La compañía incellDX y los laboratorios Synlab ofrecen ya en España, la primera prueba certificada en Europa con utilidad para el manejo clínico y terapéutico de los pacientes con Covid persistente Comunicae

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 13:41 h (CET) Un análisis inmunológico en sangre venosa, muy fácil de obtener, detecta firmas inmunitarias específicas del Covid persistente, lo que permite diferenciar a pacientes que sufren esta patología y poder personalizar su tratamiento y manejo clínico España ya cuenta con la primera prueba con certificado CE-IVD en Europa, que permite aportar una utilidad clínico terapéutica para detección del Covid persistente. Se estima que esta enfermedad afecta a entre el 10% y el 15% de los pacientes que han sufrido la Covid-19, lo cual significa millones de personas en todo el mundo.

La prueba, denominada IncellKINE Long Covid in Vitro Diagnostic ha sido desarrollada por la compañía de medicina de precisión IncellDX, y en el país está disponible para prescripción médica a través de SYNLAB, uno de los mayores proveedores de servicios de diagnóstico del mundo.

El Covid persistente o Long Covid se define como un complejo sintomático multiorgánico que afecta a pacientes que han padecido la COVID-19 (ya sea con diagnóstico confirmado por pruebas de laboratorio o sin él) y que con independencia de la gravedad de la fase aguda, una vez pasada esta, permanecen con sintomatología tras 4 e incluso hasta 12 semanas, persistiendo los síntomas en el tiempo.

Aún no se conocen en detalle las causas que conducen al desarrollo de este Covid persistente, si bien las principales hipótesis apuntan a la persistencia del virus en el organismo unida a una alteración de la función inmunológica por el desarrollo de una tormenta inflamatoria tardía, y también una posible intervención de autoanticuerpos.

Entre los principales síntomas está la astenia, malestar general, falta de concentración, fallos de memoria, síntomas neurológicos, psíquicos-emocionales, de aparato locomotor, respiratorios y alteraciones digestivas.

La prueba IncellKINE Long Covid in Vitro Diagnostic, consiste en un análisis de sangre en el que se realizará el estudio por citometría de flujo de una combinación específica de marcadores inflamatorios (cito y quimioquinas). Los resultados serán tratados posteriormente mediante herramientas de inteligencia artificial para identificar aquellos pacientes que sufren COVID persistente y poder personalizar diferentes posibilidades de tratamiento o manejo clínico.

"Millones de personas sufren los síntomas del Covid persistente. SYNLAB está muy satisfecho de asociarse con IncellDx para lanzar esta prueba en Europa y de haber conseguido traerla a España en un tiempo récord. Esta prueba es una novedosa herramienta para que los médicos que atienden a estos pacientes mejoren la posibilidad de segmentar este tipo de pacientes y sea una ayuda mas eficaz que las existentes para su manejo clínico y terapéutico, dijo Santiago Valor, MD, director de SYNLAB International GmbH.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.