Guía Michelin España & Portugal 2023 En el podio, Atrio y Cocina Hermanos Torres, distinguidos con tres Estrellas Jaime Ruiz de Infante

viernes, 25 de noviembre de 2022, 11:03 h (CET) MICHELIN acaba de presentar, en la milenaria ciudad de Toledo, la selección de restaurantes de su afamada Guía. En el podio, Atrio y Cocina Hermanos Torres, distinguidos con tres Estrellas MICHELIN.

3 más ascienden a la categoría de dos estrellas MICHELIN y 34 alcanzan la distinción de una Estrella. Por otra parte sus inspectores gastronómicos han enriquecido la selección con 38 nuevos Bib Gourmand y 14 Estrellas Verdes MICHELIN adicionales.

En total, la Guía 2023 recoge 1.401 restaurantes de toda España, Portugal y el Principado de Andorra, entre los que se encuentran 13 con tres Estrellas MICHELIN, 41 con dos Estrellas, 235 con una Estrella y 281 Bib Gourmand.

Gwendal Poullennec, Director Internacional de la Guías MICHELIN, ha declarado: “Hemos visto con satisfacción cómo los cocineros más jóvenes toman el testigo y emprenden su propio camino, en muchos casos con la cocina de fusión por bandera; y a su vez, cómo las opciones veganas, poco a poco, se están abriendo paso en los menús, algo que ya estaba pasando también en otros países de Europa. Incluyendo 2 nuevos restaurantes con tres Estrellas MICHELIN, así como muchos nuevos restaurantes con dos Estrellas y una Estrella, junto con el ascendente número de Estrellas Verde.

MICHELIN, nuestra edición 2023 de la Guía MICHELIN ilustra perfectamente la excelencia, creatividad y audacia del paisaje culinario de España y Portugal, y su creciente y notable compromiso con un enfoque gastronómico más sostenible. Estamos encantados de ver cómo los chefs más jóvenes toman la delantera y se embarcan en sus propios viajes, en muchos casos enarbolando la bandera de las cocinas regionales o de fusión reinterpretadas”.

Las tres estrellas MICHELIN

Chef Toño Pérez

En la bellísima ciudad de Cáceres, el restaurante Atrio logra la máxima distinción gracias a la elegante y delicada propuesta del chef Toño Pérez, que ha dado una vuelta al ADN de la tradición gastronómica local, con el cerdo ibérico como gran protagonista, para cautivar el paladar desde la pasión, la sinceridad y la excelencia técnica.

Sergio y Javier Torres

En Barcelona, el restaurante Cocina Hermanos Torres alcanza también las tres Estrellas; Sergio y Javier Torres han creado un espacio mágico donde la experiencia gastronómica, que viaja desde la coherencia por los mejores productos de temporada, supera las expectativas del comensal para convertirse en un gran espectáculo.

Restaurantes con 2 estrellas Michelín

La nueva Guía contabiliza ahora con 41 restaurantes, 7 de los cuales se encuentran en Portugal y 34 en España. Deessa, Pepe Vieira y El Rincón de Juan Carlos alcanzan las dos Estrellas.

Deessa, el lujoso restaurante del emblemático Mandarin Oriental Ritz de Madrid, asciende a la categoría de dos Estrellas al reflejar el amor por el Mediterráneo que siempre emana la elaborada y creativa cocina del maestro Quique Dacosta, ejecutada por el chef Guillermo Chávez.

Junto a Raxó (Pontevedra), y concretamente en la pequeña aldea de Serpe, también logra este galardón el restaurante Pepe Vieira, pues allí el chef Xosé T. Cannas ha sabido rodearse de profesionales de todos los ámbitos para crear un espacio realmente singular en mitad del campo, de marcadas líneas vanguardistas y con la única finalidad de exaltar, como ellos mismos dicen, los sabores de… ¡a última cociña do mundo!

En El Rincón de Juan Carlos, ubicado dentro del Royal Hideaway Corales Beach, en Adeje, Tenerife, los hermanos Padrón (Juan Carlos y Jonathan) conquistan las dos Estrellas MICHELIN tras revisar el recetario canario desde un punto de vista creativo, con productos premium, altísimas cotas de refinamiento y la capacidad de emocionar en varios platos.

Una estrella MICHELIN

34 restaurantes, 29 en España y 5 en Portugal, reciben su primera Estrella.

Dentro de la categoría de una Estrella MICHELIN. Nuevos establecimientos con numerosos chefs que han alcanzado la madurez profesional y jóvenes talentos que cautivan con su personalidad y su buen hacer culinario. Por otra parte, cabe resaltar la entrada en la alta gastronomía de la cocina vegana, que poco a poco está ganando terreno y recibiendo una respuesta muy positiva por parte de los comensales.

España sigue creciendo gastronómicamente y presenta 29 novedades en esta categoría, repartidas entre la península y sus dos archipiélagos. Siguiendo un orden alfabético tenemos: Ababol (Albacete), Ajonegro (Logroño), Aleia (Barcelona), Alma Mater (Murcia), Alquimia - Laboratorio (Valladolid), Ancestral (Illescas), ARREA! (Santa Cruz de Campezo), Ceibe (Ourense), Cobo Evolución (Burgos), Código de Barra (Cádiz), COME by Paco Méndez (Barcelona), Enigma (Barcelona), Etxeko Ibiza (Es Canar, Ibiza), Ferpel (Ortiguera), Fusión19 (Muro, Mallorca), Gente Rara (Zaragoza), Kaleja (Málaga), La Finca (Loja), Mont Bar (Barcelona), Monte (San Feliz), Montia (San Lorenzo de El Escorial), Oba- (Casas-Ibáñez), O’Pazo (Padrón), RavioXO (Madrid), San-Hô (Adeje, Tenerife), Slow & Low (Barcelona), Tabaiba (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria), Ugo Chan (Madrid) y Zuara Sushi (Madrid).

En Portugal, a su vez, 5 novedades con una Estrella MICHELIN hacen brillar la escena culinaria lusitana. En este país, que sigue confirmando una clara línea ascendente en su gastronomía, las novedades en esta categoría se reparten entre las dos grandes ciudades del país (Lisboa y Porto), con una fuerte presencia de la cocina japonesa. Los establecimientos son: Encanto (Lisboa), Euskalduna Studio (Porto), Kabuki Lisboa (Lisboa), Kanazawa (Lisboa) y Le Monument (Porto).

En total, la Guía MICHELIN 2023 recomienda 235 restaurantes (203 en España, 31 en Portugal y 1 en el Principado de Andorra) con una Estrella MICHELIN.

Las Estrellas Verdes

Este año, la Guía ha distinguido 14 nuevas Estrellas Verdes,13 en España y 1 en Portugal, lo que eleva a 42 el número de establecimientos que han recibido este nivel y son: Ambivium (Peñafiel), ARREA! (Santa Cruz de Campezo), Cancook (Zaragoza), Casa Nova (Sant Martí Sarroca), Casona del Judío (Santander), El Visco (Fuentespalda), Les Moles (Ulldecona), Maskarada (Lekunberri), Mesa de Lemos (Passos de Silgueiros), Muxgo (Las Palmas de Gran Canaria), Narbasu (Cereceda), Oba- (Casas-Ibáñez), Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja) y Zelai Txiki (Donostia / San Sebastián).

Los populares Bib Gourmand

Esta selección que prevalece la mejor relación calidad/precio, se enriquece con 38 nuevos establecimientos; se referencian un total de 281 establecimientos Bib Gourmand, con 38 novedades (31 en España y 7 en Portugal).

Selección de hoteles de la Guía MICHELIN

Los establecimientos más exclusivos de España, de Portugal, de Andorra… ¡y de todo el mundo! Cada hotel de la Guía se selecciona por su estilo, servicio y personalidad únicos (con paquetes que se adaptan a todos los presupuestos) y pueden reservarse directamente en el sitio web y la aplicación de la Guía MICHELIN.

La selección para España y Portugal incluye los hoteles más espectaculares del territorio, entre los que se encuentran pioneros de la sostenibilidad como el Santa Barbara Eco-Beach Resort en las Azores; destacados de la colección "Plus" como el Almanac en Barcelona y el Canto de Luz en Porto; y los diseños más singulares, como el Noah Surf House, un bohemio hotel boutique junto al mar, o el Cap Rocat, un fuerte reutilizado en la cima de un acantilado.

La Guía MICHELIN España & Portugal 2023 se ha publicado tanto en papel como en formato digital. Se puede consultar en la web oficial (https://guide.michelin.com) y a través de las aplicaciones gratuitas para iOS y Android. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Guía Michelin España & Portugal 2023 En el podio, Atrio y Cocina Hermanos Torres, distinguidos con tres Estrellas Hotel Silken Villa de Laguardia, ideal para visitar La Rioja La Rioja es un destino enoturístico de referencia a nivel mundial: bodegas espectaculares, viñedos interminables, pueblos medievales y fantástica gastronomía III Salón de la D.O P. Somontano, el próximo lunes 21 en Madrid Al salón está invitado todo el sector profesional que abarca desde la restauración hasta la distribución Penúltima jornada de otoño en el Hipódromo de Madrid Una gran cita en la que se recuerda a la mítica Cuadra Rosales Villa Aynadamar, una casa vacacional en plena naturaleza granadina Ubicada en un bello entorno donde la tranquilidad convive con el hábitat rural para ser disfrutado en familia o con amigos