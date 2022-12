Galician Cinema & Food Festival conquistó la ciudad de Miami en su sexta edición Según los promotores, la sexta edición del festival ha superado todas las expectativas Redacción

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 11:10 h (CET) ● El festival, que busca dar a conocer y poner en valor los productos gallegos en el mercado estadounidense, se celebró del 14 al 17 de noviembre entre otras localizaciones en las exclusivas instalaciones de Cosentino City Miami y el icónico Teatro Trail de la Calle 8

● Los eventos realizados exponían lo mejor de la gastronomía gallega, donde el prestigioso Chef y ganador de una estrella Michelin Iñaki Bretal, sorprendió a todos los invitados con sorprendentes y aplaudidos menús creados a partir de productos gallegos.

● En esta edición se destacó la trayectoria de Alfonso Pérez Soto, presidente de Warner Music para los países emergentes, quien recibió el premio “Galegos con Estrela” de las manos de Francisco Conde López, Vicepresidente y Consejero de Economía, Empresas e Innovación de la Xunta de Galicia.

● El Xacobeo 2021-22 fue protagonista cinematográfico del festival, con la proyección en el mítico Teatro Trail de Miami del documental “The Camino Voyage” del director Donal O´Ceilleachair. A su finalización contó con un coloquio en el que participaron representantes de asociaciones de peregrinos del Estado de Florida. Según datos de la Oficina del Peregrino, los estadounidenses son uno de los grupos que más visita este destino. Durante el 2021, más de 5.600 peregrinos estadounidenses realizaron el recorrido jacobeo (un 3,17% de las compostelanas emitidas).



El pasado jueves 17 de noviembre, finalizó en la ciudad de Miami la Sexta Edición del Galician Cinema & Food Festival, que se mudó de la ciudad de New York tras un paréntesis de dos años por la pandemia.

El Chef y ganador una estrella Michelin Iñaki Bretal, propietario del restaurante Eirado da Leña de Pontevedra se esforzó por traer a Miami un pedazo de Galicia, a base de productos gallegos como pulpo, berberechos, conservas, quesos y cachelos y una selección de los mejores vinos de la ribera orensana. Como Bretal siempre dice, “la base de nuestra cocina es un buen producto”, en esta ocasión utilizó conservas y aceite de oliva extra virgen de la marca Abril, que resaltó el sabor de cada uno de sus platos.

Ante los invitados, el chef gallego destacó: “la calidad de los productos en Galicia, que reúne en un espacio muy pequeño, pescado y marisco, carne y huerta, todo ello de primer nivel. La cocina gallega fue siempre de producto pero hoy en día también de elaboración, porque los chefs de la región le han sabido dar un giro sin alterar los sabores naturales y sobre la base de la cocina tradicional”.

Alguno de los más importantes e influyentes Chefs de Miami como, César González de los restaurantes Taikin y Chabella, que atesora 3 millones de seguidores en sus redes, y Jesús “Yisus” Díaz del prestigioso programa de televisión “Despierta América” del canal Univisión, no dudaron en denominar la cocina de Iñaki Bretal y la calidad de los productos gallegos como “increíbles”, queriendo profundizar en ella y fusionarla en sus cocinas.

Asimismo, las principales cadenas de televisión locales y nacionales de Estados Unidos, quisieron contar con la presencia del Chef, y realizar en directo varias recetas con productos de los colaboradores del Galician Cinema & Food Festival, mostrando antes millones de espectadores el atractivo de Galicia como destino gastroturístico y el potencial existente para establecer relaciones comerciales beneficiosas entre empresas estadounidenses y gallegas.

Además de los dos eventos inaugurales, el Galician Cinema & Food Festival realizó dos días más de actividades. El miércoles 16, se celebró The Way Film Day, que presentó en el Teatro Trail el documental sobre el Camino de Santiago “The Camino Voyage” del director Donal O´Ceilleachair, que a su finalización contó con un coloquio en el que participaron dos representantes de asociaciones de peregrinos del Estado de Florida; Elizabeth Sánchez Presidenta de la fundación International Solidarity for Human Rights (ISHR) promotora del Camino Primitivo de los Derechos Humanos; y, Yosmar M. Martínez miembro de American Pilgrims y autora del libro “Tastes of the Camino”, que compartieron lo que supone el Camino para ellas, junto con experiencias y consejos para los nuevos peregrinos.

El festival culminó el jueves 17 de noviembre, con un “Canned fish and wines paring”, un “Maridaje de Productos del Mar & degustación de conservas y vinos”. De nuevo en las instalaciones de Cosentino City Miami, Iñaki Bretal interactuó con distribuidores profesionales de retail y la restauración, junto a asistentes del mundo de la comunicación, como Isabel Bucaram de CNN en Español o Carlos Anaya de Univisión, y del turismo enogastronómico, como Juanita Carvajal de Fine Wine and Gourmet Travel, mostrando las características de los productos y potenciando la versatilidad de las conservas a la hora de su preparación. El aceite de oliva, las conservas de pescado y los vinos son los principales productos importados de Galicia a Estados Unidos.

Elena Pérez Canal y Miguel Palacios, promotores del Festival, destacan que éste es el ejemplo perfecto de la colaboración público-privada, pues cuenta con el apoyo institucional de Fondo Europeo Marítimo y de Pesca de la Unión Europea, PescadeRías, Axencia de Turismo de Galicia, Ourense Enogastronómica, Turismo de España y el Consulado General de España en Miami. A su vez Abanca apuesta con más fuerza por el festival para amplificar su internacionalización de negocio, junto a Aceites Abril, además de representantes de la industria conservera y pesquera de Galicia como, Cabo de Peñas, Portomar, Ramon Peña, Discefa, y una de nuestras marcas más internacionales, Estrella Galicia.



Los promotores de Galician Cinema & Food Festival, afirman que la sexta edición del festival fue muy bien recibida en Miami, superando todas sus expectativas, ambos declaran “desde hoy mismo trabajaremos en hacer una séptima edición del festival en la ciudad de Miami, aprovechando todo lo aprendido durante estos meses de preparación y manteniendo las relaciones estratégicas establecidas, todo ello enfocado en promocionar Galicia en Estados Unidos, sin olvidar que Miami es sin ninguna duda la puerta de entrada a Latinoamérica”.

