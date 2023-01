Tres nuevas tecnologías para teléfonos que probablemente no conocías Hoy en día, nuestros teléfonos hacen más cosas por nosotros que nunca. Veamos algunas de sus nuevas y fantásticas funciones Redacción

lunes, 9 de enero de 2023, 08:00 h (CET) Si eres como la mayoría de la gente, cuando piensas en nuevas tecnologías relacionadas con teléfonos, probablemente pienses en el último y mejor lanzamiento de iPhone o Android. Pero hay muchas otras nuevas tecnologías para teléfonos de las que tal vez aún no hayas oído hablar. Aquí tienes tres de las más geniales.

Hoy en día, nuestros teléfonos hacen más cosas por nosotros que nunca. Con las revoluciones tecnológicas, no es de extrañar que veamos algunas nuevas y fantásticas funciones de los teléfonos. He aquí tres de las nuevas tecnologías más interesantes que se utilizan para hacer nuestra vida más fácil e interconectada.

1. La realidad aumentada

Mucha gente piensa que la realidad aumentada (RA) es una tecnología futurista que no está disponible, ¡pero ya está aquí! La RA se encuentra en muchos smartphones modernos y se utiliza para diversas aplicaciones. La RA ha cambiado la forma en que utilizamos nuestros teléfonos, desde los juegos hasta la navegación e incluso el videochat.

También puede revolucionar la forma en que utilizamos otros dispositivos, como las tabletas y los ordenadores portátiles. Con la mejora de la accesibilidad y la disponibilidad de hardware más potente, el futuro de la RA parece muy emocionante. Así que mantén los ojos abiertos: ¡nunca se sabe cuándo una nueva aplicación de RA puede cambiar tu vida!

2. Cargadores de teléfonos alimentados por energía solar

Los cargadores de teléfonos que se alimenta con energía solar son una excelente opción para las personas que siempre están en movimiento, pero deben permanecer conectadas. Estos prácticos dispositivos pueden marcar la diferencia, tanto si quieres obtener unos minutos más de carga de tu batería cuando estás de campamento como si quieres obtener unos minutos más de tu batería en general.

Los cargadores de teléfonos que funcionan con energía solar utilizan celdas fotovoltaicas, las cuales convierten la luz del sol en electricidad. Como resultado, estos cargadores son muy eficaces y respetuosos con el medio ambiente.

Están disponibles en varios tamaños y presentaciones, desde dispositivos portátiles lo suficientemente compactos como para llevarlos en cualquier cartera o mochila hasta unidades más grandes construidas para un uso prolongado en la naturaleza. Puedes recibir hasta tres días de energía de una sola carga con uno de estos cargadores, lo que lo hace ideal para sacarte de un aprieto.

3. Carga inalámbrica

La carga inalámbrica está disponible desde hace tiempo. Sin embargo, hasta hace poco, se utilizaba principalmente para alimentar dispositivos electrónicos más pequeños, como smartphones y tabletas.

No obstante, hoy en día se está buscando desarrollar esta tecnología para equipos mucho más grandes y potentes, como los automóviles eléctricos. La forma convencional de enchufar cualquier cosa a la pared puede ser un dolor de cabeza para los artículos más grandes, por tanto, esto representa un avance significativo en términos de facilidad.



