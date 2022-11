Las empresas españolas priorizan la ciberseguridad en sus procesos de transformación digital Comunicae

miércoles, 30 de noviembre de 2022, 12:57 h (CET) Según un estudio de MCPRO, el 39,7% de las empresas incrementarán su inversión en digitalización de cara a 2023. "Transformación Digital 2022" incluye 20 casos de éxito TI con empresas españolas y la participación de las principales multinacionales tecnológicas. Más de 150 CIOs, CTOs y directores de sistemas participan en el "Estudio CIO 2022" Más del 63% de los responsables de transformación digital de las empresas españolas consideran que invertir en ciberseguridad es su principal prioridad de cara al próximo año. Así se desprende del Estudio CIO 2022, una encuesta en la que a lo largo de los últimos seis meses han participado más de 150 CIOs, CISOs, CTOs y directores de sistemas de empresas españolas y que se incluye como parte de la guía "Transformación Digital 2022", un documento elaborado por MCPRO (Total Publishing Network) en cuya elaboración han participado grandes compañías tecnológicas como AWS, Salesforce, SAP o Microsoft.

Además de incluir un Estudio CIO 2022 que refleja que la inversión en digitalización seguirá creciendo en 2023, recoge 20 casos de éxito que evidencian cómo empresas de todo tipo de sectores han encarado sus procesos de digitalización en áreas como turismo (Palladium Hotel Group), seguros (Pelayo), sanidad (Fundación IVO) o movilidad urbana (Cabify). También se muestra de qué forma se han transformado administraciones públicas como el Tribunal Constitucional o la Junta de Andalucía; instituciones educativas como IE o ONGs internacionales como Educo.

En "Transformación Digital 2022" son los CIOs los que asumen todo el protagonismo. Son los responsables de cada proceso de transformación digital, los que explican de qué situación previa partían y cuáles son los principales beneficios que han obtenido tras ponerlos en marcha. En este sentido, cada uno de los casos de éxito se acompaña de una completa entrevista con el responsable tecnológico de cada uno de los proyectos y la descripción de las tecnologías que han estado involucradas en el proceso.

Además, se incluyen artículos prácticos y de opinión que muestran a las compañías cómo pueden hacer más en áreas como el cloud computing, el networking o la seguridad y entrevistas con directivos de las principales multinacionales tecnológicas.

La inflación no frena los procesos de digitalización

Una de las principales conclusiones a las que llega el "Estudio CIO 2022" es que pese a las dificultades que se desprenden del alza de los precios de la energía y de la inflación actual, para la transformación digital no hay vuelta atrás y tan solo un 4,7% de las compañías encuestadas declaran que invertirán menos en procesos de digitalización en 2023.

Y es más. Casi el 40% de las empresas (39,7%) indican que van a invertir más que en 2022, mientras que el 42,9% afirma que mantendrá una inversión muy similar. Si se analiza en detalle cómo se va a realizar la inversión en nuevos proyectos, se descubre que para un 33% de las compañías encuestadas resulta prioritario mejorar sus procesos de negocio (análisis de datos, nuevas formas de recuperar y procesar la información, uso de IA, cloud computing...), a lo que siguen, con un 28% de respuestas en este sentido, proyectos de cultura y organización (cambios en la forma de trabajar, organización digital en la empresa, formación a los trabajadores, etc.).

Y tal y como se apunta, mejorar la postura de ciberseguridad es lo que más preocupa a los encuestados. El teletrabajo y el desarrollo del trabajo híbrido también es uno de los terrenos que compromete más inversiones, de modo que las tecnologías de puesto de trabajo y fomento de la movilidad son las que en segundo lugar (62%) más les interesan a los responsables tecnológicos de las empresas.

Prioritario resulta la implementación de nuevo software empresarial (54%), la adquisición de hardware para el centro de datos (50%) y el desarrollo de una estrategia adecuada de cloud computing (41,9%). En cuanto a los obstáculos que ralentizan esta transformación, los participantes en el "Estudio CIO 2022" citan procesos burocráticos rígidos y lentos como el principal obstáculo a superar (71%), seguido por la escasez y "fuga" de talento (68%) y la escasa integración entre tecnologías nuevas y heredadas (65%).

