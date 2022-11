Las campañas de phishing se disparan un 200% coincidiendo con el Black Friday Decálogo para no ser presa fácil de los ciberdelincuentes Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 23 de noviembre de 2022, 11:42 h (CET)

Las campañas de phishing se incrementan notablemente coincidiendo con la celebración del Black Friday hasta el punto de que el pasado año se dispararon un 200% en noviembre con respecto al mes anterior, según datos del sector recogidos por Aiuken Cibersecurity, la multinacional española experta en proteger a grandes empresas, sistemas de telecomunicaciones e infraestructuras críticas.



Las marcas que más fueron utilizadas para engañar a los usuarios mediante el phishing DHL (23%), y le siguen Microsoft (20%), WhatsApp (11%), Google (10%), LinkedIn (8%), Amazon (4%), FedEx (3%), Roblox (3%), Paypal (2%) y Apple (2%).



Estos datos señalan igualmente que los ciberdelincuentes aprovecharon el mes de noviembre y esta fiesta de las compras para difundir operaciones de malware asociadas a las anteriores. Así, las familias de malware bancario observadas fueron Qbot (13.9% de los incidentes), Anubis (13.4%), Trickbot (11.6%), and Neurevt (4.8%).



Para los expertos de Aiuken, el usuario debe ser consciente de los riesgos que conllevan las compras online y prepararse también para no ser presa fácil de los ciberdelincuentes. Y es por eso que Aiuken Cybersecurity ha preparado este sencillo decálogo para conseguirlo.





1. ¡Cuidado con los chollos! Si la compra parece demasiado buena para ser verdad, resista la tentación de pulsar el enlace o descargar el adjunto. Lo mejor es acceder al comercio abriendo un nuevo navegador, o hacerlo directamente mediante su app móvil.



2. Instale un gestor de contraseñas. Es muy importante contar con un buen gestor de contraseñas. Los hay gratuitos y también de pago. Merece la pena mirarlos. Son muy útiles y si se decide por uno de pago verá que no son muy caros. Es una buena inversión que sirve para evitar males mayores.



3. ¡Es la contraseña, estúpido! No use la misma contraseña para todas las compras que vaya a hacer. Lo mejor es no repetirla y crear una nueva con cada compra. Para esto es muy útil el consejo anterior. Tenga en cuenta que le pedirán que se registre en las páginas desde las que desee hacer una compra.







4. No se meta en cualquier sitio. Verifique la seguridad en los sitios web donde vaya a comprar.



5. Busque el candado. Para hacerlo busque en la barra de direcciones de su navegador. Si no tiene un candado no facilite su información personal.



6. La reputación importa. Busque los sellos que verifican la reputación del comercio electrónico en el que se encuentre.



7. Actualizarse o morir. Si quiere estar a la última necesita actualizar su equipo personal y su móvil. Así que cuando le salte la notificación de actualizar, no sea dejado y dele ok.



8. Solo una tarjeta. Utilice una tarjeta específica para las compras online.



9. Ponga límites. Usar una tarjeta con un límite bajo es una buena opción, ya que en caso de robo el daño será pequeño.



10. No todo es trigo limpio. Cuidado con los correos electrónicos fraudulentos y con las redes Wifi públicas. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las campañas de phishing se disparan un 200% coincidiendo con el Black Friday Decálogo para no ser presa fácil de los ciberdelincuentes Los ciberataques en España ponen en juego el futuro de las pymes Nuestro país en el tercero más ciberatacado de Europa La invasión rusa de Ucrania dispara hasta el 24% los ciberataques patrocinados por los Estados contra Gobiernos de la UE La agencia europea para la ciberseguridad publica su informe anual 2022 Copa del Mundo 2022: cuidado con las estafas online Consejos y recomendaciones ​Nueva campaña de phishing que suplanta la identidad de la Agencia Tributaria Se recomienda a los usuarios que eliminen estos SMS. No deberían hacer clic en ningún enlace o adjunto