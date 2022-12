Cuvée Isabel, de Robert J Mur, Especial Tradició Brut Nature 2018 “Prelude to Love” es el grito de guerra que se lee sutilmente en la cara frontal de la etiqueta. Es como un aviso de lo que puede suceder cuando se deguste este cava Jaime Ruiz de Infante

viernes, 2 de diciembre de 2022, 11:10 h (CET)

El Preludio, del latín Praeludium, es la experiencia previa a algo, es aquello que permite introducir algo distinto, como los besos pueden ser el preludio del amor.

Elaborado bajo el excelente clima Mediterráneo; con solo dos variedades autóctonas: Xarel.lo y Macabeo de viñas viejas, situadas en suelos arcillosos y calcáreos que aportan matices únicos en el Valls de Anoia –Foix, dentro de la zona de Comtats de Barcelona.

Este Cava, de edición especial contiene un respeto al conocimiento ancestral, pasión por el terroir y una manera propia de entender el vino espumoso que ha tenido una exitosa acogida desde el nacimiento de la bodega, en 1988, en la cuna de la D.O. Cava, Sant Sadurní D’Anoia. Su larga crianza aporta un bouquet complejo y armonioso, creando un cava elegante y tranquilo en boca, que envuelve nuestro paladar en agradables y sutiles sensaciones.

LA CATA





Un rosario permanente de burbujas finas se deslizan en el brillante color amarillo dorado de alta intensidad del cava. La nariz recoge aromas de manzana asada confitada, crema pastelera, bollería, avellanas, y fondos a monte bajo, hinojo y cítrico. Ágil y sabroso y refrescante, en su paso de boca, con toques cítricos en su burbuja cremosa, fina y equilibrada. Un retronasal largo, con tonos de hierbas aromáticas sugiere ser el acompañante ideal para saborear unas buenas gambas onubenses, ostras, almejas y mariscos gallegos, pescados blancos y azules, o salazones en sus variadas elaboraciones, perfecto para acompañar carpaccios, ceviches y arroces mediterráneos; sin olvidar unas copas al atardecer en buena compañía.

Robert J Mur Edición limitada 8.731 botellas PVP. 12€.

