El método para conocer la compatibilidad de pareja a través de los rasgos faciales, por Anna Medina Miracle

Es muy importante que en una relación de pareja ambas partes sean compatibles, con el fin de fortalecer su vínculo. No obstante, la relación está destinada al fracaso cuando no hay conexión y amor, aunque ambas partes tengan una gran cantidad de cosas en común.

Para Anna Medina Miracle, especialista en análisis de personalidad a través de los rasgos faciales, la compatibilidad de pareja no solo se dictamina por los intereses comunes que tengan las personas, sino que también se reconoce a partir de los patrones genéticos que cada uno tiene programado para resolver conflictos y reaccionar a diferentes situaciones. Es por esto, que desarrolló un método basado en la genética, el cual ayuda a mujeres y hombres que quieren sentirse comprendidos y valorados en sus relaciones personales, a mantener una conexión feliz y duradera con sus parejas.

Programación genética en el comportamiento humano De acuerdo a algunos estudios científicos de neurociencia, existe una programación inconsciente que dictamina la manera en que se sobrellevan las relaciones, basada en la genética del comportamiento. Esta programación reconoce que existen patrones dominantes y de reacción en situaciones normales; y patrones neurológicos que actúan en momentos de estrés. Cada patrón responde a una herencia genética del padre y la madre en partes iguales. Es decir, que los diferentes comportamientos o formas de reaccionar tienen un origen 50 % materno y 50 % paterno. Su exteriorización es completamente inconsciente y se hace evidente en situaciones que se salen de cualquier tipo de control racional.

Para Anna Medina Miracle, estos patrones son fácilmente detectables en los rasgos faciales, incluso en situaciones de total calma. Reconocer estos patrones no solamente ayuda a diferenciar y seleccionar las personas con las que se pueda establecer una conexión duradera, sino que también hace consciente pautas de comportamiento que pueden mejorar para alcanzar plenitud y bienestar individual o de pareja. Es por esto, que Medina desarrolló el Método Parejas Compatibles, en el cual explica en detalle, los rasgos de personalidad a partir del rostro de cada uno, con el fin de empatizar con el otro y plantear herramientas que permitan construir una relación que valore el apoyo, el respeto y la comprensión.

Asesoría en compatibilidad de pareja a través de este programa Durante 2 horas de encuentro virtual por ZOOM, Medina aborda y desarrolla los diferentes contextos que envuelven la compatibilidad de pareja, para ayudarle a sus clientes a conectar, a empatizar, a aprender a argumentar o comunicar según sus estilos innatos, a tomar decisiones, a entender sus enfoques, descubrir sus valores prioritarios o talentos individuales y a reconocer sus patrones de dominancia genética y neurológica. Con todas estas herramientas, las parejas tendrán las capacidades de elegir cómo reaccionar ante las diferentes situaciones, sin que su programación genética sea un obstáculo. Los interesados solo deben consultar la página web de Anna Medina Miracle e inscribirse al programa Parejas Compatibles, con el objetivo de mejorar su comportamiento en sus relaciones interpersonales.



