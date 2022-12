Alter Ego Ediciones, un sello con mucho que decir Emprendedores de Hoy

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 16:01 h (CET)

¿Quién dijo que no se editan libros? Los índices de lectura han repuntado y se mantienen desde la pandemia. La edición bajo demanda es una práctica tradicional que, gracias a los últimos avances tecnológicos y digitales como en Alter Ego Ediciones, ha abaratado sus costes. De esta manera, más autores pueden acceder a la publicación de sus libros. Además, según comenta Javier Granda Pérez, editor jefe de Alter Ego Ediciones, “hubo un tiempo en que la autoedición daba la sensación de ser libros poco cuidados, pero eso ya ha desaparecido”, ya que bajo este método se han publicado grandes libros. El mundo editorial está cambiando y los autores quieren más control de sus obras.

Por ejemplo, en la música es algo normal y en el mundo editorial muchos autores de renombre como Jorge Luis Borges, Howard Fast, E. L. James o Beatrix Potter han recurrido alguna vez a una editorial autoedición, como es Alter Ego Ediciones. En este sentido, esta editorial es una de las más recomendadas por libreros, desde su sede de Cantabria su trabajo es reconocido en toda España.

Una editorial autoedición que combina el saber hacer con nuevas tecnologías Alter Ego Ediciones cuenta con las mismas herramientas y aplica técnicas similares a las de una editorial tradicional con la ventaja de que los autores conservan íntegramente los derechos de su obra. De esta manera, esta firma ha editado a varios escritores que también han publicado con algunos de los grandes sellos del mundo editorial.

Alter Ego Ediciones también se ocupa de las cuestiones legales y del contacto con librerías. Esta editorial cuenta con un equipo con mucha experiencia que ya ha conseguido muy buenos resultados. Por ejemplo, distintos escritores han publicado segundas, terceras y hasta una cuarta edición de sus libros. Asimismo, después de publicar en este sello, varios escritores y escritoras han sido “fichados” por editoriales tradicionales.

Alter Ego Ediciones no solo publica fomentando el libro en papel, con sus exigencias de solo utilizar papel de zonas controladas o sello Fsc, sino que también lleva adelante presentaciones en librerías y trabaja para que los medios hablen de sus títulos. En este sentido, el equipo de la editorial también genera contenido para redes sociales, patrocinios culturales y cuenta con una radio de podcast para que los autores divulguen su obra.

Javier Granda Pérez: “Es un trabajo que gratifica mucho” El rol presente del editor jefe de Alter Ego Ediciones no es habitual en el mundo editorial, donde suele primar el perfil bajo. “Considero importante ser la cara visible de la editorial, no por ego, simplemente por humanizar a la empresa”, comenta Javier Granda Pérez.

Además, el jefe de esta editorial dice que “es muy bonito el proceso de editar el libro y ver cómo se sorprenden con el resultado final”. “Es un trabajo que gratifica mucho porque supone convertir los sueños de alguien en realidad”, acota.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.