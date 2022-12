AWS y Atos fortalecen su colaboración gracias a una nueva asociación estratégica para transformar la industria de infraestructura de TI administrada Comunicae

lunes, 5 de diciembre de 2022, 11:13 h (CET) Atos, líder de servicios de infraestructura administrada, firma un acuerdo sin precedentes con AWS para ayudar a sus clientes a migrar a la nube En AWS Re: Invent, Amazon Web Services, Inc. (AWS), una compañía de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) y Atos (EPA: ATO), un líder global en transformación digital, computación de alto rendimiento e infraestructura relacionada con la tecnología de la información, anuncia un acuerdo de procesamiento estratégico global. Esto permitirá a los clientes de Atos con contratos de subcontratación de infraestructura a gran escala acelerar la migración de flujos de actividad a la nube. Este acuerdo para varios años y sin precedentes en el sector fortalece la relación estratégica entre los dos líderes, Atos eligiendo AWS como un proveedor privilegiado de Cloud Business y AWS designando a Atos partner estratégico para la subcontratación de TI y la transformación de los centros de datos. Este acuerdo establece la provisión de servicios de consultoría empresarial y tecnológica, ingeniería digital y servicios administrados a clientes de Atos, así como el desarrollo de nuevas soluciones de TI y transformación de datos. La colaboración también se relaciona con el aumento en la eficiencia en su centro de datos, nubes y operaciones de seguridad, incluida la migración selectiva de Centros de datos heredados y activos de hardware de TI.



La oferta incluirá una metodología de migración altamente industrializada, aceleradores de soluciones y la experiencia combinada de las compañías en migraciones en la nube a gran escala para apoyar a los clientes a medida que adoptan y trasladan sus cargas de trabajo a AWS. Los clientes de Atos podrán aprovechar la amplitud y profundidad de la cartera de servicios de AWS, incluidos análisis, computación, bases de datos, aprendizaje automático y almacenamiento, y la experiencia de Atos como un integrador de sistemas globales para beneficiarse de la flexibilidad, seguridad, resistencia y resiliencia, Innovación y sostenibilidad ofrecidas a través de la nube.

Como parte de la asociación estratégica, los empleados de Atos también recibirán capacitación en AWS, ampliando sus habilidades y conocimientos para continuar apoyando a los clientes en sus viajes de transformación digital. Durante los próximos tres años, Atos planea capacitar a sus empleados para lograr más de 20.000 certificaciones AWS para acelerar la adopción de la nube por parte de sus clientes y ayudarles a aprovecharlos al máximo.



"Estamos orgullosos de fortalecer nuestra asociación con AWS como parte de una colaboración sin precedentes y cuyo enfoque e impacto se refieren tanto a nuestros clientes como a la industria de infraestructura informática administrada. Además, esta asociación representa un nuevo paso significativo en la transformación de Atos", dijo Nourdine Bihmane, co-CEO a cargo de la línea de negocios de Tech Foundations en Atos. "Como socio de confianza, estamos ofreciendo a nuestros clientes la oportunidad de acelerar su migración a la infraestructura de nube poderosa, probada, rentable y escalable de AWS, al tiempo que los acompaña en su viaje de transformación digital".



Para Ruba Borno, vicepresidenta de canales y alianzas mundiales de AWS, "esta asociación marca el comienzo de una transformación de la industria de la infraestructura informática administrada. Gracias a nuestra colaboración, los clientes de Atos podrán tomar la medida completa de las ventajas de migrar a la nube, como la reducción de los costes operativos y las emisiones de carbono, el aumento del valor agregado para la empresa y la aceleración de la innovación digital. Estamos encantados de colaborar con Atos, extender las habilidades de sus equipos y contribuir al desarrollo de su experiencia en tecnologías en la nube. Atos permitirá a sus clientes desarrollar su actividad e innovar en la nube líder del mundo".



"Estamos encantados de saber que Atos ha firmado un nuevo acuerdo estratégico con AWS. Después de haber sido nuestros socios estratégicos de TI durante muchos años, el anuncio demuestra aún más los compromisos de Atos y AWS de maximizar el potencial de mover sistemas críticos a la nube pública en términos de agilidad y rentabilidad, todo mientras minimiza la huella ambiental", dice Peter Brown, Director de Operaciones e Infraestructura de TI de Britvic.



Britvic es una corporación con sede en el Reino Unido que fabrica bebidas en Gran Bretaña, Brasil, Francia e Irlanda y exporta a más de 100 países de todo el mundo. Posee las principales marcas de refrescos, incluidos Robinsons Squash, J20 y Fruit Shoot, y es el embotellador PepsiCo en el Reino Unido.

