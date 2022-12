¿Dónde verifican los clientes, antes de comprar, si una empresa es fiable? Emprendedores de Hoy

En la época digital moderna, muchos negocios tienden a expandir su presencia en el mercado mediante una plataforma web. Sin embargo, no basta con poner dicho portal en línea, sino que se requiere una buena reputación online, capaz de transmitir confianza y seguridad a los usuarios respecto de sus servicios.

Los consumidores dan hoy más importancia que nunca a las reseñas onlinesobre los negocios, antes de decidirse a consumir sus productos. Es por ello que, para impulsar una plataforma comercial digital, es importante utilizar herramientas para optimizar su reputación.

Incluso en el caso del comercio físico, las reseñas son importantes. Los consumidores se han acostumbrado a investigar aquellos negocios en los que piensan depositar su confianza.

La importancia de la reputación online para los consumidores Las herramientas digitales marcan cada vez más las tendencias del mercado. Esto se refleja en el comportamiento de los consumidores, y la importancia que le dan a las reseñas online de un negocio, incluso antes de visitar su local físico.

Los datos estadísticos llevados a cabo por la empresa Brightlocal, revelan que, al menos la mayoría de las veces, un 77 % de los usuarios lee las reseñas en internet sobre un determinado negocio antes de visitarlo. De estos usuarios, apenas un 3 % acudiría a una empresa con una calificación de dos estrellas o menos, lo cual refleja la importancia de una buena reputación online para captar consumidores.

Los datos también revelan que, ante un buen servicio, alrededor de un 67 % de los usuarios considera dejar una reseña positiva del negocio, lo que debería ser un incentivo para las empresas para mejorar el trato que ofrecen a sus clientes. En contraste, cerca del 40 % de los consumidores se siente llamado a dejar una reseña negativa en caso de tener una mala experiencia, lo que indica que los clientes desean compartir sus vivencias.

Cada una de estas reseñas tiene un importante efecto psicológico, que incentiva a los consumidores a confiar en la respectiva página o, en su defecto, genera rechazo y suspicacia hacia la misma, incluso sin haber tenido ninguna experiencia previa con la empresa.

La importancia de responder reseñas Las reseñas, sean positivas o negativas, son siempre beneficiosas para la empresa. Un sorprendente 89 % de los usuarios dicen confiar más en aquellas empresas que responden a todas las reseñas de Google (positivas o negativas), y, sin embargo, un 22 % dice que no compraría en una empresa que no contesta a sus reseñas.

Las reseñas positivas tienen un claro impacto positivo, los propios clientes se convierten en promotores de la marca, pero las negativas dan la enorme oportunidad a la empresa de mostrarse tal y como es, y de rectificar una posible mala situación. Los consumidores se sienten más favorables con los perfiles de reseñas que incluyen respuestas a reseñas negativas, en lugar de aquellos que solo tienen respuestas a reseñas positivas.

Una solución especializada para potenciar la reputación online de los negocios Todos estos datos previos demuestran que, en la realidad del mercado actual, la reputación online es de gran ayuda para vender, y que conseguir un perfil de calidad en Google es una tarea pendiente para muchas empresas. Esto no siempre es fácil, y mucho menos cuando las organizaciones tienen poca familiaridad con herramientas como las reseñas online, y carecen de los elementos necesarios para diseñar una estrategia adecuada en ese sentido, que les permita mejorar su calificación en internet.

En algunos de estos casos, se puede encontrar una solución efectiva por medio de una agencia de marketing digital. Una de las mejores alternativas en España es DATA Comunicación, una organización que, dentro de este ámbito, se ha especializado en la gestión de reseñas y calificaciones en internet, y se ha convertido en uno de los principales referentes a nivel nacional en esta área.

Sus estrategias están diseñadas para ayudar a las empresas a conseguir notoriedad, relevancia y, sobre todo, un mayor volumen de ventas, mediante una completa gestión de su reputación online y offline, especialmente en aquellas con las calificaciones más bajas.



