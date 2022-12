DAZN, la plataforma global líder de streaming de deporte, estrena este miércoles el primer capítulo de ‘Cuatro Tiempos’, una nueva serie de cuatro episodios que reúne a las grandes leyendas del motociclismo español: Jorge Martínez ‘Aspar’, Àlex Crivillé, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.



Con DAZN como testigo, los cuatro pilotos charlan con Izaskun Ruiz para compartir sus vivencias en los circuitos y desvelar historias inéditas de sus años como profesionales. La producción, cuya primera entrega, 'Cuatro Leyendas', ya está disponible, ofrecerá un nuevo episodio semanalmente cada miércoles:

Episodio 1 - Cuatro Leyendas - Ya disponible

Episodio 2 - Héroes de su tiempo - Miércoles 14 de diciembre

Episodio 3 - Otros tiempos - Miércoles 21 de diciembre

Episodio 4 - El futuro ya está aquí - Miércoles 28 de diciembre

Uno de los pilotos más laureados de España es Jorge Martínez ‘Aspar’, que se alzó con cuatro campeonatos del mundo en dos categorías diferentes y recuerda en ‘Cuatro Tiempos’ lo que sintió tras coronarse por primera vez: “Evidentemente, se va fraguando. No es aquello de que llegas y ganas. La primera victoria es importante, pero el primer título es el que te dice: ‘Realmente estás aquí porque eres bueno’”.

Por su parte, Àlex Crivillé explica en esta serie cómo afrontó su retirada: “Cada piloto es diferente: unos se retiran porque ya no tienen una moto competitiva, otros porque han cumplido ya sus objetivos… En mi caso fue porque yo no estaba bien físicamente. Tenía mareos y tuve que dejarlo sí o sí. Fui a Canadá y me dijeron: ‘No puedes continuar corriendo’. Incluso tenía un precontrato firmado con Yamaha y dije: ‘No, hasta aquí llego’. Me levanté por la mañana y dije: ‘No puedo continuar y me retiro’ y anuncié la retirada”.

Dani Pedrosa, campeón del mundo en tres ocasiones, una en 125cc y dos en 250cc, habla sobre su rivalidad con Valentino Rossi y las diferentes tácticas que seguían en las carreras: “La estrategia que él usaba muchas veces no era ser el más rápido, que por ejemplo era mi mentalidad. La suya no, la suya era: ‘Yo salgo, y si lo puedo frenar, lo freno’”.

Jorge Lorenzo, que se coronó tres veces campeón de MotoGP, desvela que los videojuegos le ayudaban a aprenderse los circuitos del Mundial: “La primera cosa que me compró mi padre, la compró solo para que me aprendiese los circuitos, porque estaba en contra de que jugase a la Play (Station). Entonces, yo me iba a casa de mi madre solo a jugar a la Play. Me pasaba hasta las 7 de la mañana, porque a mi padre no le gustaba nada que jugase a los videojuegos. Pero me compró la Play en el 2002 cuando debuté”.

Los mejores contenidos de motociclismo, en DAZN

‘Cuatro Tiempos’ se une al amplio catálogo sobre motociclismo disponible en DAZN, entre los que destacan programas exclusivos como: ‘Carpool’, ‘Motorhome’ o ‘La Caja de DAZN’. Además, los suscriptores ya pueden disfrutar de ‘Marc Márquez: su gran victoria’, que revive el resurgir del piloto de Repsol Honda, y de ‘Historias de campeones’, con tres entrevistas a los ganadores de los Mundiales de MotoGP, Moto2 y Moto3: ‘Pecco’ Bagnaia, Augusto Fernández e Izan Guevara, respectivamente.