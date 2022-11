​“En Somia vestimos a la mujer que busca comodidad y calidad”

Anna Sorli, acabó los estudios de diseño y moda, quería dedicarse a ello, con una compañera de estudios montaron una tienda de camisas, querían tener resultados rápidamente, no fue así y lo dejaron.



Anna, al formar parte de una familia con una empresa cuyos inicios creó su abuelo en 1923 y su padre expansionó al fundar la cadena de supermercados Sorli, estaba acostumbrada a trabajar en el negocio familiar, y lo hizo de forma natural.

Siempre recordó sus incipientes inicios en el mundo del diseño, ahora, ha decidido abrir una tienda en el centro de Barcelona. Una tienda, con ropa que ella diseña, con un equipo de otras tres personas que se encargarán de hacer el resto en la tienda, que lleva el nombre de “Somia” (Sueña).

Anna, para este proyecto tan personal, ha querido colaborar con la Fundació Ared, que acoge personas con alto riesgo de exclusión social, la mayoría mujeres, y con la Fundació Nou Xamfrà que trabaja con personas con disminución síquica y diversidad funcional.

Anna es Administradora única del Grup Sorli, y tiene a su cargo dos mil personas que trabajan en la empresa, es feminista activa y siempre ha intentado reconocer a las personas más vulnerables, ahora, con este nuevo proyecto en el mundo empresarial, lo está demostrando. Le gusta tener sueños, compartirlos y que sean una realidad, Somia, uno de ellos, está en marcha, abren la tienda este próximo jueves, día 24.

Usted, en la empresa familiar de la que forma parte, Grup Sorli, es Administradora única, ¿estudió moda? Estudié diseño de moda, en el Instituto de la Moda en Barcelona, empecé haciendo una línea de camisas con una compañera de clase, éramos jóvenes y teníamos ganas de que todo funcionara en dos días, no fue así y lo dejamos.

Y se dedicó al negocio familiar. Desde pequeña, en mi familia, todos hemos estado relacionados con el negocio familiar y era algo que nos parecía natural.

¿Dejó el mundo de la moda, del diseño, para trabajar en la empresa familiar? Si, ha pasado el tiempo y he vuelto a recuperar las ganas, tengo una edad y es una experiencia en la que cuento con el mayor apoyo de mi entorno, compagino mi trabajo en la empresa Sorli con el proyecto de moda “Somia” (Sueña).



¿En que consiste este proyecto? Somos cuatro personas, una se encarga del diseño gráfico y comunicación, otra lleva la parte comercial, asesoramiento y ventas y otra se dedica a la estructura y talleres, yo, junto con ellas, coordino el proyecto,nos equilibramos muy bien y me encargo de diseñar, me toca. He creado “Somia” para diseñar ropa de mujer, diseño pensando en la moda que se pueda llevar durante más allá de una temporada y no para al año arrinconarla. “Somia” es un proyecto a largo plazo y va a ir evolucionando.

¿Su día tiene 48 horas, tiene un puesto de responsabilidad en la empresa familiar y además este proyecto que ahora empieza, eso le debe ocupar mucho tiempo? Dentro de la empresa Sorli hay un estructura muy sólida, los equipos directivos son muy profesionales, esto me ayuda para que llevar adelante este nuevo proyecto, yo sigo compatibilizando ambos trabajos.

¿Qué es lo más importante de “Somia”? La importancia y el pilar de “Somia” es animar a tener sueños y hacerlos realidad, “Somia” se basa en el contacto con las personas, cuando empecé a conectar con los talleres típicos de tejidos de algodón para producir las camisetas, el punto, buscaba y quería un taller para poder ayudar a otras mujeres. Cuando contacté con la Fundación Ared, que se dedica a insertar personas con alto riesgo de exclusión social, encontré a mujeres que confeccionan piezas de ropa y empecé a trabajar con esta Fundación, después de Ared han salido otras oportunidades, también colaboro con la Fundación Nou Xamfrà, aquí trabajan personas con disminución síquica y diversidad funcional, hacen los complementos, crean bolsos, son bolsos con un concepto distinto a los que vemos en las tiendas, lo importante de este proyecto es poder dar dignidad a Ared, hace pocos días hablaba con la directora, Anna Clavé, y me reafirmaba que les estamos dando más trabajo, con mucha dignidad, las mujeres se sienten motivadas y motivados, también hay hombres en esta Fundación trabajando en nuestro proyecto, se sienten útiles, el trabajo dignifica, la inserción laboral en estos casos es muy importante porque también se les da formación a través de proyectos de este tipo, ayudas a que las Fundaciones sean algo más rentables ya que tampoco tienen el presupuesto de empresas privadas.

¿En Somia usan tejidos usados y reciclados? Lo que puedo encontrar, el algodón orgánico no es fácil, hay lanas que tienen un porcentaje de lana reciclada, el tejano, es del País Vasco, tiene un porcentaje de tejano reciclado, pero es muy difícil encontrarlo en su totalidad, es más caro, aumentan los costes, pero se hace lo que podemos, los botones, aquí sí, los botones son de un material que se llama coroso, usamos papel reciclado, son caros pero es lo que hay, aquí si que si tenemos oportunidad pongo siempre botones reciclados u orgánicos, no botón de plástico, trabajamos con algún proveedor de tejidos que también tiene montados los telares aquí.

¿Las empresas low cost han hundido este mercado en España para ir a otros países de mano barata y producto deficiente? Han ido a parar a unos costos de márgenes muy elevados y han bajado la calidad, ha sido este un mercado de usar y tirar, nosotras intentamos reivindicar la prenda de continuidad, la prenda de calidad que se pueda usar varias temporadas, intentamos hacer una línea y unos colores que se combinen también para el año próximo, que por tener un color no tengas que renovar todo el armario, hacemos otra línea a la que llamanos Ave Fénix, son prendas que reutilizamos, por ejemplo, los pantalones tejanos los usamos para reconvertirlos en bolsos, las cazadoras, las transformamos en vestidos, esto no lo tengo en la web, de esta colección es imposible conseguir dos modelos iguales, la cazadora que recuperamos en colaboración con Humana, es distinta, también el tejido, compro pocos metros, y cada falda es diferente, es como reconstruir pero hay lo que hay, esta línea tiene este sentido de rehacer prendas de las que nos hemos cansado o hemos lanzado al contenedor y vuelven a revivir y se convierten en bolsos, intentamos hacer unas faldas únicas, el vestido es muy bonito, tiene mucha personalidad, pero, por Internet no se puede vender porque son ediciones limitadas, esas piezas es imposible venderlas Online.



Abren una tienda Somia en Barcelona. Si, hemos buscado un lugar bien situado en la ciudad, que era lo que queríamos, está en la calle Roselló 247, entre el Paseo de Gracia y Rambla Catalunya, en el Ensanche de Barcelona, y la intención, aparte de tener la colección de ropa de moda, también hemos puesto un espacio de perfumería de autor, la Carner, perfumistas de Barcelona, Montecarlo, además de una línea italiana y una francesa, tenemos joyería y algo de bisutería, quiero incluir algún artesano, hay una pareja de Mallorca, otra que es hijo y madre que son valencianos, en la vitrina expondremos toda la joyería, es una espacio presidido por un mueble muy bonito, y hemos incluido una colección de libros de la editorial Taschen, ahora que llega Navidad estará todo preparado para que la gente pueda encontrar lo que anda buscando para estos días.

¿En Sorli también ayudan a las mujeres? Lo procuro, en estos últimos siete años cogí la dirección de la empresa y le he dado la vuelta como a un calcetín, reactivé la igualdad de la mujer y he hecho unos protocolos de formación, desde los directivos de arriba del todo hasta las dos mil personas que trabajan en Sorli, convencí al Consejo de familia para crear la Fundación Sorli a fin de intentar replicar lo que estamos haciendo como empresa privada a otras empresas e incluso lo estamos haciendo para la Administración, para Ayuntamientos, pensaba que seria más en el plano de igualdad pero nos han reconocido la manera de hacer de los protocolos, estamos asesorando y damos cursos en temas de protocolos el plan, todo el mundo lo tiene, la dificultad es saber cómo se ponen en acción, lo que tienes en un cajón sácalo y hazlo, a veces la dificultad de los empresarios es el día a día, a veces no lo focalizan.

¿Como mujer ha tenido algún problema en el momento de ejercer su trabajo? Si, los he tenido, yo era la única mujer en mi equipo empresarial, era una parte del negocio familiar, tenía un equipo directivo formado por hombres, un estilo patriarcal, las empresas familiares son muy patriarcales, la he transformado y al final no pasa nada, todo lo contrario, el equipo te lo agradece, no lo buscas, te lo encuentras, abres la mente, el hombre de finanzas se jubila y ves la oportunidad de que sea una mujer la que ocupe ese cargo, antes no, antes el de finanzas, era un hombre, si o si.

¿La mujer que tiene responsabilidades en una empresa es más abierta, tiene más objetivos? Creo que es mucho más horizontal, no es tan piramidal, comparte los proyectos y el hombre también puede aprender a hacer esta cambio, al final, cuando lo hace, le gusta que las empresas sean más jóvenes, más actuales, las mujeres compartimos, no competimos.

¿A una mujer con mando le interesa más saber con quién está trabajando, tira de la cuerda pero sabe cuando aflojarla? La mujer es más comunicativa, más conciliadora, escuchamos más pero el liderazgo como responsabilidad lo siento igual o más que cualquier otra persona, y cuando tienes muchas personas a tu cargo aún más.



¿Va a estar presente en la tienda Somia? No, no, hay un equipo de personas que estarán cara al público, ya me gustaría, pero tengo que estar diseñando, dirigiendo o de reunión, así pasan mis horas laborales.

¿Las personas que acudan a Somia van a encontrarse con ropa y diseños que no se encuentran en las tiendas llamadas “normales”? Principalmente en la línea llamada Ave Fénix, es único lo que se ha creado en esta línea, los precios de estas prendas son medios, no son precios de gran lujo, y tampoco es low cost, todos vamos vestidos muy iguales en general, en Somia, tenemos otra alternativa, valorizo el tipo de tejido, que sea agradable de tacto, que sea cómodo, el diseño está también en esa misma línea.

¿Tiene en cuenta en sus diseños a la mujer que trabaja? Con el confinamiento dejamos de lado los zapatos de tacón, hemos vuelto a la comodidad, en mis diseños contemplo a esa mujer que sale a primera hora de la mañana y regresa por la noche después de hacer miles de historias, reuniones, dejar los niños al cole, comidas laborales, la jornada es larga y visto también a esta mujer que busca comodidad y calidad.