Schneider Electric incluida en la lista de los mejores inventos de 2022 de TIME por su colaboración con el proyecto Footprint para ofrecer microrredes de ayuda a las catástrofes climáticas

viernes, 9 de diciembre de 2022, 15:01 h (CET) Las soluciones de microrredes móviles han sido reconocidas por servir a más de 8.000 ciudadanos tras los desastres climáticos. El premio refleja el liderazgo y la innovación de las empresas en materia de resiliencia energética sostenible. La lista incluye 200 iniciativas innovadoras que cambian la vida de las personas Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, junto con Footprint Project han anunciado que su trabajo para desarrollar y desplegar microrredes móviles conectadas a la nube para la ayuda en caso de catástrofe ha sido incluido en la lista de los mejores inventos de 2022 de TIME, que recoge "200 iniciativas revolucionarias que están cambiando nuestras vidas".

Tras las catástrofes meteorológicas extremas, los distintos equipos desarrollaron microrredes de energía renovable para las comunidades afectadas, que fueron reconocidas en la categoría Green Energy de la lista de TIME. Juntas, las organizaciones desarrollaron una nueva forma de llevar energía a los sitios afectados por la catástrofe con soluciones digitales, impulsadas por Microsoft Azure, que proporcionan información en tiempo real, permitiendo que los lugares optimicen sus funciones con datos, distribución de energía y gestión desde el día cero. Más de 20 centros de resiliencia comunitaria recibieron el apoyo de generadores solares móviles que proporcionaron más de 100kW de energía solar fotovoltaica y más de 350kWh de almacenamiento que sirvieron a más de 8.000 ciudadanos. Estas microrredes ayudaron a activar las cocinas comunitarias que distribuyen comidas, a dar soporte a los ordenadores portátiles y al WiFi para establecer y procesar el papeleo de la FEMA, y a alimentar las instalaciones de las viviendas de bajos ingresos para las personas mayores.

"Cuando se producen catástrofes como huracanes o incendios forestales, a menudo derivados o agravados por el cambio climático, la respuesta tradicional ha sido movilizar generadores diésel, lo cual es parecido a combatir el incendio con otro incendio", afirma Samantha Childress, Solutions Architect Manager, Microgrids North America, de Schneider Electric. "Nos sentimos increíblemente orgullosos de recibir este reconocimiento de TIME por nuestro trabajo colectivo con los dedicados e innovadores equipos de Footprint Project y Microsoft para desarrollar un sistema de energía que proporcione energía limpia y fiable a las comunidades que se ven significativamente perjudicadas en caso de desastre".

A través de la colaboración de Schneider Electric con Footprint Project, ambas organizaciones pretenden que las comunidades recuperen su carácter sostenible para fomentar soluciones resilientes a largo plazo y proporcionar asistencia a los afectados por los desastres. Debido a la gravedad del huracán Ida, muchas comunidades de Luisiana afectadas pasaron largos períodos de tiempo sin electricidad. Era urgente garantizar que estas fuentes de energía pudieran ser optimizadas para tener un impacto duradero. Las microrredes aprovechan los convertidores inteligentes, que ya no requieren una persona in situ en todo momento para garantizar el funcionamiento operativo. Colectivamente, las empresas pueden ampliar las capacidades de las flotas de microrredes para llegar a más comunidades necesitadas.

Will Heegaard, director de operaciones de Footprint Project, ha declarado: "Para Footprint Project, en colaboración con Schneider Electric y Microsoft, es un gran honor recibir este premio. A medida que las catástrofes climáticas aumentan su frecuencia, gravedad y escala, las microrredes solares móviles son esenciales para garantizar un acceso equitativo a la electricidad y reducir la huella de carbono de la ayuda humanitaria. La capacidad de supervisar nuestra flota a distancia, recopilar datos clave para mejorar el rendimiento del sistema y alertar a nuestros equipos sobre el terreno de las necesidades de mantenimiento, es vital para desplegar eficazmente una energía más limpia para las comunidades en crisis. Mientras nos esforzamos por construir la resiliencia de la comunidad a través del empoderamiento energético, ¡estamos muy agradecidos por este reconocimiento!"

"Colaboramos con las empresas más innovadoras para unir los dispositivos Edge conectados y las soluciones IoT con la fuerza del cloud de Microsoft. Estamos orgullosos del socio de Microsoft, Schneider Electric, y de su trabajo para ayudar a las comunidades de Luisiana afectadas por el huracán Ida. Combinando nuestra tecnología con nuestras profundas asociaciones con el ecosistema, podemos acelerar nuestro impacto colectivo y nuestra capacidad para responder, recuperar y reimaginar nuestro futuro compartido juntos", afirma Lakecia Gunter, Vicepresidenta de Ventas de Soluciones de Socios de Dispositivos WW de Microsoft.

La fuerza que impulsa el trabajo colectivo de Schneider Electric con Footprint Project y Azure es la necesidad crítica y el objetivo de ayudar a los más necesitados en situaciones de desastre. A través de donaciones, voluntarios, equipos y asesoramiento experto, Schneider Electric permite a Footprint Project proporcionar un acceso equitativo a la electricidad en situaciones críticas. Su labor sigue ampliándose para movilizarse en nuevas zonas y llegar a más personas cuando se produce una catástrofe.

Para elaborar la lista, TIME solicitó nominaciones a los editores y corresponsales de TIME de todo el mundo, y a través de un proceso de solicitud en línea, prestando especial atención a los campos en crecimiento, como la industria de los vehículos eléctricos, la energía renovable y el metaverso. Posteriormente, TIME evaluó a cada aspirante en función de una serie de factores clave, como la originalidad, la eficacia, la ambición y el impacto.

De la nueva lista, los editores de TIME escriben: "El resultado es una lista de 200 inventos revolucionarios (y 50 menciones especiales) -entre los que se incluyen la inteligencia artificial que mapea la vida, los diamantes fabricados a partir del exceso de carbono en el aire y el telescopio más potente de la historia- que están cambiando nuestra forma de vivir, trabajar, jugar y pensar en lo que es posible".

La lista completa puede consultarse aquí: time.com/best-inventions-2022

