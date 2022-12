“En Fortuny abrimos de día porque había que renovarse”

Fortuny es un club ubicado en el centro de Madrid, donde habitualmente se da cita lo más granado de la capital y de todo aquel que llega a ella y quiere pasar un tiempo relajado. Hace 25 años que este Club esconde entre sus paredes diversas salas, y en sus copas secretos de toda índole, de amor, de pasión y de grandes negocios.

En el interior de sus plantas, un palacete del siglo XIX, ha habido recientemente cambios, el exterior está protegido y es imposible tocarlo. Cambios al mil por mil en en este espacio donde durante 25 años se ha podido cenar, bailar y tomar copas hasta el amanecer.

Desde el mes de abril este elitista local se ha puesto al nivel de los tiempos. Ahora, desde las trece horas hasta las cinco de la madrugada podrán almorzar o cenar, y el resto de las horas si los clientes, si lo desean, siempre tendrán a su disposición alguna cosa para comer en un ambiente único y privilegiado. Durante el verano todo esto también se podrá hacer rodeado de un vergel de aromas en el jardín sito a la entrada del edificio.



Han reabierto Fortuny Si, este año hemos hecho la remodelación de todo el espacio. Lo hicimos planta por planta y nunca cerramos para que nuestros clientes pudieran seguir visitándonos, ahora, desde Abril, ya está todo abierto. Comenzamos por el jardín, tenemos tres plantas, la planta baja tiene terraza y un interior, la segunda ahora es una cocktelería y la tercera es un restaurante italiano.

¿Siguen la tendencia de moda de abrir terrazas en los últimos pisos? Hemos integrado una cúpula en la que tenemos una terraza cubierta que ya planteamos en época de post pandémia, es un restaurante pero también se puede estar tomando copas y disfrutando de la noche hasta las cinco de la madrugada porque está cubierto y aclimatado, en mayo quitamos la estructura y dejamos todo el verano abierto y en setiembre lo volvemos a cerrar.

¿Donde están ubicados? Estamos en Fortuny 34, la terraza está en la planta baja donde los clientes al entrar se encuentran con un jardín en este palacete del siglo XIX, es edificio protegido con lo cual sólo se puede pintar pero la estructura del palacio es la misma, lo que hemos cambiado es la distribución, el palacio tenía unas barras muy grandes que dejaban poco espacio, las ventanas de la planta interior estaban tapadas, ahora hemos hecho que entre la luz porque, para nosotros, la conquista más importante ha sido el día, tanto en las gastronomía como en el contenido de mil acciones que hacemos, Somos un poco como un club sin asociados.



¿En los espacios del palacete han conservado la esencia artística de Mariano Fortuny y Madrazo? El hilo conductor que en esta remodelación es sobre Mariano Fortuny y Madrazo, un personaje poco reconocido en España porque era un artista integral, como dicen ahora multidisciplinar, era iluminador, era pintor, era diseñador, los tejidos con sus diseños se venden en todo el mundo, en Europa le llamaban el Leonardo da Vinci español, tenía una gran categoría. Todos los espacios del palacete están renombrados con su propia historia, la Cúpula, es una creación que es en recuerdo de su primera ópera al aire libre, la planta baja lleva el nombre de Morris, un artista coetáneo de Fortuny con el que creo el movimiento Arts&Crafts, Arte y Artesanía, la planta de cocktelería se llama Henriette en recuerdo de su esposa, Henriette Negrín, con la que crea el vestido Delphos, y la última planta lleva el nombre de Benedetto, el nombre de la persona que era el dueño del Palacio Fortuny de Venecia, se apellidaba Pesaro y finalmente lo adquirió Fortuny.

¿Su palacete tiene algo que ver con Mariano Fortuny? Tuvo otros nombres, como club Fortuny, lleva 25 años, antes fue un restaurante que llevó el ex ministro Solchaga, también fue una embajada, la calle donde se encuentra este club sí se llama Mariano Fortuny por el padre de Mariano, que se llamaba Mariano Fortuny Marsal, pintor, en nuestro local hemos recogido el testigo Fortuny.

¿Qué horario y qué ofertas tienen? Abrimos a las trece horas, tenemos tres ofertas, la gastronómica, con dos dos restaurantes, uno, el principal, es el restaurante italiano, y también hay un restaurante japonés con una carta de sushi, también ofrecemos un servicio de cocktelería, este espacio, con piano bar, lleva el nombre de Henriette Negrín, y en la parte de abajo tenemos el club, que es el Morris en donde junto con la Cúpula, en la terraza, por la noche también se puede cenar y tomar copas. Gastronomía, eventos y club son las tres arterias de nuestro negocio.

¿Cual es el target de su clientela habitual? Debido a la zona en la que estamos situados tenemos un target de gente de un nivel adquisitivo medio alto y también una horquilla que va desde los 25 años hasta los 55. No es lo mismo la gente que viene a comer, que la que viene a tomar una copa o a la que viene a un evento, y tenemos que ser versátiles, nuestro apellido es Home and Club porque lo que intentamos hacer es una especie de Soho House, es un espacio donde te sientas como en casa pero fuera de casa.



¿La cocina es italiana cien por cien o tienen algún guiño a la mediterránea? El restaurante de arriba, Benedetto, es cocina italiana cien por cien y en la planta de abajo hay el salón japonés en donde tenemos una carta de sushi y también una carta de picoteo con un guiño mediterráneo, se pueden tomar croquetas, jamón, torreznos, ensalada, incluso tenemos una opción entre semana que es un poco “healty” (saludable) para empresas de la zona, en la que se puede tomar un menú “ejecutivo” que no se haga aburrido tomar todos los días, nuestra idea es que se pueda venir a Fortuny y que siempre se pueda usar de la manera que a la gente le apetezca, un día se puede tomar un cóctel en plan íntimo y otro día se puede estar en la parte de abajo y se puede comer, que también cada uno pueda organizar su propio evento, la idea es que se pueda usar el palacete siempre, ir a un mismo sitio con espacios diferentes y que tengas la sensación de que es un sitio nuevo en vez de estar siempre en el mismo espacio, por la propia decoración, por la propia idiosincrasia, por todo.

¿Fortuny muchas veces se cerró para celebrar actos muy especiales y recibieron a grandes estrellas de Hollywood, seguirán así o abrirán la puerta a otras personas? No somos elitistas en cerrar la puerta a nadie, al ser un sitio tan emblemático seguimos teniendo visitas de gente muy conocida, gente internacional también viene aquí, tenemos una muy buena relación con los hoteles y los nuevos desembarcos hoteleros que han venido a Madrid tipo Four Seassons, Edition o Santo Mauro, todos cuentan con nosotros, tienen clientes potentes y clientes que saben que este es un club emblemático que ha estado aquí desde Brad Pitt hasta políticos, y seguimos recibiéndolos, con los años nos hemos transformado, pero tenemos nuestro propio estilo, tenemos unos protocolos, de hecho si uno viene a Fortuny en chándal no puede entrar, aunque este derecho de admisión lo tienen muchos otros espacios, en principio estamos abiertos a todo el mundo y que éste sea un espacio en el que se sientan como en casa.



¿Cuántos chefs de cocina tienen? El maître napolitano que siempre ha hecho la carta, ha trabajado mucho con las recetas un poco clandestinas del interior del sur de Italia y ha ayudado en la construcción de los platos, pero tenemos un sólo chef, es único, lleva aquí muchos años, también tiene la capacidad de afrontar eventos de restauración con un equipo grande de cocina.

¿Si una persona llega a su local a las tres de madrugada y tiene hambre, podrá cenar? Tenemos una opción que le hemos llamado Pizza night, son pizzas de autor que se hacen en un horno y se puede tomar desde las dos de la mañana hasta las cinco de la mañana, la llamamos cena 2.0, es como una recena, puede que alguien esté trabajando o venga de un evento y, de repente, le entra hambre y si están en Fortuny pueden tomar pizza.



¿Tienen espacios discretos para recibir a personas que quieran absoluta privacidad? Tenemos dos reservados y, por supuesto, se puede tener intimidad sin que nadie los vea y también tenemos espacios que se pueden modular o acomodar para que queden como un reservado.

¿Cómo funciona el ambiente musical, tienen dj? Hay dj en la parte interior del club, tenemos música en terraza, sin ser excesivamente alta para no molestar al vecindario donde se ubica la Cúpula, hay un panel que nos aísla del sonido y luego en cada planta puede haber su propia música, hay dj los fines de semana, tenemos la capacidad de poner la música que le apetezca a los clientes, es gradual, va subiendo a partir de las una de la noche.

En 25 años las cosas han cambiado mucho, ¿un trabajador puede ir a Fortuny a tomarse una cola? Si, claro, lo marca el precio y muchas veces también el estilo del espacio y el ambiente que se vive en el mismo, hay gente que no se siente cómoda en determinados ambientes, yo, a lo mejor, en un hotel de cinco estrellas en el lobby donde me sirven una cola y me cobran 15 euros no me siento tan cómodo como en otro sitio, si alguien viene porque le apetece un día darse ese lujo, aquí este cliente también es bienvenido.

Ahora abren de día, ¿por qué? Vimos que teníamos que dar un giro y hacer una renovación de un clásico, nos hemos puesto las pilas y estamos contentísimos con los resultados porque Madrid y la gente que viene de fuera nos ha recibido muy bien.

¿Se sigue haciendo cola para entrar en Fortuny? Hay un protocolo, las entradas son muchas veces con código QR y cuando tenemos el aforo completo, lo respetamos al mil por mil, hasta que no sale gente no puede entrar gente, tenemos una puerta en donde vamos informando, hasta que no se llega el aforo no hay problema, la gente va entrando con el código QR, con la lista que se hayan apuntado y entra, si el aforo está completo no se puede hacer nada hasta que salga gente.