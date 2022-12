​El SPAR Gran Canaria rema para ahogarse en la orilla ante el Movistar Estudiantes (85-79) El conjunto estudiantil dominó el dueño para alcanzar su cuarto triunfo Loida Cabeza

sábado, 3 de diciembre de 2022, 10:45 h (CET)

El Movistar Estudiantes y SPAR Gran Canaria se enfrentaron este jueves en el partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Femenina Endesa. La escuadra madrileña no dio tregua a su contrincante y se mostró superior en todo momento, teniendo como referencias anotadoras a Laura Méndez y Alexy Mollenhauer (85-79).



La encargada de estrenar el aro fue Tyler Scaife, que estaba debutando con el club grancanario. Los primeros minutos se caracterizaron por un intercambio de canastas, que benefició al club local. Un triple protagonizado por Alexy Mollenhauer puso por delante al Movistar Estudiantes, pero rápidamente Adji Fall reaccionó con una canasta para empatar el marcador a 6 puntos. Sin embargo, la igualdad duró poco: las actuaciones de María Eraunzetamurgil, Alexy Mollenhauer y Laura Méndez le dieron a las locales una ventaja de +7 puntos. Después de un tiempo muerto solicitado por José Carlos Ramos, el equipo amarillo despertó con un triple de Petra Holesinska y una canasta de Rachel Hollivay (16-11). Aunque el SPAR Gran Canaria logró acercarse al marcador local, las «women in black» mantuvieron su acierto ofensivo para marcharse por delante con una canasta de María Espín (24-21).

En el segundo cuarto, la igualdad volvió a hacer acto de presencia. Una canasta de Sika Koné puso el luminoso a 39-32 puntos. El Movistar Estudiantes siguió mandando en el marcador gracias a un triple y una canasta consecutiva de Rachel Hollivay. Acto seguido, Petra Holesinska asumía la responsabilidad anotadora de su equipo para disminuir la desventaja a 7 puntos (44-37). No obstante, un triple protagonizado por Lindsey Pulliam junto a una canasta de Nadia Fingall permitió al plantel estudiantil marcharse al descanso con comodidad (49-37).

Tras el paso por los vestuarios, Adji Fall y Rachel Hollivay llegaban al aro con éxito para tratar de remontar (51-41). No obstante, la plantilla entrenada por David Gallego le dificultaba cada vez más la labor a su contrincante. Las locales ofrecieron un recital ofensivo en el que intervinieron Nadia Fingall, Lindsey Pulliam, María Eraunzetamurgil y Laura Méndez (60-46). Los intentos de la escuadra canaria de darle la vuelta al electrónico parecían truncarse de forma constante. Un triple de María Espín y una canasta de Massey cerraron el luminoso con la cifra de 68-52 puntos.

Durante el tramo final del partido, el SPAR Gran Canaria se hizo grande para colocarse a 10 puntos de las locales. Dos triples seguidos de Petra Holenskia dieron esperanzas a las amarillas (82-72).

También Sika Koné llegó con éxito al aro para reducir la diferencia a 7 puntos (82-75). Sin embargo, la tardía reacción de las grancanarias les acabaría pasando factura. Los tiros libres de María Espín y Adji Fall sentenciaron el resultado definitivo de 85-79 puntos.

Movistar Estudiantes (85): Lindsey Pulliam (13), María Erauncetamurgil (8), Nadia Fingall (8), Laura Méndez (15) y Alexandra Mollenhauer (22) -quinteto inicial-, Paula Estebas (2), María Espín (7), Becky Massey (8) y B. Massey (2).

SPAR Gran Canaria (79): Tyler Scaife (20), Vittoria Blasigh (6), Petra Holesinska (13), Sika Kone (15) y Sokhna Fall (19) -quinteto inicial-, Rachel Hollivay (4), Nayli Padilla y Mama Doumbia (2). Parciales: (24-21), (25-16), (19-15) y (17-27).

Árbitros: Guillermo Ríos Marcos, José Javier Marqueta Gracia y Daniel Cervantes Fernández. Eliminada por cinco faltas la visitante Vittoria Blasigh.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Femenina Endesa, celebrada en el Pabellón Antonio Magariños. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Martín, quien entrenó al conjunto estudiantil.

