Reivindicación de las letras rusas en Madrid Acudimos al ameno coloquio en torno al libro de Santiago Velázquez en la librería Rafael Alberti Diego Vadillo López

sábado, 26 de noviembre de 2022, 12:06 h (CET)

El viernes 25 de noviembre tuvo lugar una charla entre la escritora, crítica y editora Mercedes Monmany y el periodista y escritor Santiago Velázquez en torno a la obra ensayística de este último “Escribir en la nieve” (Caligrama, 2022), libro que ya reseñamos unos meses ha en este mismo medio y del que destacamos la magistral técnica literaria con la que está concebido, la cual hace que su lectura fluya con una suave claridad que contrasta con lo áspero, tenebroso y agreste de lo remitido a través de las crudelérrimas biografías de los magnos escritores rusos auscultados por Velázquez.

Monmany se refirió a las arduas circunstancias en que todos estos grandes de las letras universales de eslava extracción sacaron adelante su obra contra viento y marea en la mayor parte de los casos por ser hijos de una patria saturniana.



Ambos intervinientes enunciaron sin ambages su profesión de rendida admiración a los literatos rusos inventariados por Velázquez, quien ha realizado una labor de significativo calado toda vez que nos otorga la oportunidad de acceder de manera ordenada y coherente a una serie de escritores a cuyas letras habituamos a acudir de manera desagregada y azarosa, sabedores no obstante de sus respectivos pesos específicos. Este libro solventa la antedicha circunstancia, dado que nos historia el autor en el volumen un itinerario por las letras rusas con rigor academicista y con literaria sugestión, logrando un equilibrio del todo atrayente.

Las letras rusas quedaron, así las cosas, adecuadamente reivindicadas por dos amantes de las mismas que connivieron en convenir que estas son dignas de todo encomio y reivindicación. “Escribir en la nieve” emergía, así las cosas, como símbolo de tal ímpetu. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Homenaje a la Guardia Civil Soneto Santos Julia. Camarada Javier Pradera Adioses que no se olvidan, que no se olvidan por estar falto de ellos, en este inmundo mundo Reivindicación de las letras rusas en Madrid Acudimos al ameno coloquio en torno al libro de Santiago Velázquez en la librería Rafael Alberti ​Hace frío Hay que irse a casa Oliver Pötzsch: «A finales del siglo XIX, Viena era una de las ciudades más fascinantes del mundo» El escritor alemán lleva vendidos más de tres millones y medio de ejemplares de ‘El libro del sepulturero’, su reciente thriller histórico