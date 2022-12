Flappin’, una de las opciones de regalo elegidas por los más jóvenes estas navidades Emprendedores de Hoy

lunes, 12 de diciembre de 2022, 12:34 h (CET)

El 72 % de la Generación Z planea hacer un viaje.

Los jóvenes gastan más del 25 % de su presupuesto en viajes y experiencias.

Flappin’ ofrece hasta un 20 % de descuento en toda su web del 14 al 25 de diciembre.

Regalar viajes y experiencias sorpresa es una manera de acertar, estas fiestas, con los más jóvenes.

En Navidad toca dedicar esfuerzo y tiempo a hacer regalos a los seres queridos. Acertar con lo que se compra no suele ser tarea fácil y en especial cuando se trata de regalar a los más jóvenes. La Generación Z se caracteriza por estar en constante cambio y evolución y, con ello, sus gustos e intereses siempre están variando, lo que hace aún más complicado dar con el regalo perfecto. Sin embargo, con Flappin’, la plataforma de viajes, escapadas y experiencias sorpresa, encontrar el regalo perfecto en estas fiestas es más sencillo.

Hay una cosa en común que tienen casi todos los jóvenes y son sus ganas de viajar. De hecho, dedican el 25 % de su presupuesto en viajes y experiencias. Tanto es así que el 72 % de la Generación Z planea hacer un viaje, según un estudio de Avail. Esto demuestra que los viajes son un regalo con el que siempre se acertará.

De los viajeros de la Generación Z, el 51 % quiere hacer un viaje internacional, según una encuesta realizada por Hostelmize. No siempre es necesario irse muy lejos, sino que las escapadas nacionales también son una opción recurrente entre los más jóvenes. Según la misma encuesta, uno de cada 3 miembros de la Generación Z tiene pensado pasar las vacaciones conociendo su país.

Viajes y experiencias sorpresa, un acierto seguro La Generación Z busca nuevas aventuras, darle la vuelta a lo clásico. A la hora de regalar, no iba a ser menos. Flappin’ ayuda a romper con la rutina de las compras tradicionales y ofrece ideas de regalos para esta Navidad que van más allá de lo material, fortalecen los vínculos y permiten pasar tiempo de calidad con los seres queridos. Para acertar seguro, la plataforma sugiere 3 ideas originales para regalar en Navidad a los más jóvenes.

Viajes sorpresa Cada vez más jóvenes quieren viajar, conocer otros países y vivir aventuras más auténticas. Viajar significa conocer la historia dando un paseo por las calles de Europa, recorrer los rincones más bellos de Italia o coger un avión para ser turista en el propio país. Si se añade la adrenalina de no saber el destino hasta dos días antes, regalar un viaje sorpresa se convierte en una opción ideal para regalar en estas fiestas.

Experiencias sorpresa Regalar experiencias significa regalar adrenalina. Este tipo de regalos abarca desde los más intrépidos que buscan levantar los pies del suelo y tener una experiencia aérea, como montar en helicóptero o volar en paracaídas, a los que les gusta mancharse en el barro montando en quad por la montaña. También hay espacio para el relax y la desconexión en un balneario o con una buena cena en un restaurante internacional.

Escapadas sorpresa Las mejores anécdotas pueden surgir cerca de casa. Regalar una escapada sorpresa tiene ese punto de aventurero y originalidad que busca la Generación Z en el momento de regalar. Disfrutar de unos días de intimidad en pareja con una escapada romántica o con una escapada relax a un spa. A veces, lo único que se necesita es pasar tiempo con los amigos lejos de la ciudad y del ruido, hacer una escapada a la naturaleza y aprovechar para respirar aire puro.

Flappin’ ofrece descuentos de hasta un 20 % esta Navidad, del 14 al 25 de diciembre, en toda su página web. Aparte de las ideas mencionadas anteriormente, también se pueden encontrar experiencias gastronómicas sorpresa como: cena exótica, cena mexicana, cena italiana, entre otras. Así como otras escapadas más orientadas al verano, como una escapada sorpresa a la playa. Finalmente, destacan los viajes sorpresa multidestino por Europa, viaje de verano sorpresa o viaje sorpresa por la Europa alternativa.



