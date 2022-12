Descanso real con la ayuda de CBD y melatonina La combinación de estos dos elementos funciona de maravilla Redacción

@DiarioSigloXXI

sábado, 10 de diciembre de 2022, 10:59 h (CET)

Desgasta mucho pasar la noche en vela y luego tener que retomar la rutina de actividad al día siguiente… Decisiones importantes que tenemos que tomar en el trabajo y en la familia se ven perjudicadas porque nuestra mente y cuerpo siguen agotados. Nada bueno puede darse así. Lamentablemente, es muy común. Por suerte hay un nuevo producto denominado SLEEP desarrollado por la empresa valenciana MediLeaf que combina en proporciones ideales la cantidad idónea de melatonina, como inductor del sueño, y otro ingrediente natural que combate la ansiedad, el CBD (cannabidiol).

La melatonina ayuda a conciliar el sueño en las primeras horas de la noche y el CBD puede ayudarnos a mantener ese descanso sin despertarnos, sobre todo cuando la causa de interrupción del sueño es la ansiedad.

La temida luz azul y los horarios modernos

No parece demasiado intimidante, pero la pantalla del televisor o la del móvil son uno de los grandes culpables de evitarnos un buen descanso. Su emisión de luz azul transmite al cerebro señales de que el día continúa y eso retrasa la producción natural de melatonina por parte de nuestro cuerpo, perdiendo las señales de la naturaleza que recibimos para irnos a dormir por lo que nos desvelamos y nos cuesta más dormirnos.

La melatonina, además de ser un inductor del sueño, tienes otras funciones muy importantes como apoyar la actividad antioxidante , la salud cardiovascular y la función inmunológica

Qué hace la melatonina

Todos tenemos melatonina en nuestro cuerpo. Es una sustancia química que se segrega en nuestro cerebro y que juega un papel esencial en la regulación de los ritmos biológicos diarios del cuerpo, incluido el ciclo de sueño/vigilia.

Los recién nacidos producen mucha melatonina, lo que explica su facilidad para dormir. Lo común es que la cantidad que producimos disminuya con la edad y no todos producimos la misma cantidad melatonina, por lo que hay gente que concilia el sueño con más dificultad por cuestiones genéticas. La melatonina, además de ser un inductor del sueño, tienes otras funciones muy importantes como apoyar la actividad antioxidante, la salud cardiovascular y la función inmunológica, así que es positiva para nuestro cuerpo en más de un sentido.

En resumen, la melatonina está vinculada al ritmo circadiano, es decir, tiene que ver con el momento en que nos viene el sueño (no con el hecho de mantenernos dormidos toda la noche, porque es un inductor natural del sueño). Por eso, cuando todo funciona bien, nuestro cuerpo libera de forma natural una gran dosis de esa sustancia poco antes de acostarnos, lo que nos ayuda a dormirnos. ¿Y si estamos desregulados por cualquier motivo? En ese caso podemos necesitar ayuda externa.

El CBD aporta lo suyo para un descanso reparador

Un gran número de las investigaciones sobre el CBD (cannabidiol) han apuntado a sus posibles beneficios para el estrés percibido y en los sentimientos generales de ansiedad. Si consideramos que el sueño muchas veces se interrumpe porque estamos estresados, si tenemos un elemento que pueda regular la ansiedad, descansaremos mejor.

La melatonina nos apoya para dormirnos y el CBD a descansar sin interrupciones, sobre todo cuando la causa es el estrés.

Un equipo ideal: CBD y melatonina

La combinación de estos dos elementos funciona de maravilla. La melatonina nos apoya para dormirnos y el CBD a descansar sin interrupciones, sobre todo cuando la causa es el estrés. El objetivo es lograr una calidad de sueño saludable y recuperador, en cantidad y calidad para poder afrontar el siguiente día con toda la energía.

Una vez establecido un ciclo de sueño regular, el cuerpo naturalmente generará la melatonina en la cantidad y momento que se precisa. En consecuencia, puedes reducir la aplicación de melatonina o eliminarla por completo y para no despertarte de noche, por estrés o ansiedad, puedes probar un producto de CBD sin melatonina, lo que redundará en un descanso sin interrupciones a lo largo del año. Pruébalo, ¡no te arrepentirás!

¿Dónde lo puedo comprar?



Podrás encontrar ambos productos en tiendas especializadas como Herba do Nordes (La Coruña), Calma CBD (Vigo), La Botika (Getxo) o Zense CBD (Argüelles, Asturias), o en la web de Medileaf . Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Descubre cómo los software para tiendas te facilitan la gestión de tu negocio Cada día, la transformación digital es más obligada, sobre todo en los comercios minoristas, porque conecta su actividad con todo el mundo Cómo escoger mejor tu impresora multifunción Epson para casa Cada vez es mayor el número de personas que sustituyen sus antiguas impresoras por los novedosos y multifuncionales equipos Epson Descanso real con la ayuda de CBD y melatonina La combinación de estos dos elementos funciona de maravilla El yogui Sadhguru y el editor de Cambio 16, Jorge Neri Bonilla, conversa con sobre los problemas más apremiantes de la humanidad “El suelo es nuestra vida, nuestro cuerpo mismo. Si abandonamos el suelo, abandonamos el planeta” Externalización de visados: ¿Cómo encontrar un socio experimentado y fiable? Los expertos consideran acertado colaborar con líderes del mercado que ofrezcan una propuesta de valor única