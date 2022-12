​¿Cómo afrontar económicamente un futuro incierto? Solución alternativa para complementar rentas futuras como la pensión de jubilación Redacción

martes, 13 de diciembre de 2022, 11:01 h (CET)

El futuro es cada vez más incierto a nivel económico. Por este motivo, conviene atar bien el asunto y buscar alternativas financieras que nos ofrezcan tranquilidad para cuando lleguen los días de la jubilación y podamos afrontar con tranquilidad esta época. ¿Cómo podemos hacerlo? Se nos ocurre una respuesta: los seguros de ahorro.



Es cierto que no es un producto novedoso, pues hace décadas que están instaurados en nuestro mercado financiero. Algunos de estos productos establecen un plazo de tiempo en el que no se recomienda disponer del dinero. Los seguros de ahorro tienen, entre otras, las siguientes características:

• Algunos de ellos son productos cuyas inversiones resultan muy conservadoras y, en consecuencia, más seguras dado que ofrecen un menor nivel de riesgo, si bien la rentabilidad también puede ser menor.

• Las aportaciones pueden ser de distinta periodicidad (mensuales, trimestrales o anuales). Todo dependerá de lo que hayamos acordado con la aseguradora.

• En algunos casos, no se recomienda retirar el dinero antes del vencimiento, pues de lo contrario podríamos obtener rentabilidades mucho más bajas, por lo que son productos de largo plazo.

• En caso de fallecimiento del titular, el dinero ahorrado será cobrado por quien haya designado el ahorrador, con independencia de quienes sean sus herederos.

• Son transparentes y fáciles de entender para la mayoría de los ciudadanos. Por lo tanto, no es necesaria una gran cultura financiera para comprender todas sus particularidades.

Parece claro que con semejante propuesta estaremos poniendo en marcha una solución alternativa para complementar rentas futuras como la pensión de jubilación que, en ocasiones, no suele ser lo suficientemente alta para atender todas nuestras necesidades futuras.

Por supuesto, no todos los seguros de ahorro son iguales, ya que podemos hablar de diferentes tipos como los que abordaremos a continuación:

• Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS), que garantiza una renta vitalicia que se le entrega al beneficiario cuando venza el contrato. Normalmente tras la jubilación.

• Planes de Previsión Asegurados (PPA), que garantizan que el beneficiario recibirá unos intereses y un capital determinado tras el vencimiento de la garantía.

• Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo (SIALP), que tiene la particularidad de que su rescate estará exento de tributación siempre que se reúnan una serie de condiciones.

• Unit Linked (en español, fondo de seguro diversificado), que es una inversión en una cesta de fondos, acciones o bonos, y que se estructura en torno a un seguro de vida.

Sin duda, parece que cada vez hay más alternativas para tratar de conseguir que nuestros ahorros suden la camiseta. Solo es cuestión de dejarse asesorar por expertos con una reconocida profesionalidad y tener una visión de largo plazo.

