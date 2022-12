¿En qué consiste la resonancia magnética abierta?, por Magnetosur Emprendedores de Hoy

jueves, 1 de diciembre de 2022, 12:14 h (CET)

Actualmente, gracias a innumerables avances tecnológicos, se han creado estudios por imagen cada vez más fiables para el diagnóstico de patologías. Uno de ellos es la resonancia magnética abierta, que consiste en una prueba de diagnóstico de análisis imagenológico que estudia los órganos y las distintas estructuras del cuerpo, proporcionando información fiable y relevante.

El estudio está recomendado para pacientes con claustrofobia, que pueden llegar a experimentar angustia o ansiedad, al ser introducidos en el tubo de resonancia cerrada tradicional. También está indicado para personas con sobrepeso, ya que la máquina proporciona mayor capacidad de soporte y apertura.

Magnetosur es una clínica de diagnóstico pionera en la zona sur de la Comunidad de Madrid en disponer de equipos de resonancia magnética abierta de última tecnología, que permiten detectar patologías que no son posibles de ver con el TAC o la ecografía.

¿Cómo se lleva a cabo la prueba de resonancia magnética abierta? El estudio se realiza a través de una máquina en forma de «C» que concentra el campo magnético mediante imanes. Para obtener las imágenes, el paciente se coloca entre dos platos, con una zona de apertura de 180 cm, dicho espacio evita la sensación de fatiga en pacientes con fobia a lugares cerrados.

La prueba tiene una duración de entre 15 a 30 minutos, dependiendo del área a estudiar. A diferencia de otros centros de imagenología, en Magnetosur, no hacen uso de material de contraste al realizar el estudio de resonancia magnética abierta, dado algunos casos especiales.

A través del estudio es posible analizar el cuerpo en su totalidad, pudiendo detectar problemas cerebrales, diagnósticos de patologías en los ojos, el corazón y el sistema circulatorio, así como enfermedades en articulaciones o para descartar tumores o procesos neoformativos, etc.

Antes de iniciar el procedimiento, el paciente debe estar en ayunas al menos 6 horas y retirarse todos los objetos metálicos que tiene en su cuerpo. Por esta razón, antes de someterse a la prueba, el paciente debe rellenar un formulario de su historia clínica que le permita a los profesionales detectar causas u objetos que pudiesen ocasionar alguna distorsión en las imágenes o afectaciones mayores.

En todo momento, los técnicos vigilan constantemente al paciente que se encuentra dentro de la resonancia, a fin de evitar complicaciones y garantizar que el estudio se realice de la manera más cómoda y segura.

Tecnología de vanguardia al servicio de los pacientes Magnetosur, manteniéndose a la par de las nuevas tecnologías, dispone de la máquina de resonancia magnética de campo abierto de 1 tesla de la marca Philips. Esta innovadora aparatología permite obtener imágenes de alta resolución para un diagnóstico preciso fiable. Así, se consolidan como un centro de imagen referente en la zona sur de Madrid.

Quienes deseen realizarse una prueba de la mano de Magnetosur, pueden acceder a su página web y reservar una cita, o bien pueden acudir a la sede física del centro ubicado en Getafe.



