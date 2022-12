Jorge Lorenzo, sobre el futuro de MotoGP: "Eliminaría la aerodinámica y me plantearía si dejar libertad para llegar a 400 km/hora" ​El piloto balear analiza junto a Dani Pedrosa, Jorge Martínez ‘Aspar’ y Àlex Crivillé el pasado, presente y futuro del motociclismo Redacción

miércoles, 21 de diciembre de 2022, 11:00 h (CET) DAZN ha estrenado este miércoles ‘Otros tiempos’, el tercer capítulo de ‘Cuatro Tiempos’, la serie que reúne a cuatro leyendas del motociclismo español: Jorge Martínez ‘Aspar’, Àlex Crivillé, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.



Esta nueva entrega analiza las diferencias entre las distintas épocas del motociclismo que han vivido los cuatro protagonistas. Así, Aspar ofrece su punto de vista sobre el eterno debate entre la relevancia del piloto respecto a la moto: “Antes el piloto era más porcentaje y marcaba más la diferencia. Ahora tienes a diez pilotos en cuatro décimas, Yo no me creo que haya diez pilotos iguales en medio segundo con motos distintas”. En esa misma línea se manifiesta Crivillé: “Estas motos son más fáciles de llevar que las de antes. Un piloto de Moto2 pasa a MotoGP y en unas pocas vueltas está en tiempos buenos”.

La aerodinámica es, sin duda, uno de los aspectos que más controversia genera actualmente y, para tratar de mejorar el espectáculo, Lorenzo tiene claro lo que haría: “Eliminar completamente la aerodinámica y, a nivel de seguridad, plantearse seriamente lo de la velocidad. Porque si las motos llegan a 365 por hora… Hay que plantearse si dejar libertad hasta llegar a 400 por hora, menos vueltas, menos cilindrada…”. Precisamente, la cuestión aerodinámica influye, según Pedrosa, en momentos clave como los adelantamientos: “Las motos cada vez pesan más, corren más, son más difíciles de mover por la carga aerodinámica… La pista se hace más pequeña como efecto”.

Secretos del pasado

En ‘Otros tiempos’, las cuatro leyendas del motociclismo español también desvelan algunos de sus secretos mejor guardados, como cuando Crivillé estuvo a punto de fichar por Aprilia o la negociación paralela, al mismo tiempo, de Ducati tanto con Lorenzo como con Pedrosa: “En 2009 estuve a punto de fichar tanto por Honda como por Ducati. Más cerca de Ducati por los problemas de salud de Stoner. Al final hice bien y al año siguiente empecé a ganar con Yamaha. Y luego, si hubiera ganado la carrera de Mugello, si hubiese pasado dos semanas antes, quizás hubiese ganado algún título más con la Ducati y ahora todavía estaría compitiendo”, explica Lorenzo sobre los momentos que podrían haber cambiado su destino.

También Pedrosa explica la opción que tuvo de fichar por Ducati: “Mi corazón siempre estuvo con Honda. Me sorprendió la oferta, pero no estaba dentro de mis planes”.

Lorenzo admite igualmente que, en su título mundial en 2015, hubo un factor decisivo que no todo el mundo conoce: “Me hice un motorhome muy grande. Tenía un jacuzzi arriba y luego en la suite, una criosauna. Cuando terminaba el entreno, me metía ahí con frío con -180º. En 2015 gané con la criosauna. Lo hacía a escondidas para que nadie supiese el secreto”.

Los aficionados ya pueden disfrutar en DAZN de las tres primeras entregas de ‘Cuatro Tiempos’. Además, la plataforma ofrecerá el último episodio de la serie el próximo 28 de diciembre, titulado ‘El futuro ya está aquí’. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

