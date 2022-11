Entrevista a Xavi Altimis, cofundador de Valtiba gafas de sol Emprendedores de Hoy

martes, 29 de noviembre de 2022, 15:29 h (CET)

Xavi Altimis, cofundador de Valtiba, cuenta como han sido estos primeros años de andaduras junto a Yolanda Barragán, el otro 50 % Valtiba, el tándem perfecto de iniciativa y alma. En sus principios en 2019 nacieron de la idea de tener un proyecto para la gente. Tenían muy claro la marca y sus valores, entonces vieron la necesidad de crear una oferta de gafas de madera para el sol, para todos los públicos y de alta calidad.

Para ellos, es fundamental que sus trabajadores y que sus clientes se sientan como ellos, cosas simples que sienten: la vida que les da el sol, la alegría de ser feliz y querer vivir. Llevar unas Valtiba es tener la mente abierta a nuevos horizontes y ver un futuro con ilusión.

Se sienten agradecidos de todo los que les ha dado la vida, aunque no haya sido un camino de rosas, han dado el alma en su proyecto y este último año les está llegando la recompensa. Su insignia ya se está haciendo hueco en este mercado. Su tienda online ya está en 4 idiomas: español, francés, alemán e inglés y ya venden en más de 8 países.

Su colección Dios@s ha sido un éxito total, quien no tiene unas Dios@s, se preguntan. Y su colección de Gafas de Madera, sus orígenes no para de incrementar ventas.

Están muy orgullosos de Valtiba y de sus clientes, sin ellos este proyecto no seria nada. Este 2023 tienen grandes proyectos de crecimiento. Uno de ellos es tener sede en México, su próximo destino. Tienen un lema que es «It´s Valtiba time!»

Un claro objetivo de Valtiba es poder llegar a fundar su propia ONG, tienen muchos proyectos de futuro para ayudar a animales y personas que lo necesitan y como Valtiba es felicidad y saber vivir es lo que quieren ofrecer a todos los que puedan ayudar.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.