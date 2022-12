IMEX Products y su nuevo catálogo de válvulas y sifones Emprendedores de Hoy

IMEX Products es una compañía establecida en el 2001 que se ha ganado un puesto como una de las mejores en la distribución de materiales para el hogar para sus clientes. Ofrecen todo tipo de soluciones para el baño y la cocina.

En este momento, acaban de lanzar un nuevo paquete de accesorios, válvulas y sifones combinados en color, que son una gran elección estética para integrarla a cualquier nueva obra o en un trabajo de remodelación.

Nuevo lanzamiento de accesorios Todas sus válvulas son de carácter click clack, fáciles de usar e instalar en cualquier tipo de lavabo o bidé. Tienen más de 15 disponibles con variedad en cuanto a diseño y precio, pero todos comparten su fácil instalación. Colores, desde los clásicos cromado, blanco y negro; a los más demandados actualmente en el mercado (oro y oro rosa cepillado y black gun metal) sobre todo con tecnología PVD, más resistentes y sostenibles con el entorno.

Sus sifones también cuentan con estas características, fácil instalación y mantenimiento gracias a su base desmontable, además de contar con varios diseños para que se adapten a los gustos de cada posible cliente. Asimismo, cuentan con embellecedores de rebosaderos de distintas tonalidades, para que haya una síntesis en sus piezas.

Para las fiestas navideñas, IMEX Products está preparando un nuevo lanzamiento con una serie que destacará por su gran funcionalidad y como no contará con toda la gama cromática antes mencionada. Uno de sus mayores objetivos no es solo ser funcionales, sino también ser estéticos mediante la implementación de ideas creativas.

De cara al próximo 2023 IMEX Products seguirá por estar a la vanguardia del diseño, por ello está preparando un catálogo lleno de nuevas líneas y como no, para esa edición, la mayoría de sus opciones cuentan con los colores en tendencia y con tecnología PVD.

Experiencia de IMEX Products La empresa se conformó en el 2001 en Valencia y se han convertido en uno de los grupos más importantes de la distribución de elementos para el hogar. Rigen su trabajo bajo tres principios: calidad, diseño y precio, para darle la mejor experiencia posible al cliente. Así, se obtiene un producto de calidad que responde también a las necesidades del mercado.

IMEX invierte por el bienestar de sus clientes, esto es un gran añadido para la calidad de vida, ya que dispone de un gran equipo humano preparado y dispuesto a solucionar cualquier duda o contratiempo de sus clientes. Todo bajo la idea de que sus productos también sean estéticos y llamativos, que decoren el lugar en el cual fueron instalados.

El nuevo catálogo de IMEX Products tiene una gran cantidad de opciones de válvulas y sifones disponibles para sus clientes, que combinan la economía, el buen gusto y la calidad. Para las personas que estén considerando hacer una remodelación o que necesiten comprar nuevos elementos del baño, esta es una gran respuesta por su variedad de opciones. Además, su instalación es muy sencilla y no hay que seguir procesos complicados. Contactarlos es muy fácil, solo hay que dirigirse a su página web para más información.



