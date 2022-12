Estas navidades, regala belleza Kits 'beauty' para regalar o regalarte Ana Ruiz de Infante

miércoles, 7 de diciembre de 2022, 08:28 h (CET) La Navidad ya está aquí, el momento perfecto para darte un capricho, o sorprender a quien más quieres. Los regalos Beauty son siempre un acierto: tratamientos, maquillaje… A todas nos gusta mimarnos y sentirnos guapas. Por aquí te damos algunas ideas:

GUERLAIN

Acertarás regalando maquillaje, y si además se trata de la firma GUERLAIN tu éxito estará garantizado.



Os proponemos la Colección de maquillaje edición limitada Fly to The Stars, en el que podréis elegir entre estos:

Sombra de ojos en 4 tonos –Ombres G Golden Stars Nº777 (PVP 72€)

Terracotta Starlight (PVP 52€)

Gel Gloss efecto espejo (PVP 35€)



O sus maravillosos pintalabios: Rouge G Golden Stars, Rouge G 777 Berry Alchemy, Rouge G 38 Dreamy Garnet o Rouge G 08 (PVP 39€).

CLARINS

La propuesta de CLARINS para regalar esta navidades es su “best seller” y uno de sus productos más emblemáticos: Double Serum, un tratamiento completo anti-edad intensivo, dirigido tanto a mujeres como hombres de 25 años a 50 +, y apto para todo tipo de piel, incluso las más sensibles.

Frasco 30ml: 88€ Frasco doble 50ml: 115€

Dos sérums en 1, una doble fórmula pionera inspirada en el biomimetismo, que combina los mejores activos antiedad solubles en agua y los solubles en aceite para estimular las 5 funciones vitales de la piel.

El Double Serum contiene 5 plantas icónicas de la generación anterior, 15 ingredientes descubiertos en los últimos 4 años y el descubrimiento de 1 nuevo extracto clave en la juventud de la piel llamado Cúrcuma concentrado en turmerona (molécula volátil lipófila y aromática).

Hasta ahora Double Sérum estimulaba la expresión de las células para reactivar sus funciones vitales, pero tras años de investigación, Clarins ha identificado un sistema de escucha nunca antes estudiado: los microdominios lipídicos, las células son capaces de “oir” y escuchan mensajes provenientes de su entorno celular. La turmerona aumenta esta capacidad de escucha para combatir eficazmente el envejecimiento de la piel y así optimizar el funcionamiento de las 5 funciones vitales de la piel: regeneración, oxigenación, nutrición, hidratación y protección.

Me gusta su nuevo sistema de dosificación, tiene una ruedecilla dispensadora en la parte de arriba del frasco que permite personalizar la dosis de producto para aplicar a tu piel o estación del año, puedes elegir entre (1) para obtener más producto, ideal para pieles secas/clima frío o (2) una dosis más sutil para pieles normales a mixtas/grasas con clima cálido.

¡Un tratamiento perfecto y con el que acertarás seguro!

NARS

Otra firma que no puede faltar en el tocador de cualquier mujer es NARS, entre sus novedades:

Nuevo Rising Star Cheek Palette: Paleta con seis tonos de colorete diseñadas para todas las tonalidades de piel en una edición especial para estas fiestas. PVP 59€



Nuevo STARSTRUCK AUDACIOUS LIPSTICK: Un tono nuevo de la barra de labios Audacious Lipstick, con un diseño muy especial para estas vacaciones. PVP: 32€



GERMINAL

Si eres fan de las ampollas efecto flash de Germinal no puedes dejar de probar la nueva Familia RADIANCE de GERMINAL.

Ahora ya es posible disfrutar de sus efectos tensores todos los días con su nueva línea RADIANCE. Si hace unos meses nos sorprendían con el lanzamiento de su primera crema de día con su exclusivo Doble Efecto Flash, esta semana nos han presentado su nuevo lanzamiento: Germinal Anti-age Radiance Night cream, una crema de noche que repara, reafirma y disminuye la flacidez y las arrugas mientras duermes. PVP: 58€

Está recomendada para todo tipo de pieles a partir de los 40 años y especialmente indicada para aquéllas mujeres que se preocupan por el envejecimientod e su piel. Conseguirás:

Reparar y regenerar

Unificar el tono

Hidratar y aportar elasticidad

Más luminosidad

Aumentar la firmeza y disminuir arrugas

Ingredientes activos en el que incorporan la combinación de 4 péptidos, que disminuyen las arrugas, y en el que se suman además la Betaina, Escualeno, Mantecas de Bacuri, Murumuru, Niacinamida o Vitamina B3 y Bacuchiol (esta última la altermativa vegetal al retinol!).

Si además incluyes en el pack su Anti-age Lifting Sérum, ¡conseguirás completar el kit para una piel doblemente radiante!

VALMONT

Valmont, marca de lujo de cosmética suiza, nos propone regalar La Quintessence des Glaciers, un tratamiento intensivo de cuatro semanas que permite cuidar de manera extraordinaria la piel a través de tres exclusivos productos:

La Sève des Glaciers: un tratamiento de día que revitaliza la piel con un nuevo cóctel Chrono-Light que actúa como terapia de luz dérmica, impulsando el metabolismo de la piel y reparando los daños causados por los rayos UV. El ADN del esturión; minerales esenciales como el magnesio, manganeso y selenio hidratan y vitalizan, mientras que las plantas del jardín fito- alpino y el extracto de avena alisan, equilibran y suavizan.



La Source des Glaciers: tratamiento de noche de triple rejuvenecimiento de nueva generación que actúa sobre la superficie y en las capas más profundas de la piel mientras dormimos. Incluye PHAs, un exfoliante biológico que dota de suavidad extrema que cierra los poros y reafirma la textura de la piel.

Le Nectar des Glaciers: tratamiento de noche que hidrata, repara y regenera la tez. Por primera vez no solo el ADN y el ARN, sino también el agua de los glaciares y un péptido de jalea real, están encapsulados para una mayor distribución de los ingredientes. Trabajando en perfecta armonía con el majestuoso Complejo Essence of Bees, vitaliza y renueva la piel.

Este tratamiento, de edición limitada, es una proeza científica, al más puro estilo de Sophie Vann-Guillon, que combina ingredientes únicos de las colecciones de L’Elixir des Glaciers para ofrecer resultados reales en tiempo récord. En palabras de su creadora “la Quintessence des Glaciers es un regalo excepcional para la piel, que perpetúa nuestra búsqueda de innovación suprema”.

La Quintessence des Glaciers transforma la piel en cuatro semanas, a través de un ritual de día y noche, aportando luminosidad, energía y suavidad al rostro. Para una mayor eficacia, los tres productos de los que se compone este tratamiento se adaptan de forma individualizada a los ritmos circadianos de la piel según los principios de la cronobiología.

La Quintessence des Glaciers es un tratamiento de edición limitada, de 500 unidades por año, cada edición limitada de la Quintessence Des Glaciers va acompañada de un certificado de autenticidad, numerado y con un mensaje firmado por los fundadores de la compañía.

El broche perfecto para esta joya cosmética.

Puntos de Venta: Isolée (Claudio Coello – Madrid), Hotel Mandarin Oriental Ritz (Madrid), Perfumerías Regia (Paseo de Gracia y Johann Sebastian Bach – Barcelona) y Hotel Hermitage Soldeu (Andorra).

CRISTINA GALMICHE

¿Y si regalas un ritual de limpieza para tu piel?

Toda rutina facial debe comenzar con una buena limpieza, para así conseguir mantener la piel sana y radiante. Cristina Galmiche, facialista especializada en el cuidado de la piel, nos recomienda su trío imprescindible que no debe faltar en cualquier rutina de bellezay que está formado por: Leche Limpiadora, para eliminar suavemente el maquillaje y las impurezas, Loción Calmante, enriquecida con aguas florales, para hidratar y calmar y Loción Equilibrante, para fortalecer el pH, afinar el poro y regular la producción de grasa.

PVP: 66,65€

Un ritual cosmético que mejora progresivamente la calidad cutánea, transformándola y revelando su salud desde el interior, porque de nada sirve aplicarse buenísimas cremas si antes no hemos realizado una buena limpieza…

Disponible en sus centros de Madrid, Alcalá de Henares y Málaga. También podrás adquirilo a través de su página web, con envíos a toda la península y gastos gratuitos a partir de 60€.

