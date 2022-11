Aniversario de Manuel de Falla

El día 23 de noviembre de 1876 nacía en Cádiz uno de nuestros más insignes compositores y, a la vez, gran pianista y director de orquesta Manuel de Falla. Su pensamiento estaba a la misma altura de la genialidad de sus obras:

“A mi convicción religiosa (católica, claro está), debo, sobre todo, la visión infinita de la vida que en nada humano podemos hallar. Pues no basta con sentir, pensar y expresar la Belleza de la vida y de la muerte, sino que necesitamos vivir eternamente en Belleza. Sin este ardiente anhelo y sin la cristiana esperanza que lo sostiene, ¿cómo sobreponernos a tanta falsedad y a tanta miseria con que frecuentemente tropezamos? (…). Hay que dejarse de fantasías; sólo en Dios y por su Evangelio, podremos vencer el egoísmo, el dolor y la muerte, y quienes así no lo ven, no saben lo que pierden. Ahora bien, después de la Verdad de Dios, lo primero es el Arte; pero iluminado y sostenido por «esa eterna y escondida fuente do tiene su manida, aunque es de noche»”. Esto es lo que pensaba de sí mismo su espíritu elevadamente místico.



Y esto otro lo que pensaba de él alguna de las personas allegadas: “Falla escribe música profana, ciertamente, pero no se puede negar que Falla sea intérprete de Dios, en el más verdadero sentido de la palabra. Y si esto es así, Falla dio a Dios el honor y la gloria de su música. Su lema de por vida fue aquel «sólo a Dios el honor y la gloria».

Por ello, a su muerte, el Vicario de Dios en la tierra, lo declara hijo predilecto de su Iglesia”. Rogelio Úbeda