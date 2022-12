Los beneficios de contar con un historial de inspecciones técnicas en los informes de los vehículos Emprendedores de Hoy

viernes, 9 de diciembre de 2022, 08:00 h (CET)

El informe de vehículos matriculados en España es un documento que contiene información relevante. Estos resultan esenciales para muchas cosas, sobre todo para las personas que están pensando en adquirir un coche de segunda mano.

Un aspecto muy importante que no se puede pasar por alto es que esta documentación contiene el historial de inspecciones técnicas, ya que es la única manera de asegurarse de que un coche cumple con los estándares de seguridad y de contaminación. En ese sentido, quienes estén interesados en solicitar un informe pueden acudir a empresas como Inforautos, la cual opera vía online de una forma ágil.

Por qué los informes de los vehículos deben tener un historial de inspecciones técnicas Hay una razón principal por la que los informes de los vehículos deben tener un historial de inspecciones técnicas y es que esta es la forma de saber los desperfectos que ha tenido un vehículo. Además, estas inspecciones muestran datos de interés como las fechas en las que fueron realizadas, información de las ITV que se llevaron a cabo y plazos de caducidad, entre otras cosas.

Saber lo que se comunica en cada ITV es esencial para poder mantener la seguridad al volante, puesto que los vehículos que están en malas condiciones pueden ocasionar graves accidentes.

Los individuos que van a comprar un coche usado deben estar muy pendientes de las ITV, ya que los vehículos de segunda mano pueden tener muchos problemas de funcionamiento por su antigüedad o deficiente mantenimiento. Asimismo, la mayoría de ellos suelen presentar fallos en la suspensión, en los neumáticos, en el alumbrado, en la señalización, etc.

Por otro lado, en las ITV se verifican los gases, ya algunos vehículos usados también pueden emitir contaminantes atmosféricos muy nocivos para la salud, lo cual no solo es malo para el planeta, sino que también puede acarrear sanciones.

Dónde solicitar un informe de vehículo Solicitar un informe de vehículo de forma rápida y desde la comodidad del hogar o la oficina es posible gracias a Inforautos. Esta empresa ofrece datos oficiales y, entre ellos información sobre cargas y embargos, historial de inspecciones técnicas, seguro, transferencias y propietarios actual.

El informe se puede solicitar cualquier día de la semana a cualquier hora y el trámite es inmediato. Asimismo, una vez realizada la solicitud se envía el documento al correo electrónico en un tiempo máximo de 60 minutos. También es importante destacar que para solicitar la documentación no es necesario registrarse en la plataforma, sino que se puede hacer como usuario invitado y se puede pagar mediante tarjeta y Bizum.

Finalmente, para obtener más información se recomienda entrar a la página web de la empresa, donde se proporcionan todos los detalles necesarios para la gestión.



