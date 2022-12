Nueve ventajas de comprar vivienda en Valencia Buen clima, facilidad para encontrar la vivienda soñada y amplia oferta gastronómica y de ocio son algunas de las ventajas más destacadas Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 12:39 h (CET) Valencia está considerada una de las mejores ciudades españolas en donde vivir. Son muchas las personas quienes deciden pasar unos días de vacaciones allí y quedan atrapadas en un entorno mágico, con muchas actividades y puntos de interés a descubrir cada día.

Si estás planteándote vivir en Valencia, pero necesitas ese pequeño empujoncito que te ayude a tomar la decisión, en este artículo hemos preparado un completo listado de ventajas de comprar vivienda en Valencia que te van a resultar muy interesantes. Sigue leyendo para descubrirlas:

¿Por qué deberías comprar vivienda en Valencia? Conoce las 9 principales ventajas

1/ Buen clima durante todo el año Una de las principales ventajas de comprar una casa en Valencia es su estupendo clima. La temperatura media se encuentra alrededor de los 17ºC durante todo el año y se puede disfrutar del sol en prácticamente cualquier momento.

Los inviernos no son demasiado fríos, siendo una clara alternativa para aquellas personas que quieran escapar de las temperaturas muy bajas. Los veranos pueden ser algo calurosos, pero solo en algunas semanas puntuales.

Este buen clima te permite llevar a cabo todo tipo de actividades, a sabiendas de que es poco probable que una lluvia inesperada pueda acabar con la experiencia.

2/ Es fácil encontrar tu vivienda soñada Hay mucha oferta de pisos en Valencia, aunque esta dependerá de la zona en donde lo estemos buscando. Las viviendas están bien de precio y también podemos encontrar algunos inmuebles exclusivos, diseñados para cubrir todas nuestras necesidades.

Te recomendamos echar un vistazo a esta inmobiliaria de lujo en Valencia para localizar la vivienda exacta que necesitas, con todo lo que te hace falta. También hay que tener en cuenta que la oferta varía mucho dependiendo del momento del año en el que se busque.

Importante: los alquileres han subido bastante en Valencia, siendo más interesante la opción de la compra.

3/ Barrios con su propia seña de identidad La ciudad de Valencia es muy diferente dependiendo del barrio que se visite. Cada uno de ellos tiene su propia marca de identidad y sus propios atractivos que marcan la diferencia. Algunos de los barrios más destacados son: El Carmen, Ruzafa o El Cabañal, pero hay muchos otros que debes conocer.

Te recomendamos estudiar bien las características del barrio antes de elegir la vivienda: por ejemplo, la cercanía a los colegios, centros de salud, la existencia de supermercados o centros comerciales, si están conectados con medios de transporte…

4/ Buena comunicación con los medios de transporte En Valencia nos encontramos con una completa red de transporte público para poder llegar a prácticamente cualquier parte de la ciudad en poco tiempo y sin necesidad de depender de un coche particular. Las mejores opciones son el tranvía y el metro, pero siempre podremos encontrar un taxi disponible si nos encontramos ante una urgencia.

Hay que tener en cuenta que existen ciertas zonas en las que las conexiones no son tan buenas. Se podrá llegar hasta ellas en transporte público, pero puede que tengamos que hacer algún que otro transbordo o cambio de vehículo.

5/ Conexión con otros lugares del mundo Aquellos amantes de los viajes encontrarán en Valencia una ciudad que está muy bien comunicada con otros lugares del mundo. Desde el aeropuerto de Manises podemos encontrar una cantidad de vuelos que cada día es más alta. También es posible coger el AVE y llegar a puntos dispersos como es el caso de Cuenca, Córdoba y Madrid.

6/ Gastronomía Siguiendo con este listado de ventajas de comprar vivienda en Valencia, no podemos olvidarnos de una de las más singulares: su característica gastronomía. Todos aquellos que quieran probar la auténtica paella de Valencia podrán encontrar una infinidad de restaurantes donde la sirven. Pero la oferta gastronómica no se limita únicamente a la paella: en la ciudad hay restaurantes de todo tipo, con una estupenda relación entre calidad y precio.

También es el lugar perfecto para llevar un paso más allá nuestras experiencias gastronómicas.

7/ Amplia oferta cultural A la hora de comprar una nueva vivienda es muy importante que estudiemos la oferta de ocio de la zona. Tarde o temprano tendremos que desconectar y divertirnos; si la oferta de entretenimiento más cercana se encuentra a kilómetros de distancia no nos hará mucha gracia.

En Valencia podemos encontrar una gran variedad de oferta cultural al alcance de todos los interesados. Incluso es posible encontrar una sucesión importante de edificios célebres y museos que no nos cobrarán entrada. Algunos ejemplos de estos lugares de interés son el Ayuntamiento de Valencia, Parque Gulliver, Museo de Bellas Artes, Antiguo Convento del Carmen, Bombas Gens, Torres de Serranos o La Lonja de la Seda… pero hay muchos más.

8/ Fiestas Si te gusta la fiesta nocturna, en esta ciudad también tienes una importante oferta de entretenimiento. Hay muchos locales y discotecas en donde te lo puedes pasar en grande. Lo mejor de todo es que se pueden encontrar diferentes locales para todos los gustos y están más o menos distribuidos en diferentes partes de la ciudad. Los barrios más populares para salir de noche son el de Aragón y El Cedro.

En esta sección teníamos que hablar sí o sí de las fiestas más famosas del mundo: las Fallas de Valencia. Una de las razones para comprar un piso aquí es que podremos vivir la experiencia cada año en el mes de marzo. Podrás disfrutar de todo tipo de eventos y verbenas que no te permitirán aburrirte ni por un momento en todo ese mes.

9/ Disfrutar de la playa Además de todo lo anterior, en Valencia es posible encontrar muy buenas playas pensadas tanto para quienes busquen una experiencia más solitaria, como para quienes quieran vivirla con toda la familia. Lo único que habrá que hacer es coger un tranvía o un autobús y estaremos en una playa disponible durante todo el año. Además de darnos un refrescante baño, también destacamos el buen ambiente del lugar.



Estas son tan solo 9 ventajas o razones de comprar una vivienda en Valencia.

