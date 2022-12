Megacity impulsa el trabajo híbrido con el mejor mobiliario de oficina Comunicae

viernes, 16 de diciembre de 2022, 13:53 h (CET) A las puertas de las Navidades, ha llegado el momento ideal del año para decidir los artículos imprescindibles para el día a día. Y nada mejor que combinar necesidad y funcionalidad para recibir en estas fiestas los artículos perfectos para empezar con buen pie un nuevo año Si algo ha dejado la pandemia este 2022 ha sido la tendencia cada vez más mayoritaria del trabajo híbrido. Muchas son las personas que estos meses han tenido que organizar un despacho en su vivienda para combinar trabajo presencial y teletrabajo. Además, han sido muchos los empleados que han comprobado que el mobiliario de oficina necesario (y adecuado) es mucho más extenso (y específico) de lo que en un principio habían pensado.

Para facilitar la tarea, y aprovechando que llega el momento de escribir la carta a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, Megacity, papelería online especializada en material escolar y material de oficina, quiere recopilar los productos indispensables para trabajar cómodamente y tener siempre a mano todo lo necesario.

La silla de oficina ergonómica, un must para cualquier persona

Sin duda, la importancia de una silla ergonómica va mucho más allá de lo que a simple vista podría parecer. Y es que los seres humanos no han sido diseñados para estar sentados, sino para disfrutar de una vida activa. Mucho menos durante ocho horas al día. Una correcta regulación de la silla es un aspecto clave y necesario para conseguir una postura cómoda y saludable.

En Megacity disponen de sillas que pueden ser reguladas en función de las características de cada persona, con diseños capaces de adaptarse a las formas del cuerpo de cada trabajador en particular, garantizando un reparto de presiones equilibrado. ¿El objetivo? Evitar enfermedades de carácter muscular y de la columna vertebral, y también aquellas relacionadas con la circulación sanguínea.

Organizador de cajones o cómo evitar perder el tiempo

¿Cuánto tiempo se puede llegar a perder buscando algo en el cajón porque se encuentra todo amontonado? Los cajones son útiles porque se guarda todo en su interior, dejándolo limpio visualmente fuera. Pero al buscar algo y no encontrarlo, se pierde mucho tiempo que se puede invertir en algo más operativo. La solución: los organizadores de cajones. Además, los de Megacity son muy baratos.

Destructoras de documentos, perfectas para salvaguardar la confidencialidad

Las destructoras de documentos son ya un elemento indispensable en cualquier lugar de trabajo ya que se trata de un solución segura y efectiva para destruir documentación con información personal o de carácter confidencial. En Megacity, conscientes de las dimensiones de algunos despachos, disponen de múltiples modelos de todos los tamaños, para adaptarse a cualquier espacio.

Material de papelería: un imprescindible

Carpetas, lápices, bolígrafos, pegatinas, adhesivas libretas, archivadores, gomas de borrar o diferentes bandejas para papeles resultan imprescindibles para conseguir el despacho mejor equipado. Ha llegado el momento de reponer o de innovar.

Solicitar hoy, recibir mañana

En la web de Megacity ya es posible encontrar todo el mobiliario de oficina soñado a precios realmente competittivos. Además, todos los pedidos se reciben al día siguiente, si la solicitud se efectúa antes de las 12:00h del mediodía. Incluso, a partir de ahora toda duda con los artículos y los pedidos puede resolverse también por WhatsApp.

Felices Fiestas y Feliz Trabajo.



