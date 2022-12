El resort más esperado de Blue Diamond Resorts abre en Cancún

Blue Diamond Resorts se complace en anunciar que, el día de hoy, Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort abrió sus puertas y recibió a sus primeros huéspedes. La propiedad de lujo todo incluido de 1,005 habitaciones se convierte en la opción perfecta para huéspedes de todas las edades, gracias a su sólido enfoque en la experiencia vacacional y el alojamiento moderno "Con la apertura de Royalton Splash Riviera Cancun, la más reciente incorporación al portafolio de Royalton Luxury Resorts, nos enorgullece estar marcando el comienzo de la era de la hospitalidad experiencial en uno de los destinos favoritos para vacacionar en el Caribe. La industria hotelera todo incluido ha evolucionado rápidamente y en tiempo récord hemos logrado crear un producto inspirado en nuestro primer modelo en Punta Cana, que está diseñado para ofrecer las mejores experiencias a todo tipo de viajeros, bajo el concepto Splash Into Fun", comentó Jordi Pelfort, Presidente de Hoteles y Resorts de Sunwing Travel Group.

Ubicado a sólo 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún, este nuevo resort cuenta con modernas habitaciones con amenidades All-In Luxury®, la ducha tipo lluvia de Royalton, la exclusiva cama DreamBed™ y jacuzzi en la suite para categorías selectas. Además, los vacacionistas podrán disfrutar de una variedad de opciones culinarias de clase mundial que incluyen diez restaurantes a la carta, un buffet, un sports bar y diez bares que satisfacen todas las necesidades. Royalton Splash Riviera Cancun incluye el Hunter Steak House más grande de todos los tiempos, un exclusivo restaurante a la carta de la cartera de Royalton Luxury Resorts. Para mejorar su estadía, los huéspedes pueden ascender a la categoría Diamond Club™ que brinda una experiencia de primer nivel con servicios de mayordomo dedicados, áreas de piscina y playa privadas e inclusiones premium.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Royalton Splash Riviera Cancun mientras reforzamos nuestra alianza con Blue Diamond Resorts, para seguir ofreciendo experiencias únicas todo incluido en los destinos más codiciados para nuestros huéspedes y miembros de Marriott Bonvoy que buscan opciones de viaje perfectas", destacó Alex Fiz, Vicepresidente de Área para el Caribe y Director General de Todo Incluido para el Caribe y América Latina, Marriott International. "Estamos ampliando nuestra huella All-Inclusive by Marriott Bonvoy, ya que esta apertura marca el hotel número 31 en unirse a nuestra cartera y a través de la marca Autograph Collection que engloba hoteles distintivos que ofrecen experiencias envolventes y encuentros culinarios inmersivos".

Royalton Splash Riviera Cancun también incluye entretenimiento para todas las edades, desde tratamientos de spa rejuvenecedores, actividades fitness con lo más modernos equipos de entrenamiento, piscinas y cabanas de piscina, club infantil, teatro al aire libre y el Centro de Entretenimiento GameUp, que cuenta con un parque de trampolines, boliche y láser tag, así como uno de los parques acuáticos más grandes del Caribe con 14 toboganes gigantes, dos ríos lentos y piscinas para niños. La experiencia Splash Into Fun también presenta alternativas para reuniones, incentivos y eventos corporativos con locaciones para cada ocasión, incluidas terrazas escénicas al aire libre, un centro de convenciones con más de ocho salas de reuniones y espacios impresionantes para bodas y lunas de miel de lujo.

"En Blue Diamond Resorts estamos totalmente comprometidos con los más altos estándares de servicio. Con esta apertura, estamos brindando más de 2,000 nuevos empleos en la región, con un talento capacitado y preparado para satisfacer las necesidades de los huéspedes a través de una estadía auténtica, sustentable y memorable", agregó Pelfort.

Como uno de los resorts más esperados de la compañía de gestión hotelera, Royalton Splash Riviera Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, está oficialmente listo para recibir a grupos de amigos, familias, parejas y personas que viajan solas en una experiencia vibrante con vista al mar 24/7.

Royalton Splash Riviera Cancun será parte de Marriott Bonvoy, el aclamado programa de lealtad de Marriott International, que permite a los huéspedes ganar y canjear puntos por sus estadías.

Para más información o reservar sus próximas vacaciones, visitar www.royaltonresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido que bajo su concepto "Party Your Way" brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visitar www.bluediamondresorts.com

Acerca de Autograph Collection Hotels

Autograph Collection Hotels promueve lo original, defendiendo la individualidad de cada uno de sus más de 235 hoteles independientes ubicados en los destinos más deseables en 40 países y territorios. Cada hotel es un producto de la pasión, inspirado por una visión clara, un alma y una historia que lo hace individual y especial: Exactly Like Nothing Else. Seleccionadas cuidadosamente por su artesanía inherente y distintas perspectivas sobre el diseño y la hospitalidad, las propiedades de Autograph Collection ofrecen ricos momentos de inmersión que dejan una huella duradera. Para más información, visite www.autographhotels.com y explore las redes sociales a través de Instagram, Twitter y Facebook para inspirarse en momentos inmersivos que son #ExactlyLikeNothingElse. Autograph Collection Hotels se enorgullece de participar en Marriott Bonvoy®, el programa de viajes global de Marriott International. El programa ofrece a los miembros una cartera extraordinaria de marcas globales, experiencias exclusivas en Marriott Bonvoy Moments y beneficios incomparables que incluyen noches gratis y reconocimiento de estatus Elite. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre el programa, visitar MarriottBonvoy.marriott.com.

Acerca de Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy®, el galardonado programa de viajes y mercado de Marriott International brinda a los miembros acceso a experiencias transformadoras y reveladoras a la vuelta de la esquina y en todo el mundo. La cartera de Marriott Bonvoy de 30 marcas extraordinarias ofrece hospitalidad de renombre en los destinos más memorables del mundo. Los miembros pueden ganar puntos por estadías en hoteles y resorts, incluidos resorts todo incluido y alquileres de casas premium, así como también a través de compras diarias con tarjetas de crédito de marca compartida. Los miembros pueden canjear sus puntos por experiencias que incluyen estadías futuras, Marriott Bonvoy Moments™ o, a través de socios, por productos de lujo de Marriott Bonvoy Boutiques®. Con la aplicación Marriott Bonvoy, los miembros disfrutan de un nivel de personalización y experiencia sin contacto que les permite viajar con tranquilidad. Para inscribirse de forma gratuita o para obtener más información sobre Marriott Bonvoy, visite www.MarriottBonvoy.com. Descargue la aplicación Marriott. Los viajeros también pueden conectarse con Marriott Bonvoy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.