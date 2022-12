La Asociación Española de Consumidores reivindica igualdad de derechos para los consumidores con discapacidad Las personas con discapacidad ven a menudo vulnerados sus derechos como consumidores y usuarios Redacción

viernes, 2 de diciembre de 2022, 10:24 h (CET) El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y la Asociación Española de Consumidores quiere celebrarlo con la reivindicación de que una sociedad inclusiva es la que el entorno no interfiere y no obliga a quien tiene otras necesidades a cambiar ni excluirlo.

Desde un punto de vista del Consumo, las personas con discapacidad están protegidas por los principios generales establecidos en la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Un reconocimiento de derechos que hace que en muchas ocasiones se tenga que reivindicar sus derechos plenos como consumidores y usuarios para las personas con discapacidad ante determinadas vulneraciones.

Cabe recordar los casos en los que no se ha permitido el acceso a un establecimiento con los perros de asistencia o la falta de accesibilidad de determinados establecimientos.

En el ámbito del Consumo son aplicables los principios generales establecidos en la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad:

El de no discriminación.

Derecho de participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

Respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas.

Derecho a la igualdad de oportunidades.

Accesibilidad

Uno de los principales obstáculos a los que los consumidores con discapacidad deben hacer frente en su día a día, es la falta de accesibilidad a servicios, entornos y productosque impide, limita o imposibilita el acceso a los mismos en iguales condiciones que el resto de consumidores. Por tanto, cabe realizar actuaciones de mejora de esa accesibilidad por parte de todos y en esa línea está trabajando la Asociación Española de Consumidores. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

