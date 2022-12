Hilos tensores para rejuvenecer el rostro Tratamiento Flash para estas navidades Ana Ruiz de Infante

martes, 20 de diciembre de 2022, 09:14 h (CET) Combatir la firmeza del rostro es una de las mayores preocupaciones cuando se llega a cierta edad. Si lo que buscas es un resultado inmediato para estas navidades, apunta en tu wishlist el tratamiento con el que conseguirás un efecto lifting inmediato: los hilos tensores.

Aplicar esta técnica no es sencilla, se requiere de unas manos expertas y por ende de un centro médico-estético de reconocido prestigio con buenas instalaciones que te ofrezcan garantías.



Hace unos meses se inauguró en plena milla madrileña HARMOS Clinic, una clínica que reúne unas instalaciones punteras, una aparotología novedosa, quirófanos equipados con lo último y la más alta tecnologíade última generación.

Detrás de este gran centro hay un gran equipo directivo con una dilatada experiencia, y si a eso le sumamos contar con profesionales de la talla del doctor Daniel Zarza el éxito está garantizado.



Para los que aún no conozcáis a Daniel Zarza, os cuento por aquí un poco su trayectoria, además de ser licenciado en Medicina y Cirugía y Doctor Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta con varios Máster en Medicina Estética, en Ginecología estética y funcional, Máster en Tricología y Microinjerto capilar. Actualmente es profesor del Máster de Medicina Estética y de Anatomía en la Universidad Juan Carlos de Madrid y cuenta a sus espaldas con varios Premios de reconocimientos profesionales.

Con más de 20 años de experiencia, el doctor Zarza lidera el equipo de profesionales médicos de cada área de Harmos, y es el encargado de atenderme junto con su Beauty Manager Karen Huelmos, para explicarme cómo se aplican los hilos tensores.

El procedimiento es el siguiente: una vez realizado un breve test para conocer tu estado de salud y explicarte de manera detallada cómo será la intervención -de carácter ambulatoria por cierto-, te desmaquillan el rostro, te aplican un anestésico local para evitar posibles molestias y con una aguja muy fina, y totalmente indolora, el doctor te introduce los hilos tensores por las zonas que ha marcado previamente en el rostro. La finalidad de este procedimiento es recolocar el tejido bajo la epidermis.

Las manos expertas del Dr. Zarza harán que apenas notes un pinchazo, primero un lado del rostro y luego el otro, mientras Nerea, su fiel enfermera, te acaricia el brazo para tranquilizarte y de paso distraerte un poco.

Cada uno de estos hilos insertados produce una bioestimulación de las estructuras internas del tejido, provocando un efecto lifting con resultados inmediatos.





La intervención es breve, ya desde el primer momento consigues “un efecto buena cara”, y por supuesto, puedes hacer vida normal desde el primer momento.

En cuanto a la duración de los hilos tensores el doctor recomienda repetirlo una vez al año,su efecto es temporal, la combinación de Polidioxanona (PDO) y Ácido Poliláctico (PLLA) presente en los hilos es reabsorbible, dato importante.

Un tratamiento flash que te hará lucir sin duda una buena cara estas navidades…

HARMOS Clinic C/Velázquez, 12 Madrid www.harmosclinic.com

