Reparación de tejados: toda la información y los detalles por TODO CUBIERTAS FERNANDEZ

viernes, 16 de diciembre de 2022, 14:03 h (CET) El tejado es uno de los aspectos más importantes de una casa, sea cual sea su tamaño. El tejado es, en el imaginario común, la parte de una casa que proporciona protección y cobijo absolutos Según especialistas en reparación de tejados en Asturias, la renovación del tejado, cuando es necesaria, es un gasto que debe afrontarse con la conciencia de quien sabe que una casa sana es aquella que ofrece una cobertura adecuada del tejado.

Cuando la casa requiere mantenimiento, la reparación del tejado suele ser uno de los aspectos más importantes.

La intemperie, la vida útil y el desgaste pueden comprometer la cubierta del tejado y afectar a la estanqueidad térmica de la vivienda.

Aunque el coste de una nueva cubierta puede ser considerable, no hay que subestimar la importancia de reparar cualquier fuga o solucionar diversos problemas que puedan surgir.

Cuando no se sepa exactamente qué tipo de reforma necesita una casa, es aconsejable siempre ponerse en contacto con profesionales especialistas en reparación de tejados y cubiertas y solicitar un presupuesto para saber exactamente la reforma necesaria para la vivienda.

¿Cuánto cuesta cambiar el tejado de una casa?

Si se han notado los primeros síntomas de problemas en un tejado, o si se desea aumentar la eficiencia térmica de la cubierta, es probable que no se sepa exactamente cuánto costará este tipo de reparación o reforma.

Los expertos en reparación de tejados podrán elaborar un presupuesto personalizado, teniendo en cuenta diversos pasos y aspectos:

Inspección para definir qué cubiertas necesita el tejado.

para definir qué cubiertas necesita el tejado. Materiales que se utilizarán para la renovación del tejado.

que se utilizarán para la renovación del tejado. Cualquier equipo que deba adquirirse, como andamios o escaleras.

Mano de obra.

Eliminación de residuos. El coste de un nuevo tejado consta de muchos elementos que deben tenerse en cuenta. También varía mucho en función del tipo de techado que se decida hacer finalmente.

Si el retejado requiere el uso de grúas o andamios, el profesional los contabilizará en el presupuesto y, si no dispone de equipos propios, deberá añadir también el precio de la contratación.

¿Cuál es el mejor momento para cambiar el tejado?

Normalmente se sabe cuándo ha llegado el momento de reformar el baño o pintar la casa, pero en el caso de los tejados no siempre es fácil saberlo, especialmente si no se pertenece al sector.

Por ello, es necesario buscar el asesoramiento de profesionales que conozcan bien el sector y puedan aconsejar sobre el mejor momento para renovar el tejado de una casa.

En general, se sabe que algo va mal en el tejado cuando empieza a aparecer moho o condensación, sobre todo durante las estaciones más frías. Otros signos inequívocos son la presencia de filtraciones en el techo. Sin embargo, durante la temporada de calor, se puede sentir una sensación de calor sofocante, sobre todo en el ático o desván.

Si se nota que se rompen partes de la cubierta del tejado, lo más probable es que haya llegado el momento de llamar a un profesional.

El mejor momento para solicitar una reforma o reparación del tejado es durante los cálidos meses de primavera o verano, cuando el buen tiempo permite actuar y facilita el secado del revestimiento y el sellado.

¿Qué intervenciones se pueden realizar en la reforma del tejado?

Las intervenciones para la reforma o reparación de tejados pueden ser de varios tipos, más o menos invasivas.

La cubierta del tejado puede arreglarse simplemente sustituyendo unas cuantas tejas deterioradas por otras nuevas, o sustituyendo parte del revestimiento del tejado.

Sin embargo, en los casos más graves, el coste de la reparación del tejado aumenta porque es necesario realizar obras de mayor envergadura. Esto ocurre cuando se requiere un retejado total.

En otras palabras, se retiran todas las tejas, se despega toda la cubierta del tejado y se aplica un revestimiento completamente nuevo, que no sólo remedia los antiguos problemas causados por las goteras y las infiltraciones, sino que también aumenta el sellado térmico, mejorando el aislamiento de la vivienda.

Tras el sellado, se colocan las baldosas antiguas o nuevas y, en algunas circunstancias, también se sustituyen las bajantes.

Si se tienen dudas sobre la necesidad de reparar o reformar un tejado siempre hay que ponerse en contacto con profesionales y solicitar un presupuesto.

Una vez realizada la inspección, decidirán qué intervenciones son necesarias, con qué calendario trabajar en la cubierta del tejado y cómo realizar un trabajo que garantice una estanqueidad óptima con la rehabilitación del tejado.

Mantenimiento de tejados

El mantenimiento ordinario de los tejados abarca la reparación, renovación y sustitución de los acabados de las viviendas. En los trabajos de mantenimiento de tejados es fundamental comprobar el estado del revestimiento de la membrana.

Las operaciones de mantenimiento rutinario más comunes consisten en:

Limpieza y eliminación de depósitos, residuos, hojas, etc.

Reubicación de elementos de cubierta desalineados o mal colocados.

Sustitución de los elementos dañados.

Reparación o sustitución de tejas; basta con sustituir las tejas viejas por otras nuevas, iguales a las ya instaladas.

Reparación o sustitución del revestimiento o la membrana del tejado. Cómo dar personalidad a una casa con un nuevo tejado

Una reforma del tejado también puede convertirse en una oportunidad para conseguir una mejor apariencia estética para el hogar.

Las últimas tecnologías de producción han permitido desarrollar tejas de alto rendimiento. De hecho, como alternativa a las tejas tradicionales, también se pueden solicitar tejas especiales de cemento, minerales o incluso de diseño. Se pueden encontrar baldosas de forma lineal y colores variados.

Muchas tejas están hechas de un material más resistente a la intemperie que las tradicionales de terracota. Estas baldosas son especialmente duraderas, estables e impermeables. Su composición incluye pigmentos especiales que reflejan el exceso de calor y mitigan la sensación de opresión térmica generada por las cubiertas antiguas.

