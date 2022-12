Habla Nº 25, un Malbec con personalidad A cinco kilómetros de la monumental ciudad extremeña de Trujillo, en un viñedo de 200 hectáreas, se alza una de las más avanzadas bodegas de nuestro país Jaime Ruiz de Infante

miércoles, 14 de diciembre de 2022, 09:07 h (CET) A cinco kilómetros de la monumental ciudad extremeña de Trujillo, en un viñedo de 200 hectáreas, se alza una de las más avanzadas bodegas de nuestro país.

Una tierra difícil, finca de pizarra, poco fértil y exigente, donde un equipo de profesionales ha sabido obtener unos vinos galardonados en numerosos certámenes nacionales e internacionales y cuyas elaboraciones están presentes en los mejores restaurantes del mundo.

En estos días, la bodega acaba de presentar Habla 25, su última creación. Un vino que ofrece un grato abanico de aromas afrutados, con sensaciones cremosas y elegantes a su paso por la boca donde se muestra fresco y con una persistencia que no deja indiferente a nadie.



“Habla Número 25 es nuestra nueva edición, elaborada exclusivamente a partir de la variedad de uva Malbec, variedad muy especial en nuestra finca por su exclusividad y su alta expresión, gracias al factor parcela y vitícola. Con ella conseguimos la singularidad y el nivel de calidad que nos exigimos en esta gama de vinos y sobre todo sorprender al consumidor con un vino diferente, placentero y lleno de matices”. Señala con un cierto orgullo Eduardo de José, enólogo de la Bodega.

La cata

Color brillante y luminoso de ciruela negra. Aromas afrutados, moras, grosellas, ciruelas, plátano maduro con toques de regaliz y especias como el tomillo y el clavo con un fondo tostado y de cuero. En boca se manifiesta fresco, potente con sensaciones frutales jugosas y placenteras que recorren elegantemente todo el paladar con una dulce tonicidad; su marcada persistencia invita acompañar aperitivos ibéricos extremeños, menestras de la abuela, chuletas al sarmiento, cochinillo asado segoviano o un buen cocido madrileño para estas fechas invernales.

Enoturismo



La bodega sugiere visitar “Dehesa La Torrecilla”, finca de 1.000 hectáreas de las cuales 200 están dedicadas al cultivo de la viña. Un lugar privilegiado que desde sus inicios ha apostado por la innovación, la sostenibilidad y la vanguardia. La bodega ofrece varias experiencias, bajo el sello ‘Vive HABLA’, que permite al visitante adentrarse en el enoturismo de Extremadura, desde un punto de vista distinto a lo conocido hasta ahora.

Visita al viñedo, corazón de la bodega y cata premium armonizada, 35€. No permitida la entrada a menores de 8 años.

Habla 25 Tinto crianza, 12 meses en barrica. Variedad: Malbec 100 %. Precio medio: 24 €

Bodegas Habla Autovía A-5, Salida KM. 259,

10200 Trujillo (Cáceres) habla@bodegashabla.com Tel. +34 927 659 180 y +34 690 64 15 27 Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Habla Nº 25, un Malbec con personalidad A cinco kilómetros de la monumental ciudad extremeña de Trujillo, en un viñedo de 200 hectáreas, se alza una de las más avanzadas bodegas de nuestro país El AVE Madrid-Murcia comenzará el servicio comercial el próximo 20 de diciembre Renfe destinará el modelo S-112, un tren de los más avanzados tecnológicamente Cuvée Isabel, de Robert J Mur, Especial Tradició Brut Nature 2018 “Prelude to Love” es el grito de guerra que se lee sutilmente en la cara frontal de la etiqueta. Es como un aviso de lo que puede suceder cuando se deguste este cava Guía Michelin España & Portugal 2023 En el podio, Atrio y Cocina Hermanos Torres, distinguidos con tres Estrellas Hotel Silken Villa de Laguardia, ideal para visitar La Rioja La Rioja es un destino enoturístico de referencia a nivel mundial: bodegas espectaculares, viñedos interminables, pueblos medievales y fantástica gastronomía