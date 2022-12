Hotel Flamingo, el grupo formado por Andrea Guasch y Rosco, presenta su primer disco

Con 10 temas que van desde el pop al country y donde también se encuentra alguna balada, Hotel Flamingo llega con el que es, sin duda, su proyecto más especial. Andrea Guasch y Rosco, que se convertían en marido y mujer el pasado mes de junio, se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional Hotel Flamingoes el grupo musical que Andrea Guasch y Rosco formaron en 2019. Tras 3 años de música, conciertos y distintos singles que el público ha podido ir conociendo y disfrutando durante todo este tiempo, por fin llega el primer disco del dúo musical.

Bajo el titulo Discos y Vinilos, que coincide con el último single que Hotel Flamingo lanzaba hace solo un par de meses junto al grupo 84, desde el 8 de diciembre ya se puede disfrutar de este álbum que cuenta con 10 temas más un bonus track de su canción Take You Home en directo y donde hay, además de las canciones que ya han salido anteriormente como Deja Que Me Lance, Crónica Adicción o Bufón de Notre Dame, entre otras, tres temas inéditos. Por otro lado, cabe destacar que el disco, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, también saldrá en formato vinilo en las próximas semanas.

Fieles a su sello, el primer disco de Hotel Flamingo viene cargado de buen rollo con un estilo musical que va desde el rock, pasando por el country, el pop, el rock psicodelia hasta llegar a las baladas, una amplia variedad donde se puede encontrar la esencia del grupo en cada una de las canciones.

Andrea Guasch, que actualmente se encuentra grabando la próxima edición de Tu Cara Me Suena, y Rosco aseguran que esperan que la gente se divierta al escuchar el disco, se emocione, que disfrute y que sienta paz. Como afirman, es un disco muy dinámico y hecho con mucho amor, un disco sincero, donde todo es muy real, muy suyo. Un disco que, sin duda, está hecho desde la tranquilidad y la búsqueda de un sonido propio. De hecho, afirman que les gustaría mucho que la gente, al escucharlo, sienta que les conoce.

Sin duda, este álbum se convierte en el proyecto más especial de Hotel Flamingo, al que le han dedicado todo su cariño y esfuerzo. De cara a los próximos meses, el grupo asegura que seguirá componiendo, trabajando en nuevas canciones y planeando muchos conciertos para llevar los temas de su disco por todo el territorio nacional. Ahora mismo, Andrea Guasch y Rosco se encuentran en uno de los mejores momentos de sus carreras. "Estamos muy cansados e ilusionados a la vez. Los dos llevamos muchos años trabajando, así que los conciertos no suponen algo nuevo. Luchar por un proyecto propio sí que lo es y en ocasiones es muy, muy duro, pero a la vez muy gratificante".

Tanto Andrea como Rosco afirman que tienen sus momentos, pero que siempre están ahí para apoyarse en los momentos de fragilidad y también para celebrar los logros. Tanto dentro del grupo como fuera. Fuera de Hotel Flamingo sienten que ha sido un año muy, muy bueno, por lo que se sienten muy agradecidos y afortunados, afirman.

Y es que claro, cabe destacar que Andrea Guasch y Rosco, además de compartir proyecto musical, comparten mucho más. Los dos artistas se convertían en marido y mujer el pasado mes de junio en una ceremonia frente al mar, rodeados de amigos, música y rock and roll, cuya pedida de mano, además, compartieron con sus fans meses antes a través del videoclip de su tema Take You Home. Sin duda, 2023 promete seguir siendo un gran año para el grupo, en todos los sentidos.