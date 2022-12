Soy Ita, mal y bien lo pasé, quiero volar pero soy de tierra, dos piernas muevo, quiero irme pero tengo que desplazarme, y ellos sí, ellos y a ellos les pido que me permitan respirar profundamente, aire en mis pulmones mortales integrar. Y con gatos en casa, tres niñas que juegan con sus pelotas de colores, que sé que son vencibles fácilmente, pequeñas y débiles. Volar Ita, volar Rita, pero que jamás encuentren mi nido en el sur, volar con las alas de la imaginación y que no me puedan volver a ver, adiós para siempre adiós.