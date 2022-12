Israel González: "La interpretación del reglamento tiene parte de culpa de que no haya desequilibrio" El técnico español del ALBA Berlín es el protagonista de la nueva entrega de ‘The Coaching Experience’, el espacio de entrevistas sobre baloncesto dirigido por Piti Hurtado Redacción

martes, 13 de diciembre de 2022

DAZN ofrece una nueva entrega de ‘The Coaching Experience’, el formato de entrevistas en el que Piti Hurtado se sienta con los mejores entrenadores de Europa para hablar de baloncesto. En esta ocasión, el protagonista es Israel González, preparador del ALBA Berlín, que se enfrenta mañana (20:30 horas en DAZN) a la Virtus Segafredo Bologna en un choque correspondiente a la decimotercera jornada de la Turkish Airlines EuroLeague.



Israel González, que cumple su segundo curso al frente del campeón alemán, destaca la figura del director deportivo del club, el también español Himar Ojeda, como principal responsable de los éxitos del bloque berlinés: “Como director deportivo, es la cabeza pensante de este gran proyecto. Él se ha mantenido firme en esa línea, hemos mejorado en todos los aspectos y hemos pasado a ser un equipo ganador”. Y aunque el crecimiento es cada vez más latente, González admite que se encontró con dificultades a su llegada al banquillo: “Fue un poco diferente, sobre todo en la primera temporada. Los jugadores alemanes están acostumbrados a tener todo muy organizado, como son ellos culturalmente. Nosotros jugamos con un estilo con mucha más libertad. Y eso, al principio, chocaba mucho. A medida que se han ido adaptando, al jugador le gusta mucho más”.

Cambios en el reglamento

Durante la entrevista, Israel González también reconoce que el baloncesto actual necesita cambios de reglamento para evolucionar: “Una línea de 4 puntos la veo más difícil, pero sí ensanchar el campo, como han dicho muchos entrenadores, y también creo que hay un excesivo nivel de contacto defensivo. Habría que cambiar un poco la interpretación del reglamento para que el jugador en poste bajo tenga cierta libertad. El baloncesto a veces se me hace un poco aburrido porque solo es bloqueo directo, bloqueo directo… Y hay más cosas que eso. La interpretación del reglamento tiene parte de culpa de que no haya desequilibrio”.

El nuevo perfil de entrenador

González, de 47 años, pertenece a una nueva generación de entrenadores con un perfil totalmente nuevo: “Hay una evolución hacia un entrenador que dialoga más, que llega a más pactos con jugadores. Cuando empecé, la figura del entrenador era más sagrada”. El preparador español, eso sí, agradece la influencia que sobre él han tenido Aíto García Reneses, con quien coincidió en Berlín, o Pablo Laso, que fue quien le ofreció una de sus primeras oportunidades, como recuerda González: “Yo era profesor en un colegio en Santander y el año que llegó Pablo hacía falta alguien que hiciera los postpartidos. Tanto le gustó que cuando el otro ayudante dejó el equipo, me ofreció ocupar ese puesto a jornada completa”.

