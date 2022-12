Alcarràs, As bestas, Cinco lobitos, La maternal y Modelo 77 se medirán por el Goya a la Mejor Película ​Nominados y nominadas a los 37 Premios Goya Redacción

jueves, 1 de diciembre de 2022, 12:54 h (CET)

La Academia ha anunciado esta mañana los nominados y nominadas a la 37 edición de los Premios Goya, galardones que se entregarán el próximo el 11 de febrero de 2023 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. En un acto que ha contado con la presencia de Fernando Méndez-Leite, presidente de la institución, y bajo la supervisión de la notaria Eva Fernández Medina, las actrices Blanca Portillo y Nora Navas, ganadoras del Goya en 2022, han sido las encargadas de desvelar los aspirantes a las 28 categorías.



Con 17 nominaciones, As bestas es la película con más opciones, seguida de Modelo 77, con 16 opciones a galardón. Por su parte, Alcarràs y Cinco lobitos cuentan con 11 nominaciones cada una, mientras que Cerdita y Los renglones torcidos de Dios optan a seis estatuillas cada una. Alcarràs, de Carla Simón; As bestas, de Rodrigo Sorogoyen; Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa; La Maternal, de Pilar Palomero, y Modelo 77, de Alberto Rodríguez, se medirán por el Goya a Mejor Película.

El Goya a Mejor Dirección estará entre Carla Simón, por Alcarràs; Rodrigo Sorogoyen, por As bestas; Pilar Palomero, por La Maternal; Carlos Vermut, por Mantícora, y Alberto Rodríguez, por Modelo 77. Aspiran al Goya a Mejor Actriz Protagonista Marina Foïs, por As bestas; Laia Costa, por Cinco lobitos; Anna Castillo, por Girasoles silvestres; Bárbara Lennie, por Los renglones torcidos de Dios, y Vicky Luengo, por Suro. Denis Ménochet, por As bestas; Luis Tosar, por En los márgenes; Nacho Sánchez, por Mantícora; Javier Gutiérrez, por Modelo 77, y Miguel Herrán, por Modelo 77, lucharán por el Goya a Mejor Actor Protagonista.

Carlota Pereda, por Cerdita; Alauda Ruiz de Azúa, por Cinco lobitos; Elena López Riera, por El agua; Juan Diego Botto, por En los márgenes, y Mikel Gurrea, por Suro, figuran en la categoría de Mejor Dirección Novel.

Por primera vez, todas las categorías de los premios cuentan con cinco nominaciones.

El presidente de la Academia ha agradecido a las entidades Ayuntamiento de Sevilla, Divina Seguros, RTVE, Caixabank y Rioja su colaboración con los Premios Goya.

