Así será el casino online del futuro Las aplicaciones móviles han experimentado un desarrollo sin precedentes en la industria del gaming Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 24 de noviembre de 2022, 09:17 h (CET)

La tecnología ha cambiado para siempre la industria del entretenimiento. La interacción se ha convertido en la clave del ocio del siglo XXI y, en este sentido, los casinos online y las plataformas especializadas en el mundo del gaming, se posicionan como los grandes protagonistas. Pero, ¿qué nos depara el futuro? A continuación te hablamos de algunos de los principales ejes de transformación que nos llevarán al casino online del futuro. ¡Toma nota!

Crecimiento de la demanda de Aplicaciones Web Progresivas (WPA)

Las aplicaciones móviles han experimentado un desarrollo sin precedentes en la industria del gaming a partir de sistemas de interacción más complejos e inmersivos que, entre otras cosas, ofrecen recursos gráficos cada vez más sofisticados. No obstante, a estos innegables beneficios se le ha sumado una restricción que a menudo se torna insalvable para el usuario promedio: El consumo de excesiva memoria o la pérdida de estabilidad en la carga de contenidos.

Este motivo ha hecho que cada vez se generalicen más las Aplicaciones Web Progresivas, es decir, aquellas basadas en un navegador. La principal ventaja diferencial de esta modalidad de aplicaciones reside en la mejora de la calidad de carga. Una WPA favorece la reproducción fluida de animaciones y agiliza considerablemente los tiempos de descarga con independencia de cuál sea la calidad de la conexión a Internet. En este sentido, son especialmente convenientes para conexiones móviles, especialmente vulnerables a las limitaciones dependiendo del lugar geográfico en que el usuario se encuentre.

Podemos encontrar grandes marcas del segmento que cuentan con un reconocido prestigio y que ya han dado el salto a la WPA a partir de soluciones ágiles y de última generación.

Criptodivisas, blockchain y big data

La tecnología blockchain se basa en una estructura matemática de alta solidez que permite almacenar datos de forma prácticamente blindada. La información queda registrada en una especie de libro público digital del que forman parte todos los usuarios participantes del sistema. Únicamente se pueden agregar nuevos datos una vez que todos los participantes lo han consensuado y, además, no se puede borrar ningún tipo de información. Ahí radica en parte su seguridad.

Esta tecnología es la que sostiene a las criptomonedas y sus elevadas garantías en materia de seguridad facilitan el registro de transacciones y agilizan enormemente los procedimientos de pago con independencia del área geográfica en que el usuario se encuentre con respecto a la casa de apuestas. Sus posibilidades son prácticamente ilimitadas y a pesar de que las criptodivisas aún no están plenamente implementadas en el segmento de los juegos de azar, no cabe ninguna duda de que el futuro de los casinos online sea de la tecnología blockchain y las criptomonedas como el bitcoin.

Además, de forma paralela el Big Data constituirá uno de los pilares clave de los casinos online del futuro. Esta tecnología permitirá conservar, gestionar y analizar en períodos de tiempo de muy reducido elevados volúmenes de información. La principal consecuencia será la personalización de la experiencia de usuario al máximo nivel y, en consecuencia, un desarrollo cualitativo a todos los niveles. El resultado serán entornos que se adaptarán completamente a las preferencias o gustos personales de cada jugador así como unos sistemas de resolución de incidencias más efectivos e instantáneos.

Realidad Virtual y Realidad Aumentada en el Metaverso



Desde el punto de vista creativo la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada se fusionarán en un universo mucho más envolvente, el metaverso. Si bien es cierto que en la actualidad estas tecnologías no han penetrado fuertemente en los casinos online, el segmento de los juegos de azar será uno de los que más rendimiento extraerá de ellas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Así será el casino online del futuro Las aplicaciones móviles han experimentado un desarrollo sin precedentes en la industria del gaming Venden camisetas gratuitas de la promoción del libro “He asesinado al Minotauro” La autora, Miriam Segura, se mantiene activa en la etapa promocional del libro que ya está generando éxito y gran demanda Hasta un 55% de descuento con Barceló en Black Friday Puedes conseguir grandes descuentos en los mejores hoteles de la cadena Clínica Sanzmar, clínica dental de Madrid, top mundial de odontología Food Design, la nueva forma de innovar en el sector de la alimentación