuran la multinacional farmacéutica Chiesi (premio de la Sostenibilidad), Manuel Marín, cofundador y CEO de LIVALL (Innovación), la presidenta de Eulen, María José Álvarez (Mujer), Pablo Fernández, CEO de Clicars y Clikalia (Medio Ambiente), Alejandra Salazar (Deporte), David Broncano (Comunicación), David García Núñez, presidente de MWCC Madrid (Empresa), Sandra Golpe (Periodismo), el grupo inmobiliario Gilmar (Trayectoria empresarial), Jaime de Jaraíz Lozano, CEO de LG España (Sostenibilidad), la Fundación Cepsa (Transición Energética Justa), Agustín Vivancos CEO de Jungle21 (Emprendimiento), Joe Pérez-Orive (Marketing) y Mario Alonso Puig (premio Cambio de Conciencia).

También fue premiado Alberto Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, reconocido con el premio al Mejor Político del Año. El conocido yogui gurú Sadhguru recibió el premio Madre Tierra por su labor para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático a través de campañas como Salvemos el suelo de Conscious Planet. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

