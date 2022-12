Fernando Lelo de Larrea: 5 tips para invertir en videojuegos

Si se siguen las noticias sobre videojuegos, se sabrá que la industria está en auge como nunca. De hecho, se espera que sea aún más lucrativa en los próximos años. Esto se debe en parte a que los videojuegos están diseñados como una forma de entretenimiento que resuena entre personas de todas las edades y grupos demográficos. Dicho esto, no todo el mundo puede invertir en videojuegos ahora mismo Sin embargo, si se está dispuesto a trabajar e investigar, hay muchas posibilidades de que se pueda ganar dinero con esta próspera industria a largo plazo. Aquí hay algunos consejos útiles para empezar a invertir en juegos:

Soltar el dinero en juegos que gusten

Lo primero y más importante es invertir en los juegos que gusten. La verdad es que muchos inversores cometen el error de invertir sólo en juegos que les entusiasman. Aunque puede ser una buena estrategia, no es la mejor. Invertir en juegos debería reducirse a unos pocos factores: el potencial financiero, el mercado de los juegos, la empresa que está detrás y el género del juego. Cada juego es diferente, así que es importante encontrar juegos que gusten y que tengan potencial para ganar dinero. "Dicho esto, invertir en juegos que gusten dará la oportunidad de aprender sobre la industria del videojuego y, potencialmente, de encontrar inversiones lucrativas en el futuro", menciona el experto Fernando Lelo de Larrea

Jugar a demostraciones de juegos en YouTube y Twitch

Ya sea en YouTube o en Twitch, hay muchos sitios web que ofrecen demos gratuitas de juegos. Aunque cada juego puede presentar una demo diferente, por lo general se trata de breves clips de vídeo que incluyen los controles del juego y la premisa básica.

"Además, puedes suscribirte a las alertas de demos de juegos en YouTube y Twitch para asegurarte de que no las pierdes", menciona Fernando Lelo de Larrea

Informarse sobre los siguientes juegos

Los inversores que ganan dinero no se limitan a comprar acciones de desarrolladores a ciegas. En lugar de eso, aprenden todo lo que pueden sobre la industria y los juegos que van a salir. Esto permite averiguar qué es popular y, potencialmente, invertir en un juego que está a punto de triunfar. Y lo que es más importante, se puede hacer en sitios web como Reddit y Bing for Business. Bing for Business es un sitio ideal para conocer los próximos juegos.

"Este sitio te permite encontrar noticias, blogs y artículos relacionados con los negocios en toda la web", remarca Fernando Lelo de Larrea

Si se tienen conocimientos financieros, se puede invertir en valores como acciones o fondos cotizados

Aunque tal vez se dude en invertir dinero en acciones cotizadas en bolsa por precaución, pueden ser una forma estupenda de empezar a invertir en juegos. Hay algunos valores en los que también se puede invertir, como acciones y ETF. Estos artículos son pasivos y le permiten invertir en una variedad de cosas diferentes, como bienes raíces, materias primas y más. Invertir en valores es una buena forma de empezar, sobre todo si se tienen conocimientos financieros.

No hay que tener miedo de pedir opiniones y comentarios a desarrolladores y jugadores

Una de las mejores formas de empezar a invertir en juegos es pedir opiniones a los desarrolladores y jugadores que los crean. Dicho esto, no hay que tener miedo de pedir opiniones y comentarios en plataformas de redes sociales como Facebook y Reddit. Muchos desarrolladores estarán encantados de facilitar esta información para ayudar.