¿Cómo comprar olivos? Lo explica Olivos El Ventorro

viernes, 9 de diciembre de 2022, 14:38 h (CET) Los olivos son una hermosa adición a cualquier propiedad, ya sea que se utilicen para agregar una imagen llamativa en un jardín o se planten en un huerto para producir aceitunas para el consumo Esta guía puede ayudar a tomar decisiones de compra, tanto para la compra de olivos para uso paisajístico como comercial.

Existen olivos centenarios, olivos milenarios, olivos jóvenes, olivos enanos, etc.

¿Cómo elegir el olivo en función de su uso comercial o paisajístico?

Uso paisajístico del olivo

Los olivos pueden ser plantas muy versátiles para un paisaje. Se pueden plantar para flanquear una entrada, a lo largo de una logia o un paseo. Se les ve anclando hermosos patios en las esquinas, o utilizados como punto focal en el centro de un patio.

Se adaptan al uso en macetas, muros de roca, huertos, setos, ejemplares individuales e incluso topiarios.

Criterios paisajísticos

Una vez establecido el uso del olivo como decoración ornamental en el paisaje, es el momento de revisar las condiciones en las que el árbol crecerá. Estos factores incluyen la luz solar, el suelo, el agua, los cultivos con o sin fruto, la ubicación y la velocidad de crecimiento y el tamaño.

Elegir olivos con fruto o sin fruto

Se debe elegir cultivar el olivo sin fruto cuando no se quiera estar cosechando (o limpiando) los frutos del olivo.

Esta selección es más común a lo largo de los caminos que sobresalen u otras superficies con mucho tráfico peatonal. A muchos les gusta la belleza de un olivo, pero no quieren que las aceitunas caigan dentro o alrededor de una piscina exterior.

A veces se elige el olivo sin fruto por seguridad para reducir las posibilidades de resbalones y caídas junto al árbol. Sin embargo, si se está interesado en cultivar una huerta o la mayoría de los cultivos de aceitunas para comer o prensar en aceite de oliva, se deberá elegir olivos fructíferos.

Selección de olivos de tronco simple o múltiple, arbustos o árboles enanos

Algunos cultivos de olivos crecen en forma de árbol tradicional, con un solo tronco, rematado por una frondosa copa como un Manzanillo. Otros cultivares están disponibles en ejemplares de varios troncos. Otros se desarrollan y se mantienen en forma de arbusto o de mata.

Velocidad de crecimiento y tamaño

Comprender el tamaño del árbol en el momento de la plantación, la madurez y la velocidad de crecimiento.

La mayoría de los olivos crecen a una velocidad moderada y su tamaño final puede controlarse cuidadosamente mediante una poda anual.

Los olivos antiguos ya han alcanzado la madurez y mostrarán la tasa de crecimiento anual más lenta. La velocidad de crecimiento puede depender en gran medida del tamaño y la madurez a la que se cultive el árbol del olivo.

Para aquellos que deseen un olivo que permanezca con un tamaño modesto de arbusto o mata, pueden considerar el olivo enano, que permanece muy compacto hasta la madurez.

La tasa de crecimiento y el tamaño final de todos los cultivos de olivo se verán muy afectados por una serie de condiciones de cultivo, como la exposición a la luz, el suelo, la temperatura y el clima.

Hay que asegurarse de dejar un espacio adecuado en los cultivos más grandes, manteniendo los árboles a un mínimo de 3 metros de las paredes y edificios.

¿Cuánto tiempo hay que esperar para que el árbol alcance el tamaño deseado? Los árboles jóvenes pueden tardar varios años en crecer hasta la altura de los hombros o la cabeza. Los ejemplares más grandes, pueden comenzar con unos pocos metros de altura, pero luego muestran un rápido crecimiento una vez plantados en pocos años. Los ejemplares maduros, pueden aproximarse al tamaño final deseado y mostrar la tasa de crecimiento más lenta, dependiendo de las condiciones.

El dosel de las hojas varía de plateado y gris a verde oscuro

Las variedades de olivo pueden variar significativamente en el color, la forma y la densidad de las hojas. Además, las ramas de algunos olivos crean un dosel más aireado, y otros producen ramas "lloronas". El color de las hojas puede variar desde un color gris hasta el verde oscuro. El olivo Arbequina ofrece incluso una coloración más plateada que capta muy bien la luz.

Una última recomendación a la hora de planificar el tamaño de la copa y la ubicación:

Hay que asegurarse de que la copa del árbol estará libre de cualquier línea eléctrica que se encuentre por encima.

Aunque la poda de olivos periódica puede garantizar que este asunto de seguridad esté bien controlado, requiere un seguimiento y una actividad regulares.

Elección del cultivo adecuado para sus condiciones de crecimiento

Los olivos prosperan en el clima mediterráneo con largas horas de luz solar.

La mayoría de los olivos prosperan en temperaturas cálidas y son resistentes a temperaturas de 20 a 30 °F. Algunos se adaptan bien a temperaturas más frías. En general, se adaptan bien a una amplia gama de temperaturas. Como amantes del sol, los olivos se desenvuelven mucho peor en interiores y con menos luz solar, incluso con la exposición al sol directo a través de una claraboya.

Agua y suelo, requisitos de agua y suelo del olivo

Aunque algunos cultivos de olivo pueden prosperar en climas desérticos con mucho sol, siguen necesitando el agua adecuada.

Pueden prosperar en suelos rocosos y secos, siempre que puedan llegar a una fuente de agua, especialmente mientras se están estableciendo durante unos años después de la plantación.

Los suelos no tienen por qué ser muy ricos en nutrientes. En general, un suelo bien drenado y pobre en nutrientes es adecuado.

Son aceptables tanto los suelos ligeros o arenosos como los arcillosos y pesados.

PH adecuado: suelos ácidos, neutros y básicos (alcalinos). Sin embargo, no les gusta que sus raíces permanezcan en aguas pantanosas o estancadas.

Algunos consejos finales

Es aconsejable pedir ayuda a los especialistas en venta de olivos, describiendo los criterios que se desean cumplir.

Hay que asegurarse de que las hojas tienen un aspecto saludable y no están rizadas, marrones o marchitas. Los olivos no son de hoja caduca y permanecen frondosos en la copa durante todo el año. Cualquier signo de plaga, como manchas marrones o negras, rizado de hojas o hojas caídas, puede indicar una mala salud.

La venta de olivos con servicio completo, como OLIVOS EL VENTORRO, están equipadas con el equipo de movimiento de tierras necesario y de gran tamaño para transportar e instalar fácilmente olivos completamente maduros de varios metros de altura.

Los vendedores especializados ofrecen garantías sobre la salud de la planta, así como sobre los servicios de transporte e instalación para proteger aún más la inversión.

